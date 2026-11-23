Ковровский завод ЗиД: от К-125 до современных моделей — как изменилась линейка мотоциклов

В линейке ковровского предприятия есть техника для разных задач: от 49-кубового мопеда за 59 990 рублей до дорожного мотоцикла за 199 900. Разбираем характеристики моделей и то, что известно об их сборке.

В линейке ковровского предприятия есть техника для разных задач: от 49-кубового мопеда за 59 990 рублей до дорожного мотоцикла за 199 900. Разбираем характеристики моделей и то, что известно об их сборке.

Мотоциклетное производство ЗиД в Коврове ведет отсчет с 1946 года: первой моделью стал К-125. По мере сокращения оборонных заказов предприятие направляло высвобождавшиеся технологии в гражданский сегмент. Широкую известность заводу принесли «Ковровец» и «Восход», позже была освоена и спортивная техника. Сегодня в линейке четыре модели с ценами от 59 990 до 199 900 рублей, и все они собираются в Коврове с использованием зарубежных комплектующих — завод адаптирует машины, но не производит на месте все узлы.

Самая доступная модель — мопед ALFA LF50-C9. Его двигатель имеет объем 49 куб. см, коробка передач четырехступенчатая. Вес мопеда — 84 кг, стальная рама выполнена без лишней массы. Для управления достаточно категории «М». Цена — 59 990 рублей.

Следующая ступень — ЗиД 125 за 89 990 рублей. На нем установлен одноцилиндровый четырехтактный двигатель воздушного охлаждения объемом от 119,6 до 120 куб. см и мощностью 5 кВт (около 6,8 л. с.). С ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач. Заявленная максимальная скорость — 75 км/ч, расход топлива — около 3 л на 100 км. Вес мотоцикла — 95 кг, бак вмещает не менее 12 л. На модели установлен 125-кубовый двигатель китайского производства YINXIANG 153FMI.

Для дорожных целей предназначен ЗиД 300-01 «Стайер» за 199 900 рублей. Его четырехтактный мотор с жидкостным охлаждением имеет объем около 282 куб. см и развивает 28 л. с. В паре с ним работает пятиступенчатая механическая коробка передач. Мотоцикл получил светодиодную оптику и цифровую приборную панель, колеса — спицованные. Спереди установлена перевернутая телескопическая вилка, сзади — маятник с моноамортизатором. Максимальная скорость — 120 км/ч, масса — 154 кг, объем топливного бака — 18 л. Независимые технические материалы связывают силовой агрегат «Стайера» с платформой Lifan.

ЗиД 250 «Лис» рассчитан на поездки вне асфальта. Эндуро оснащен четырехтактным двигателем воздушного охлаждения объемом 225 куб. см и мощностью около 14 л. с. Коробка передач пятиступенчатая. Конструктивная основа двигателя китайская, а с 2024 года его выпускают по спецификации ЗиД. На мотоцикле стоят внедорожные шины: диаметр переднего колеса — 21 дюйм, заднего — 18 дюймов. Установлены гидравлические дисковые тормоза. Модель стоит 134 900 рублей.

Цены указаны по конкретному прайс-листу и могут меняться в зависимости от даты предложения и продажи. Для сравнения ранее завод предлагал ЗиД-125 за 86 800 рублей, ЗиД250 за 144 000 рублей и ЗиД 300-01 за 216 000 рублей. Эти данные приводит публикация 110km.ru.

Конкуренцию нынешняя линейка ЗиД может составить за счет ценового позиционирования и адаптации импортных платформ под конкретные задачи. Именно сочетание низкого порога входа, экономичности и адаптированных под российские задачи платформ дает основание говорить о конкурентоспособности.

Таким образом, нынешняя линейка продолжает историю ковровского предприятия, но опирается на компонентные основы, полученные от советских «Ковровцев» и «Восходов». Современные мотоциклы ЗиД собираются в Коврове с использованием дополнительных комплектующих: на ЗиД 125 установлен двигатель YINXIANG, агрегат «Стайера» связан с платформой Lifan, а «Лис» построен на адаптированной под характеристики ЗиД конструктивной базе двигателя.