4 октября 2019, 10:40
Четыре дня в болотах: как становятся чемпионами России по трофи-рейдам
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Фото: autosportmedia.ru
С 26 по 30 сентября в Кировском районе Ленинградской области прошел финал чемпионата и Кубок России по трофи-рейдам сезона-2019, классифицированный Российской автомобильной федерацией. Сильнейшие спортсмены из 26 городов России и их областей прибыли побороться за титулы на заключительной гонке сезона 2019 года.
Фото: autosportmedia.ru
Фото: autosportmedia.ru
Фото: autosportmedia.ru
Фото: autosportmedia.ru
Фото: autosportmedia.ru
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Осенний этап всегда предполагает сложные погодные условия плюс меняется длина светового дня. С погодой повезло: днем температура воздуха стояла около +10°C, а ночью опускалась до +2°C. Проливные дожди, обычные для этого времени года, позволили участникам гонки финишировать. Погода расклеилась сразу же после соревнования. Но спортсмены трофи-рейдов готовы ко всему: наличие экипировки и сменной одежды предусмотрено правилами.
Для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией. Участие в заключительной гонке приняли 49 экипажей из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратова, Сочи, Тольятти, Уфы, Белгорода, Барнаула, Апатитов, Богородска, Пензы, Новосибирска, Омска, Брянска и Брянской области, Смоленска, Ульяновска, Липецка, Карпинска Свердловской области, Костомукши, Калининграда, Твери, Нижнего Новгорода, Воронежа, Черкесска, Перми, Владимира. Также в российском первенстве принял участие экипаж из республики Беларусь (Минск, Слоним).
Только лидеры региональных рейтингов или топ-30 общероссийского рейтинга могут выступать на соревнованиях уровня чемпионата. В течение года по всем регионам страны проходит более 70 соревнований, включенных в единую рейтинговую систему, которая является критерием отбора спортсменов к участию в чемпионате и Кубке России. У каждого соревнования свой рейтинговый коэффициент сложности: для отборочных этапов он варьируется от 1.0 и выше, кубковые гонки – около 7.0 и выше, у чемпионатных гонок коэффициент максимальный – 10.0. Титул чемпиона присуждается спортсмену, получившему максимальное количество баллов в течение сезона.
Сложность финального этапа привела к тому, что трассу первого дня гонки смогли завершить только 6 экипажей категории ТР1, все остальные не уложились в норму времени, отведенную на прохождение дистанции дня и не получили зачетных баллов. Такое начало гонки внесло некоторую сумятицу в ряды спортсменов, а организаторов побудило укоротить трассу и скорректировать расписание. Дальше гонка прошла в штатном режиме.
Динамичная контактная борьба второго дня понравилась и участникам, и зрителям - победу на самой зрелищной части трассы ДСУ (дополнительный специальный участок) впервые разыграли по олимпийской системе на вылет в каждой зачетной категории.
Чтобы позволить спортсменам уложиться в норматив, дистанцию третьего дня укоротили, удалив некоторые сложные места и дополнительные петли. Несмотря на корректировки, участники обозначили этот спецучасток самым сложным испытанием за всю гонку. Четвертый день оказался не столько сложным, сколько нервным – здесь решилась судьба всех титулов и наград за сезон.
Победителями заключительного этапа Чемпионата и Кубка России по трофи-рейдам в трех зачетных категориях стали:
В зачете ТР1
1. №11 Toyota LC - Валерий Шкуров / Сергей Солнцев (Коломна)
2. №13 Toyota LC - Борислав Воробьев/ Егор Швец-Тэнэта-Гурий (Москва)
3. №10 ГАЗ 69 - Владимир Тимошин/ Александр Сеньков (Брянская обл.)
В зачете ТР2
1. №20 Toyota LC – Александр Прошин / Алексей Коротаев (Костомукша, С-Петербург)
2. №35 УАЗ – Андрей Лучкин/ Роман Лучкин (Смоленская обл.)
3. №22 Toyota LC – Владимир Кречитов/ Артем Халабуденко (Москва, Брянская обл.)
В зачете «Абсолютный»
1. №38 прототип «Альфа» – Сергей Жулябин/ Алексеев Антон (Пенза)
2. №36 УАЗ – Андрей Резвяков/ Вадим Раков (Богородск Нижегородской обл.)
3. №4 прототип «Мощщ» – Елена Алямовская/ Дмитрий Алямовский (Раменское Московская обл.)
Чемпионами России по трофи-рейдам сезона-2019 объявлены:
Зачет ТР1: Владимир Тимошин/ Александр Сеньков;
Зачет ТР2: Александр Прошин / Алексей Коротаев;
Зачет «Абсолютный»: Виталий Лубешкин/ Алексей Шохин.
Тройки призеров каждого класса были награждены в базовом лагере сразу после финиша заключительного этапа сезона. Вручение официальных званий и наград пройдет в Москве на ежегодной церемонии чествования победителей всех автоспортивных дисциплин РАФ под названием «Бал чемпионов».
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Тест-драйв Chery Tiggo7: крепкий орешек
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Тест-драйв Lada Granta Drive Active: в поисках молодежи
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Комментарии пользователей
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