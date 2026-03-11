Открытие планетной системы рядом с Солнцем — суперземля с шансом на воду и спокойная звезда

Четыре новые экзопланеты у GJ 887: суперземля в зоне обитаемости и уникальные условия

Астрономы обнаружили у звезды GJ 887 сразу четыре экзопланеты, одна из которых - суперземля - находится в зоне обитаемости. Это открытие может изменить представления о потенциально пригодных для жизни мирах и расширяет горизонты поиска внеземной жизни. Почему именно эта система стала приоритетной для будущих исследований - в нашем материале.

Открытие сразу четырех экзопланет у звезды GJ 887 стало настоящим прорывом для астрономии. Эта система, расположенная всего в 10,7 световых годах от Солнечной, привлекла внимание ученых не только количеством планет, но и уникальными условиями, которые могут способствовать появлению жизни. Одна из новых планет — суперземля GJ 887 d — находится в зоне обитаемости, где теоретически возможна жидкая вода на поверхности.

GJ 887 — красный карлик спектрального класса M1V, который выделяется среди своих собратьев необычайной стабильностью. В отличие от большинства подобных звезд, здесь практически не наблюдаются вспышки, способные разрушить атмосферу планет. Это обстоятельство резко увеличивает шансы на сохранение воды и, возможно, даже на формирование условий, пригодных для жизни.

Исследование, опубликованное 4 марта 2026 года в журнале Astronomy and Astrophysics, базировалось на анализе 101 измерения лучевых скоростей с помощью спектрографа HARPS и 12 измерений с прибора ESPRESSO. Байесовский анализ подтвердил наличие четырех планет: ранее известных GJ 887 b и GJ 887 c, а также двух новых объектов — GJ 887 e и GJ 887 d. GJ 887 e по массе близка к Земле и совершает оборот вокруг звезды за 4,42 суток, а GJ 887 d — это суперземля с минимальной массой в шесть раз больше земной и орбитальным периодом 50,77 суток.

Особый интерес вызывает именно GJ 887 d. Ее орбита полностью лежит в пределах обитаемой зоны, а уровень излучения от звезды позволяет предполагать, что вода на поверхности может существовать в жидком состоянии. Это делает GJ 887 d второй ближайшей к нам экзопланетой в зоне обитаемости после Проксимы Центавра b. Для астрономов это не просто статистика — это реальный шанс найти мир, где условия максимально близки к земным.

В спектрометрических данных также обнаружен загадочный сигнал с периодом 2,21 суток, находящийся в орбитальном резонансе 2:1 с GJ 887 e. Его амплитуда составляет всего 0,37 м/с, что может указывать на существование пятой планеты с массой вдвое меньше земной. Однако для подтверждения этой гипотезы потребуются дополнительные наблюдения и анализ.

Анализ активности самой звезды с помощью гауссовских процессов показал, что период ее вращения составляет 38,7 суток. Этот показатель совпадает с независимыми фотометрическими измерениями и исключает вероятность того, что 50-дневный сигнал, связанный с GJ 887 d, вызван звездными пятнами или другими проявлениями активности светила.

Еще один важный фактор — низкий уровень фотометрического шума и относительная близость системы к Земле. Это делает GJ 887 одной из приоритетных целей для будущих наблюдений с помощью телескопов нового поколения. Уже в ближайшие годы ученые планируют попытаться получить прямые данные о составе атмосферы суперземли GJ 887 d, чтобы найти там следы водяного пара или даже биомаркеры, указывающие на возможную жизнь.

Таким образом, открытие четырех экзопланет у GJ 887 не только расширяет наши знания о планетных системах красных карликов, но и открывает новые горизонты для поиска жизни за пределами Солнечной системы. В ближайшее время эта система может стать ключевым объектом для астрономических исследований и обсуждений в научном сообществе.