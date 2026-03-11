Открытие планетной системы рядом с Солнцем — суперземля с шансом на воду и спокойная звезда

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 20:01

Четыре новые экзопланеты у GJ 887: суперземля в зоне обитаемости и уникальные условия

Четыре новые экзопланеты у GJ 887: суперземля в зоне обитаемости и уникальные условия

Открытие планетной системы рядом с Солнцем — суперземля с шансом на воду и спокойная звезда

Четыре новые экзопланеты у GJ 887: суперземля в зоне обитаемости и уникальные условия

Астрономы обнаружили у звезды GJ 887 сразу четыре экзопланеты, одна из которых - суперземля - находится в зоне обитаемости. Это открытие может изменить представления о потенциально пригодных для жизни мирах и расширяет горизонты поиска внеземной жизни. Почему именно эта система стала приоритетной для будущих исследований - в нашем материале.

Астрономы обнаружили у звезды GJ 887 сразу четыре экзопланеты, одна из которых - суперземля - находится в зоне обитаемости. Это открытие может изменить представления о потенциально пригодных для жизни мирах и расширяет горизонты поиска внеземной жизни. Почему именно эта система стала приоритетной для будущих исследований - в нашем материале.

Открытие сразу четырех экзопланет у звезды GJ 887 стало настоящим прорывом для астрономии. Эта система, расположенная всего в 10,7 световых годах от Солнечной, привлекла внимание ученых не только количеством планет, но и уникальными условиями, которые могут способствовать появлению жизни. Одна из новых планет — суперземля GJ 887 d — находится в зоне обитаемости, где теоретически возможна жидкая вода на поверхности.

GJ 887 — красный карлик спектрального класса M1V, который выделяется среди своих собратьев необычайной стабильностью. В отличие от большинства подобных звезд, здесь практически не наблюдаются вспышки, способные разрушить атмосферу планет. Это обстоятельство резко увеличивает шансы на сохранение воды и, возможно, даже на формирование условий, пригодных для жизни.

Исследование, опубликованное 4 марта 2026 года в журнале Astronomy and Astrophysics, базировалось на анализе 101 измерения лучевых скоростей с помощью спектрографа HARPS и 12 измерений с прибора ESPRESSO. Байесовский анализ подтвердил наличие четырех планет: ранее известных GJ 887 b и GJ 887 c, а также двух новых объектов — GJ 887 e и GJ 887 d. GJ 887 e по массе близка к Земле и совершает оборот вокруг звезды за 4,42 суток, а GJ 887 d — это суперземля с минимальной массой в шесть раз больше земной и орбитальным периодом 50,77 суток.

Особый интерес вызывает именно GJ 887 d. Ее орбита полностью лежит в пределах обитаемой зоны, а уровень излучения от звезды позволяет предполагать, что вода на поверхности может существовать в жидком состоянии. Это делает GJ 887 d второй ближайшей к нам экзопланетой в зоне обитаемости после Проксимы Центавра b. Для астрономов это не просто статистика — это реальный шанс найти мир, где условия максимально близки к земным.

В спектрометрических данных также обнаружен загадочный сигнал с периодом 2,21 суток, находящийся в орбитальном резонансе 2:1 с GJ 887 e. Его амплитуда составляет всего 0,37 м/с, что может указывать на существование пятой планеты с массой вдвое меньше земной. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные наблюдения и анализ.

Анализ активности самой звезды с помощью гауссовских процессов показал, что период ее вращения составляет 38,7 суток. Этот показатель совпадает с независимыми фотометрическими измерениями и исключает вероятность того, что 50-дневный сигнал, связанный с GJ 887 d, вызван звездными пятнами или другими проявлениями активности светила.

Еще один важный фактор — низкий уровень фотометрического шума и относительная близость системы к Земле. Это делает GJ 887 одной из приоритетных целей для будущих наблюдений с помощью телескопов нового поколения. Уже в ближайшие годы ученые планируют попытаться получить прямые данные о составе атмосферы суперземли GJ 887 d, чтобы найти там следы водяного пара или даже биомаркеры, указывающие на возможную жизнь.

Таким образом, открытие четырех экзопланет у GJ 887 не только расширяет наши знания о планетных системах красных карликов, но и открывает новые горизонты для поиска жизни за пределами Солнечной системы. В ближайшее время эта система может стать ключевым объектом для астрономических исследований и обсуждений в научном сообществе.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте
Представлен Renault Bridger: почему он может стать хитом среди внедорожников
Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Казань Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться