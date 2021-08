Четыре лучших концепт-кара, показанных на голландском мотор-шоу AutoRAI в 1991 году

На стендах именитых автопроизводителей в августе 1991 года было несколько интересных концепт-каров. Обо всех новинках мы говорить не станем, но вспомним о некоторых из них, на наш взгляд, наиболее примечательных.

Citroën Activa 2

Это был концепт, который представили в качестве демонстрации функций, предназначенных для будущего использования в серийных автомобилях Citroen. Activa 2 стал продолжением концепции купе 1988 года.

Название Activa впоследствии было использовано для обозначения подвески в серийной модели Xantia, оснащенной гидропневматической подвеской с электронным управлением (система Hydractive). Эта знаменитая «ситроеновская» подвеска позволяла автомобилю автоматически приспосабливаться к дорожному покрытию и практически исключала крены кузова.

Citroen Activa 2 рассматривался для производства в качестве преемника модели SM, но не получилось. Подумав, специалисты Citroen поняли, что им все же будет непросто конкурировать с престижными марками типа Mercedes-Benz и Porsche в сегменте роскошных 2-местных купе.

Renault Laguna Roadster

Главный конкурент «двойного шеврона» – Renault - показал на AutoRAI-1991 более футуристическую версию концепта Laguna образца 1990 года. Эта исследовательская модель дебютировала перед самым амстердамским мотор-шоу и также, как Activa 2, сумела привлечь на стенд Citroen большое количество зрителей.

Концепт изначально был запланирован как автомобиль, непохожий на последующий серийный вариант Renault Laguna. 2-местный родстер имел форму кузова, напоминающую мыльницу. Создавали его с одной-единственной целью: доставлять водителю максимум эмоций от езды.

Ее обеспечивал 2-литровый 210-сильный бензиновый двигатель с турбонаддувом, который позволял разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд. За это Renault Laguna Roadster даже прозвали «четырехколёсным мотоциклом». Кабина была оснащена полуавтоматическими пневматическими дверями. Лобового стекла не было, однако в кабине присутствовал дефлектор ветра, а водителю и пассажиру предназначались защитные козырьки, в которые были встроены инфракрасные передатчики.

В конце концов, своего рода производственным продолжением этого оригинального и очень зрелищного концепт-кара стал Renault Sport Spider, представленный в 1996 году.

Seat Proto C

Испанский городской автомобиль будущего также был представлен за несколько месяцев до AutoRAI-1991. Над его дизайном поработали ребята из Italdesign. Они показали, что даже компактные автомобили могут выглядеть более обтекаемыми и эффектными.

Перед инженерами была поставлена цель - сохранить сопротивление воздуха как можно более низким. Несколько месяцев кропотливой работы не прошли даром – удалось добиться коэффициента динамического сопротивления Cx 0,25. То бишь получилась довольно «скользкая» машина. Необходимую прижимную силу Seat Proto C придавал специальный задний спойлер, идущий от крыши к задней части.

Уже из самого названия концепта было очевидно, что в его лице испанская компания устроила предварительный просмотр игрока сегмента «C». Если быть особо внимательным, то можно распознать в Proto C намеки на компактную модель Leon конца 1990-х. При этом самую большую «достопримечательность» в кузовном образе Proto C можно найти в задней части автомобиля. Здесь угадываются черты Ibiza, которая появилась на рынке вскоре после презентации Proto C.

Suzuki Quad Raider Constellation

Представленный широкой публике как «стильный спортивный седан на городских улицах и универсальный вездеход по снежным и бездорожным трассам», Suzuki Quad Raider Constellation был в значительной степени идеальным кроссовером. В его конструкции были сильные технические аргументы - полный привод и гибридная пневмогидравлическая подвеска.

В движение «Созвездие» приводил 3-литровый V6 с двумя кулачками мощностью 220 л.с., а на «подпевке» работала 4-ступенчатая автоматическая коробка передач. Концепт-кроссовер весил 3640 фунтов. Тормозная система была представлена четырьмя вентилируемыми дисковыми тормозами с антиблокировочной системой ABS. Для конца 80-х - начала 90-х годов это был очень неплохой технический наборчик.

Но еще больше чудес было в салоне Quad Raider Constellation: 3 экрана на приборной панели, 2 ЖК-дисплея на центральной консоли, мышь, с помощью которой водитель мог играть в портативный компьютер, автоматический кондиционер, прожекторные фары, 4 подушки безопасности, ковшеобразные кресла и видеокамера для наблюдения за детьми. Для того времени, согласитесь, космос!

Непродолжительный финансовый кризис, разразившийся в конце 1992 года, стал одной из главных причин, похоронивших весьма интересный и многообещающий проект Suzuki.

