Цены до 3 миллионов, а обещания — наполеоновские: что скрывается за новыми Lada

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 09:13

Aura против Camry, Azimut за 3 млн и мощная Niva Sport: разбираем новинки Lada

Aura против Camry, Azimut за 3 млн и мощная Niva Sport: разбираем новинки Lada

Цены до 3 миллионов, а обещания — наполеоновские: что скрывается за новыми Lada

Aura против Camry, Azimut за 3 млн и мощная Niva Sport: разбираем новинки Lada

Удлиненная Aura оценивается в 2,6-3 млн рублей, а компактная Iskra - в 1,3-1,6 млн. В линейке также заявлены Niva Sport и кроссовер Azimut, чей выход на рынок ожидается осенью 2026 года.

Удлиненная Aura оценивается в 2,6-3 млн рублей, а компактная Iskra - в 1,3-1,6 млн. В линейке также заявлены Niva Sport и кроссовер Azimut, чей выход на рынок ожидается осенью 2026 года.

Российский автомобильный рынок активно обновляется: Lada расширяет линейку моделями разного класса и назначения — от компактных седанов до удлиненных бизнес-седанов, кроссоверов и внедорожников. В этом обзоре собраны ключевые новинки и актуальные версии: Lada Aura, Azimut, Iskra и Niva Sport. Для каждой модели приведены главные отличия, оснащение, силовые агрегаты, ориентировочные цены и сроки выхода на рынок. 

Lada Aura: удлиненный бизнес-седан

Главное отличие Lada Aura от Весты — прибавка в 25 см для задних пассажиров. Удлиненная модель рассчитана на тех, кто ценит простор и статус. Цена — от 2,6 до 3 млн рублей в зависимости от отдела салона.

Увеличенные колесные основания использованы как способ получить больше места для ног: по этому показателю салон сравнивают с Toyota Camry. В оснащении — натуральная кожа российского производства и премиальная акустика. Подвеска, согласно исходному описанию, настроена мягко. Силовой агрегат — двигатель 1.8 EVO мощностью 122 л.с. в паре с автоматической коробкой передач.

Aura также закупают для чиновников и госкорпораций; модель работает в тарифе «Комфорт+» в такси.

Azimut: крупный кроссовер C-класса

Другой ценовой ориентир задает Azimut — крупный кроссовер C-класса на модернизированной платформе Vesta. Для него заявлены клиренс 208 мм, полностью диодная оптика и панорамная крыша. В салоне предусмотрен встроенный мультимедийный экран. Привод пока только передний.

Обслуживание Azimut оценивается как более дешевое по сравнению с китайскими одноклассниками. Это именно заявленное преимущество, а не подтвержденный расчет расходов владельца. Диапазон цен — от 2,4 до 3 млн рублей, в том числе для прогноза с вариатором или новым турбомотором 1.5.

Iskra: компактнее Vesta

Для покупателей, которым нужен автомобиль компактнее Vesta, предусмотрена Iskra. Седан и универсал, включая кросс-версию, расположены между Granta и Vesta по размерам и комфорту. В основе — серьезно доработанная глобальная платформа, родственная европейскому Renault Logan третьего поколения.

Для Iskra указаны бензиновые моторы объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 сил. В паре с ними предусмотрена шестиступенчатая механическая коробка передач либо вариатор. В описании модели также отмечены более тихий салон, удобная управляемость и сиденья, продуманные для длительных поездок. Хорошо оснащенная версия с вариатором стоит 1,3–1,6 млн рублей.

Niva Sport: мощная версия классического внедорожника

Niva Sport занимает отдельное место в линейке: это классическая трехдверная Нива, доработанная подразделением Lada Sport. Ее двигатель объемом 1,6 литра имеет 16 клапанов и развивает 118 л.с.; для особого оформления включено 122 л.с. Увеличение мощности связано с более уверенными обгонами на трассе.

Чтобы адаптировать автомобиль к повышенной мощности, инженеры усилили мосты и установили дисковые тормоза на все колеса. Также называются жесткая подвеска и сиденья-ковши с боковой опорой. Раздаточная коробка управляется одним рычагом вместо двух. Цены на Niva Sport доходят до 1,6–1,8 млн рублей.

Ранее выходил материал о близкой по теме версии внедорожника — Niva Legend; речь в нем идет о другой модели корпуса. В нынешнем перечне именно Niva Sport отличается 16-клапанным мотором и доработками ходовой части.

Ценовой диапазон и сроки

Разброс цен здесь заметен: Iskra — от 1,3 млн рублей, тогда как Aura и Azimut могут стоить до 3 млн рублей. 

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) Iskra, ВАЗ (Lada) Aura
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, ДзенДзен, MAX, общайтесь в наших группах ВКонтакте ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
АвтоВАЗ объявил распродажу Lada в ноябре: какую модель можно забрать с максимальной выгодой?
Выдает больше 1000 сил и едет 1000 км: чем еще удивил новый флагман BYD за 300 тысяч долларов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Калужская область Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться