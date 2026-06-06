4 самых необычных «китайца», которые продаются в РФ: три внедорожника и минивэн, которые заставят забыть о немецких премиум-брендах

6 июня 2026, 20:29
Четыре необычных китайских авто в России: гибриды, электрокары и уникальные решения
Четыре необычных китайских авто в России: гибриды, электрокары и уникальные решения
На российском рынке появились необычные китайские автомобили - от рамных гибридов до минивэнов с премиальным салоном. Почему эти модели вызывают интерес даже у скептиков и чем они отличаются от привычных авто - разбираемся в деталях.
Российский рынок привык к китайским легковым автомобилям с долей скепсиса: большинство моделей воспринимаются как бюджетные или средние по уровню. Однако в последние годы ситуация меняется – в стране начали появляться необычные и технологичные машины, которые способны удивить даже опытных автолюбителей. Среди них — гибриды, электрокары и минивэны с премиальным оснащением, которые не только успешно производятся, но и предлагают уникальные технические решения.
Один из таких примеров — внедорожник-гибрид Polarstone 01 от малоизвестной компании Jishi. Модель уже засветилась на презентациях в России, хотя на дорогах встречается пока редко. Внешний вид автомобиля разработан знаменитым ателье Pininfarina: дизайн получился эффектным, с акцентом на изысканность, а не на агрессивность. Внутри — качественная отделка и высокий уровень комфорта. Гибридная установка включает батарею на 56 кВт·ч и бензиновый турбомотор на 156 л.с., что позволяет проезжать до 235 км по циклу WLTC без запуска ДВС. Цена — около 7,5 миллиона рублей, но за эти деньги покупатель получает настоящий рамный внедорожник с возможностями для бездорожья.
Ещё один интересный игрок — XPeng G9, кроссовер, который явно ориентирован на конкуренцию с немецкими моделями вроде Mercedes-Benz M-класса и BMW X5. Электрокар оснащён двумя двигателями суммарной мощностью 551 л.с. и аккумулятором на 98 кВт·ч, что обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,9 секунды. В салоне — максимальный комфорт: все регулировки электрические, материалы отделки на уровне премиальных брендов. Однако и цена соответствующая — около 9 миллионов рублей, что делает модель доступной далеко не для всех.
Yangwang U8 от BYD — попытка создать не просто внедорожник, а настоящий технологический флагман. Машина оснащена четырьмя электромоторами по 326 л.с. каждый, что в сумме даёт почти 1200 л.с. Уникальная система подвески позволяет каждому колесу работать независимо, менять высоту и угол наклона, а также разворачиваться на месте или двигаться по диагонали. Несмотря на небольшую батарею (49 кВт·ч), запас хода обеспечивает двухлитровый бензиновый мотор-генератор. Стоимость — от 20 до 24 миллионов рублей, что делает Yangwang U8 самым дорогим из представленных китайских авто на российском рынке.
Завершает подборку минивэн Denza D9, разработанный совместно Mercedes-Benz и BYD. Внешне автомобиль напоминает нечто среднее между кроссовером и минивэном, а внутри — просторный салон для семьи с мониторами и креслами повышенной комфортности. Электродвигатель на 292 л.с., аккумулятор 103 кВт·ч и бензиновый мотор-генератор обеспечивают до 1040 км суммарного пробега. Модель ориентирована на длительные поездки большой компанией, зарядка возможна как на внешней станции, так и от бензинового генератора.
Появление таких автомобилей на российском рынке может привести к смене восприятия китайского автопрома: теперь это не только бюджетные решения, но и технологичные, дорогие модели с возможностями для развития. По данным отраслевых аналитиков, интерес к электромобилям и гибридам в России растёт, несмотря на высокие цены и ограниченную инфраструктуру. Важно отметить, что большинство представленных моделей доступны только через неофициальных дилеров, а их стоимость часто сопоставима с предложениями европейских и японских брендов. Тем не менее для тех, кто ищет необычный автомобиль с максимальным набором опций и не боится экспериментов, китайские новинки становятся всё более привлекательным выбором.
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