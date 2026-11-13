Цены до 3 миллионов, а обещания — наполеоновские: что скрывается за новыми Lada

Aura против Camry, Azimut за 3 млн и мощная Niva Sport: разбираем новинки Lada

Удлиненная Aura оценивается в 2,6-3 млн рублей, а компактная Iskra - в 1,3-1,6 млн. В линейке также заявлены Niva Sport и кроссовер Azimut, чей выход на рынок ожидается осенью 2026 года.

Удлиненная Aura оценивается в 2,6-3 млн рублей, а компактная Iskra - в 1,3-1,6 млн. В линейке также заявлены Niva Sport и кроссовер Azimut, чей выход на рынок ожидается осенью 2026 года.

Российский автомобильный рынок активно обновляется: Lada расширяет линейку моделями разного класса и назначения — от компактных седанов до удлиненных бизнес-седанов, кроссоверов и внедорожников. В этом обзоре собраны ключевые новинки и актуальные версии: Lada Aura, Azimut, Iskra и Niva Sport. Для каждой модели приведены главные отличия, оснащение, силовые агрегаты, ориентировочные цены и сроки выхода на рынок.

Lada Aura: удлиненный бизнес-седан

Главное отличие Lada Aura от Весты — прибавка в 25 см для задних пассажиров. Удлиненная модель рассчитана на тех, кто ценит простор и статус. Цена — от 2,6 до 3 млн рублей в зависимости от отдела салона.

Увеличенные колесные основания использованы как способ получить больше места для ног: по этому показателю салон сравнивают с Toyota Camry. В оснащении — натуральная кожа российского производства и премиальная акустика. Подвеска, согласно исходному описанию, настроена мягко. Силовой агрегат — двигатель 1.8 EVO мощностью 122 л.с. в паре с автоматической коробкой передач.

Aura также закупают для чиновников и госкорпораций; модель работает в тарифе «Комфорт+» в такси.

Azimut: крупный кроссовер C-класса

Другой ценовой ориентир задает Azimut — крупный кроссовер C-класса на модернизированной платформе Vesta. Для него заявлены клиренс 208 мм, полностью диодная оптика и панорамная крыша. В салоне предусмотрен встроенный мультимедийный экран. Привод пока только передний.

Обслуживание Azimut оценивается как более дешевое по сравнению с китайскими одноклассниками. Это именно заявленное преимущество, а не подтвержденный расчет расходов владельца. Диапазон цен — от 2,4 до 3 млн рублей, в том числе для прогноза с вариатором или новым турбомотором 1.5.

Iskra: компактнее Vesta

Для покупателей, которым нужен автомобиль компактнее Vesta, предусмотрена Iskra. Седан и универсал, включая кросс-версию, расположены между Granta и Vesta по размерам и комфорту. В основе — серьезно доработанная глобальная платформа, родственная европейскому Renault Logan третьего поколения.

Для Iskra указаны бензиновые моторы объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 сил. В паре с ними предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. В описании модели также отмечены более тихий салон, удобная управляемость и сиденья, продуманные для длительных поездок. Хорошо оснащенная версия с вариатором стоит 1,3–1,6 млн рублей.

Niva Sport: мощная версия классического внедорожника

Niva Sport занимает отдельное место в линейке: это классическая трехдверная Нива, доработанная подразделением Lada Sport. Ее двигатель объемом 1,6 литра имеет 16 клапанов и развивает 118 л.с.; для особого оформления включено 122 л.с. Увеличение мощности связано с более уверенными обгонами на трассе.

Чтобы адаптировать автомобиль к повышенной мощности, инженеры усилили мосты и установили дисковые тормоза на все колеса. Также называются жесткая подвеска и сиденья-ковши с боковой опорой. Раздаточная коробка управляется одним рычагом вместо двух. Цены на Niva Sport доходят до 1,6–1,8 млн рублей.

Ранее выходил материал о близкой по теме версии внедорожника — Niva Legend; речь в нем идет о другой модели корпуса. В нынешнем перечне именно Niva Sport отличается 16-клапанным мотором и доработками ходовой части.

Ценовой диапазон и сроки

Разброс цен здесь заметен: Iskra — от 1,3 млн рублей, тогда как Aura и Azimut могут стоить до 3 млн рублей.