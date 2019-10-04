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4 октября 2019, 10:40

Четыре дня в болотах: как становятся чемпионами России по трофи-рейдам

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Фото: autosportmedia.ru
С 26 по 30 сентября в Кировском районе Ленинградской области прошел финал чемпионата и Кубок России по трофи-рейдам сезона-2019, классифицированный Российской автомобильной федерацией. Сильнейшие спортсмены из 26 городов России и их областей прибыли побороться за титулы на заключительной гонке сезона 2019 года.
Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам

Фото: autosportmedia.ru

Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам

Фото: autosportmedia.ru

Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам

Фото: autosportmedia.ru

Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам

Фото: autosportmedia.ru

Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам

Фото: autosportmedia.ru

Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам
Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам
Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам
Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам
Четыре дня в болотах как становятся чемпионами России по трофи рейдам
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Четыре дня тяжелейшего бездорожья – дистанция маршрута составила около 200 километров. По словам Алексея Голубева, председателя Комитета по трофи-рейдам РАФ, нынешняя трасса стала самой тяжелой за все время проведения соревнований по трофи-рейдам в этом регионе с начала 2000-х годов. Спортсмены преодолевали лесные дороги, гати, болота, затопленные просеки и прочие труднопроходимые места, созданные суровой северной природой Ленинградской области. В среднем 80 км трассы на трофи-рейдах экипаж на специально подготовленном автомобиле преодолевает за 10 часов. 

Осенний этап всегда предполагает сложные погодные условия плюс меняется длина светового дня. С погодой повезло: днем температура воздуха стояла около +10°C, а ночью опускалась до +2°C. Проливные дожди, обычные для этого времени года, позволили участникам гонки финишировать. Погода расклеилась сразу же после соревнования. Но спортсмены трофи-рейдов готовы ко всему: наличие экипировки и сменной одежды предусмотрено правилами.

Для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией. Участие в заключительной гонке приняли 49 экипажей из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратова, Сочи, Тольятти, Уфы, Белгорода, Барнаула, Апатитов, Богородска, Пензы, Новосибирска, Омска, Брянска и Брянской области, Смоленска, Ульяновска, Липецка, Карпинска Свердловской области, Костомукши, Калининграда, Твери, Нижнего Новгорода, Воронежа, Черкесска, Перми, Владимира. Также в российском первенстве принял участие экипаж из республики Беларусь (Минск, Слоним). 

Только лидеры региональных рейтингов или топ-30 общероссийского рейтинга могут выступать на соревнованиях уровня чемпионата. В течение года по всем регионам страны проходит более 70 соревнований, включенных в единую рейтинговую систему, которая является критерием отбора спортсменов к участию в чемпионате и Кубке России. У каждого соревнования свой рейтинговый коэффициент сложности: для отборочных этапов он варьируется от 1.0 и выше, кубковые гонки – около 7.0 и выше, у чемпионатных гонок коэффициент максимальный – 10.0. Титул чемпиона присуждается спортсмену, получившему максимальное количество баллов в течение сезона. 

Сложность финального этапа привела к тому, что трассу первого дня гонки смогли завершить только 6 экипажей категории ТР1, все остальные не уложились в норму времени, отведенную на прохождение дистанции дня и не получили зачетных баллов. Такое начало гонки внесло некоторую сумятицу в ряды спортсменов, а организаторов побудило укоротить трассу и скорректировать расписание. Дальше гонка прошла в штатном режиме.

Динамичная контактная борьба второго дня понравилась и участникам, и зрителям - победу на самой зрелищной части трассы ДСУ (дополнительный специальный участок) впервые разыграли по олимпийской системе на вылет в каждой зачетной категории.

Чтобы позволить спортсменам уложиться в норматив, дистанцию третьего дня укоротили, удалив некоторые сложные места и дополнительные петли. Несмотря на корректировки, участники обозначили этот спецучасток самым сложным испытанием за всю гонку. Четвертый день оказался не столько сложным, сколько нервным – здесь решилась судьба всех титулов и наград за сезон. 

Победителями заключительного этапа Чемпионата и Кубка России по трофи-рейдам в трех зачетных категориях стали: 

В зачете ТР1
 
1. №11 Toyota LC - Валерий Шкуров / Сергей Солнцев (Коломна) 
2. №13 Toyota LC - Борислав Воробьев/ Егор Швец-Тэнэта-Гурий (Москва) 
3. №10 ГАЗ 69 - Владимир Тимошин/ Александр Сеньков (Брянская обл.) 

В зачете ТР2 
 
1. №20 Toyota LC – Александр Прошин / Алексей Коротаев (Костомукша, С-Петербург) 
2. №35 УАЗ – Андрей Лучкин/ Роман Лучкин (Смоленская обл.) 
3. №22 Toyota LC – Владимир Кречитов/ Артем Халабуденко (Москва, Брянская обл.) 

В зачете «Абсолютный»
 
1. №38 прототип «Альфа» – Сергей Жулябин/ Алексеев Антон (Пенза)
2. №36 УАЗ – Андрей Резвяков/ Вадим Раков (Богородск Нижегородской обл.) 
3. №4 прототип «Мощщ» – Елена Алямовская/ Дмитрий Алямовский (Раменское Московская обл.) 

Чемпионами России по трофи-рейдам сезона-2019 объявлены:

Зачет ТР1: Владимир Тимошин/ Александр Сеньков;
Зачет ТР2: Александр Прошин / Алексей Коротаев;
Зачет «Абсолютный»: Виталий Лубешкин/ Алексей Шохин.

