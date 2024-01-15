Четыре человека погибли в страшной катастрофе воздушного шара

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Трагедия произошла воскресным утром, 14 января, около 7:30 в 8 километрах к северу от аризонского города Элой. Местность в этом районе пустынная, поэтому место катастрофы удалось быстро обнаружить с воздуха. По данным полиции, в воздушном шаре находились в общей сложности 13 человек: 8 парашютистов, 4 пассажира и пилот.

Журналисты телеканала АВС выяснили, что незадолго до катастрофы парашютисты один за другим выпрыгнули из корзины. Затем шар начал хаотично то подниматься, то опускаться, и в конце концов рухнул на землю. Один человек погиб на месте, трое других скончались в больнице, за жизнь пятого борются врачи. По предварительной версии, воздушный шар разбился из-за неустановленной проблемы с его оболочкой. Расследование продолжается.

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