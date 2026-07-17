Названы 5 кроссоверов и внедорожников, которые прослужат более 15 лет: рейтинг надежности 2026

Четыре кроссовера и внедорожника, которые сохраняют надежность более 15 лет

В условиях роста цен и сложностей с сервисом все больше водителей ищут автомобили, которые не подведут даже спустя годы. Эксперты выделили четыре модели, способные служить владельцам не менее 15 лет без серьезных проблем. Разбираемся, чем они заслужили такую репутацию.

В условиях роста цен и сложностей с сервисом все больше водителей ищут автомобили, которые не подведут даже спустя годы. Эксперты выделили четыре модели, способные служить владельцам не менее 15 лет без серьезных проблем. Разбираемся, чем они заслужили такую репутацию.

В последние годы российские автолюбители всё чаще задумываются о покупке машины, которая не только отвечает современным требованиям, но и способна прослужить долгие годы без серьёзных вложений. Особую актуальность это приобретает для кроссоверов и внедорожников — их нередко выбирают для семейных поездок, путешествий и эксплуатации в непростых дорожных условиях.

Эксперты составили список моделей, которые, по их мнению, без особых проблем смогут преодолеть рубеж в 15 лет эксплуатации. В перечень вошли как массовые, так и премиальные автомобили. Их объединяет одно — высокая надёжность, а также умеренные затраты на обслуживание при условии своевременного и регулярного техобслуживания.

Honda CR-V уже не первый год удерживает позицию одного из самых востребованных семейных кроссоверов. Причина — удачное сочетание практичности, экономичности и редких визитов в сервис. По мнению специалистов, CR-V отлично подходит тем, кто не хочет тратить лишние деньги на ремонт. Гибридная версия к тому же позволяет экономить на топливе. В 2026 году модель вновь вошла в число лидеров среди компактных кроссоверов по версии Kelley Blue Book.

Toyota RAV4 Hybrid — ещё один фаворит среди долгоживущих кроссоверов. Эта модель традиционно считается главным конкурентом Honda CR-V и славится не только общей надёжностью, но и эффективной антикоррозийной защитой кузова. По данным экспертов, RAV4 Hybrid признан самым надёжным внедорожником 2025 года, а частота страховых обращений по нему составляет менее 10 %. JD Power также отметил высокую надёжность этой модели в своём ежегодном рейтинге.

Для тех, кому нужен просторный салон и три ряда сидений, эксперты советуют обратить внимание на Honda Pilot. Этот кроссовер сочетает высокий уровень безопасности с проверенной временем надёжностью. Особое внимание в нём привлекает двигатель V6 — один из самых удачных в линейке Honda. Он выдерживает большие пробеги без серьёзных проблем.

В премиальном сегменте выделяется Lexus GX 550 — единственный рамный внедорожник в рейтинге. Он объединяет комфорт, высокое качество сборки и отличные внедорожные возможности. По данным портала CarEdge, средние расходы на обслуживание Lexus GX 550 за пять лет составляют около 2700 долларов, что для полноразмерного премиального внедорожника считается очень низким показателем. Кроме того, Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надёжных брендов 2025 года.

Для российского рынка эти модели особенно актуальны. Сложные погодные условия, большие расстояния и не всегда доступный сервис делают надёжность ключевым критерием при выборе автомобиля. К тому же стоимость владения и возможность длительной эксплуатации без серьёзных вложений становятся всё более важными с учётом экономических изменений последних лет. Судя по представленным данным, выбор проверенных временем кроссоверов и внедорожников может стать разумным решением для тех, кто рассчитывает на долгосрочную эксплуатацию и минимальные риски.

Интересно, что тенденция к выбору именно таких автомобилей наблюдается не только в России, но и в других странах. Например, как отмечается в материале о перспективах новых крупных пикапов на мировом рынке также обеспечивается надежность и простота обслуживания для покупателей.