Тройки призеров каждого класса были награждены в базовом лагере сразу после финиша заключительного этапа сезона. Вручение официальных званий и наград пройдет в Москве на ежегодной церемонии чествования победителей всех автоспортивных дисциплин РАФ под названием «Бал чемпионов».

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Четыре дня в болотах: как становятся чемпионами России по трофи-рейдам
{{material_126437}}Четыре дня тяжелейшего бездорожья – дистанция маршрута составила около 200 километров. По словам Алексея Голубева, председателя Комитета по трофи-рейдам РАФ, нынешняя трасса стала самой тяжелой за все время проведения соревнований по трофи-рейдам в этом регионе с начала 2000-х годов. Спортсмены преодолевали лесные дороги, гати, болота, затопленные просеки и прочие труднопроходимые места, созданные суровой северной природой Ленинградской области. В среднем 80 км трассы на трофи-рейдах экипаж на специально подготовленном автомобиле преодолевает за 10 часов. Осенний этап всегда предполагает сложные погодные условия плюс меняется длина светового дня. С погодой повезло: днем температура воздуха стояла около +10°C, а ночью опускалась до +2°C. Проливные дожди, обычные для этого времени года, позволили участникам гонки финишировать. Погода расклеилась сразу же после соревнования. Но спортсмены трофи-рейдов готовы ко всему: наличие экипировки и сменной одежды предусмотрено правилами.Для основной массы спортсменов-участников болотистая местность Ленинградской области не является домашней стихией. Участие в заключительной гонке приняли 49 экипажей из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Саратова, Сочи, Тольятти, Уфы, Белгорода, Барнаула, Апатитов, Богородска, Пензы, Новосибирска, Омска, Брянска и Брянской области, Смоленска, Ульяновска, Липецка, Карпинска Свердловской области, Костомукши, Калининграда, Твери, Нижнего Новгорода, Воронежа, Черкесска, Перми, Владимира. Также в российском первенстве принял участие экипаж из республики Беларусь (Минск, Слоним). Только лидеры региональных рейтингов или топ-30 общероссийского рейтинга могут выступать на соревнованиях уровня чемпионата. В течение года по всем регионам страны проходит более 70 соревнований, включенных в единую рейтинговую систему, которая является критерием отбора спортсменов к участию в чемпионате и Кубке России. У каждого соревнования свой рейтинговый коэффициент сложности: для отборочных этапов он варьируется от 1.0 и выше, кубковые гонки – около 7.0 и выше, у чемпионатных гонок коэффициент максимальный – 10.0. Титул чемпиона присуждается спортсмену, получившему максимальное количество баллов в течение сезона. Сложность финального этапа привела к тому, что трассу первого дня гонки смогли завершить только 6 экипажей категории ТР1, все остальные не уложились в норму времени, отведенную на прохождение дистанции дня и не получили зачетных баллов. Такое начало гонки внесло некоторую сумятицу в ряды спортсменов, а организаторов побудило укоротить трассу и скорректировать расписание. Дальше гонка прошла в штатном режиме.Динамичная контактная борьба второго дня понравилась и участникам, и зрителям - победу на самой зрелищной части трассы ДСУ (дополнительный специальный участок) впервые разыграли по олимпийской системе на вылет в каждой зачетной категории.Чтобы позволить спортсменам уложиться в норматив, дистанцию третьего дня укоротили, удалив некоторые сложные места и дополнительные петли. Несмотря на корректировки, участники обозначили этот спецучасток самым сложным испытанием за всю гонку. Четвертый день оказался не столько сложным, сколько нервным – здесь решилась судьба всех титулов и наград за сезон. Победителями заключительного этапа Чемпионата и Кубка России по трофи-рейдам в трех зачетных категориях стали: В зачете ТР1 1. №11 Toyota LC - Валерий Шкуров / Сергей Солнцев (Коломна) 2. №13 Toyota LC - Борислав Воробьев/ Егор Швец-Тэнэта-Гурий (Москва) 3. №10 ГАЗ 69 - Владимир Тимошин/ Александр Сеньков (Брянская обл.) В зачете ТР2  1. №20 Toyota LC – Александр Прошин / Алексей Коротаев (Костомукша, С-Петербург) 2. №35 УАЗ – Андрей Лучкин/ Роман Лучкин (Смоленская обл.) 3. №22 Toyota LC – Владимир Кречитов/ Артем Халабуденко (Москва, Брянская обл.) В зачете «Абсолютный» 1. №38 прототип «Альфа» – Сергей Жулябин/ Алексеев Антон (Пенза)2. №36 УАЗ – Андрей Резвяков/ Вадим Раков (Богородск Нижегородской обл.) 3. №4 прототип «Мощщ» – Елена Алямовская/ Дмитрий Алямовский (Раменское Московская обл.) Чемпионами России по трофи-рейдам сезона-2019 объявлены:Зачет ТР1: Владимир Тимошин/ Александр Сеньков;Зачет ТР2: Александр Прошин / Алексей Коротаев;Зачет «Абсолютный»: Виталий Лубешкин/ Алексей Шохин.Тройки призеров каждого класса были награждены в базовом лагере сразу после финиша заключительного этапа сезона. Вручение официальных званий и наград пройдет в Москве на ежегодной церемонии чествования победителей всех автоспортивных дисциплин РАФ под названием «Бал чемпионов».
2019-10-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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