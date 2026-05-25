Проверь перед покупкой: 4 шага, чтобы распознать «Союз-Аполлон» и не потерять деньги на авто

Четыре признака: как отличить автомобиль, собранный из двух частей

Мало кто задумывается, что на вторичном рынке встречаются авто, собранные из нескольких кузовных частей. Эксперт объяснил, как не попасться на уловки продавцов и почему такие машины могут быть опасны. Какие детали выдают «конструктор» и что делать при подозрении - советы специалистов. Это важно знать каждому, кто планирует покупку с пробегом.

В России по-прежнему можно столкнуться с автомобилями, которые были собраны из нескольких частей после серьезных аварий. Такие машины, известные как «конструкторы» или «распилы», часто попадают на рынок под видом обычных подержанных авто. Для покупателей это может обернуться не только финансовыми потерями, но и реальной угрозой безопасности. Как пишет Газета.Ru, эксперт Максим Шелков выделил четыре основных признака, по которым можно определить подобные случаи.

Первое, на что стоит обратить внимание - детали кузова и элементы салона. Если на одной машине установлены стекла, фары или пластиковые детали разных годов выпуска, это серьезный повод насторожиться. Например, левая фара может быть 2019 года, а правая - 2024-го. Такое несовпадение дат на деталях обычно говорит о том, что автомобиль собирали из разных доноров. Не стоит игнорировать и ремни безопасности: если на них разная маркировка или они отличаются по цвету и материалу, это тоже тревожный сигнал.

Второй важный момент - геометрия кузова. Специалисты советуют внимательно сравнить зазоры между панелями с левой и правой стороны. Если они заметно отличаются, скорее всего, кузов подвергался серьезному вмешательству. Также стоит проверить толщину герметика на стыках панелей и в подкапотном пространстве. Неравномерный слой или следы свежей обработки могут указывать на сварочные работы.

Третий признак - состояние днища, пола, потолка, арок задних дверей, стоек крыши и порогов. В этих местах часто остаются следы сварки: неровные швы, ржавчина, неестественные изгибы металла. Особое внимание нужно уделить области вокруг VIN-номера. Если площадка с номером выглядит подозрительно - есть следы вырезания или вваривания, а толщина краски отличается от остального кузова - это может быть признаком вмешательства. Важно помнить, что любые манипуляции с VIN-номером незаконны и могут привести к серьезным проблемам при регистрации.

Четвертый фактор - работа электроники и общее состояние салона. В «распилах» часто возникают сбои в электропроводке, так как ее прокладывают заново и не всегда по заводским стандартам. Несовпадение цветов и материалов обивки, отличия в пластике или креплениях также могут указывать на замену деталей. Если при осмотре возникают сомнения, эксперты рекомендуют обратиться в проверенный сервис для диагностики геометрии кузова и скрытых узлов.

Стоит отметить, что подобные схемы были особенно популярны в 90-х, но и сейчас на рынке встречаются «трансформеры», которые сложно отличить от обычных машин без специальной подготовки. Как показывает практика, многие покупатели не обращают внимания на мелкие детали, а зря: последствия могут быть серьезными.

Для справки: при покупке подержанного автомобиля важно не только проверить документы, но и внимательно осмотреть все элементы кузова, салона и днища. Даже незначительные отличия в деталях могут указывать на серьезные вмешательства. По информации Российская Газета, эксперты советуют не экономить на профессиональной диагностике - это поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить ваши деньги и безопасность.