Месяц перемен: четыре изменения, которые затронут каждого автомобилиста в июле 2026 года

5 июля 2026, 07:47
Четыре ключевых перемены для водителей в июле 2026: автокредиты, шины, ОСАГО, цены
Четыре ключевых перемены для водителей в июле 2026: автокредиты, шины, ОСАГО, цены
В июле 2026 года российские водители столкнулись с новыми правилами автокредитования, ужесточением контроля на рынке шин, корректировкой выплат по ОСАГО и очередным ростом цен на автомобили. Эти перемены затрагивают как покупателей новых машин, так и владельцев авто, делая актуальным пересмотр привычных подходов к покупке и обслуживанию транспорта.
Июль 2026 года стал отправной точкой для ряда изменений, которые напрямую затрагивают интересы российских автомобилистов. Новые правила коснулись сразу нескольких сфер: получения автокредитов, покупки шин и оформления страховых выплат. Для многих водителей эти перемены означают необходимость пересмотреть свои планы и подходы к владению автомобилем.
С 1 июля банки, выдающие автокредиты, начали учитывать только 90% неофициального дохода клиента при расчете платежеспособности. Это решение Центробанка направлено на снижение рисков и ужесточение контроля за выдачей займов. Уже через год, с июля 2027 года, учет «серых» доходов полностью исключат, что сделает получение автокредита еще более сложным для тех, кто не может подтвердить свои доходы официально.
На рынке автомобильных шин также происходят перемены. Введен новый механизм проверки данных, которые производители передают в систему маркировки. Теперь специально обученные сотрудники будут анализировать не только документы, но и реальное производство, чтобы убедиться в достоверности информации. Если производитель не пройдет такую проверку, ему могут отказать в выдаче кодов маркировки, а значит, легально продавать продукцию на территории России станет невозможно. За последние полтора года из-за выявления контрафактной продукции было заблокировано почти 3 миллиона шин.
Цены на автомобили продолжают расти. В июле массовые модели подорожают на 3–5%, а автомобили, ввозимые по параллельному импорту, могут прибавить в цене до 8%. В сегменте электромобилей и гибридов также ожидается удорожание за счет увеличения логистических и таможенных издержек. При этом производители и дистрибьюторы стали реже менять базовые цены, предпочитая стимулировать продажи скидками. Анализ рынка за июнь показал, что изменения цен затронули только шесть брендов, причем корректировка не всегда происходила в сторону повышения.
С 11 июля 2026 года вступили в силу новые правила расчета страховых выплат по ОСАГО. Теперь при определении средней стоимости запчастей для ремонта не будут учитываться аналоги, если их цена на 70% ниже оригинала. Кроме того, расходы на одноразовые детали, уплотнители, наклейки, крепеж, будут включаться в стоимость ремонта полностью, а не ограничиваться 2% от цены заменяемых деталей, как это было раньше. Это должно сделать выплаты по ОСАГО более справедливыми для автовладельцев.
В целом, июльские перемены отражают ужесточение контроля и рост прозрачности на автомобильном рынке. Для водителей это означает необходимость внимательнее относиться к выбору шин, расчету своих финансовых возможностей при покупке машины и оформлении страховки. Важно помнить, что дальнейшие изменения в законодательстве могут затронуть и другие аспекты владения автомобилем, поэтому мониторинг нововведений становится особенно актуальным.
В первом квартале 2026 года средняя стоимость годового полиса ОСАГО уже выросла на 3% и достигла 7555 рублей. Эти изменения происходят на фоне других нововведений: недавно в России ужесточились требования к эксплуатации питбайков, подробнее в материале о новых правилах для владельцев питбайков .
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