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20 октября 2019, 12:55

Четыре признака проблем с «автоматом»

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Автоматическая коробка передач нежнее «механики» и более требовательна к регулярному обслуживанию. Неисправность этого одного из главных агрегатов автомобиля может обернуться серьезными затратами для семейного бюджета. Расскажем о первых признаках неисправности АКПП.
Четыре признака проблем с автоматом

Фото взято из открытых источников

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Конструкция автоматических коробок передач разных производителей во многом схожа, поэтому и признаки неисправности у этих агрегатов тоже общие. Редакция сайта Тарантас Ньюс совместно с автомеханиками назвала главные симптомы, сигнализирующие о проблеме с АКПП. Основных причин возникновения неисправностей несколько. Прежде всего, это выработка ресурсов элементов трансмиссии или сильный износ в ходе длительной эксплуатации. Кроме того, поломку может вызвать неправильно подобранная жидкость, нерекомендуемая автопроизводителем, несвоевременное техническое обслуживание, использование при ремонте комплектующих низкого качества и нарушение правил пользования автоматической трансмиссией.

О выходе из строя соленоидов или гидравлического блока могут свидетельствовать толчки при движении на непрогретом автомобиле. Если стоя на месте и удерживая педаль тормоза, переключить селектор из положения «P» в «D» или «R», то может появиться легкий едва значимый толчок и малозаметная вибрация. Такое поведение считается нормальным из-за особенностей работы трансмиссии автоматического типа. Если же при переключении селектора чувствуется характерный удар, это может быть одним из признаков неисправности. Также не допускается задержка при перемещении селектора АКПП, что тоже может стать весьма тревожным знаком.

Утечка жидкости из коробки-автомат может проявляться запахом гари во время работы мотора. Подтверждает проблему появление под автомобилем масляных пятен. Причиной протекания зачастую становится старое и чрезмерно загрязнённое масло либо его низкий уровень, а также нарушение эластичности уплотнительных элементов. Почувствовав неприятный запах, не стоит откладывать визит на СТО, где специалисты точно укажут на причину неполадки.

Еще одна проблема, с которой может столкнуться владелец автомобиля с АКПП – при нажатии на педаль газа машина стоит на месте или двигается медленно и несоизмеримо с величиной оборотов. Данную неисправность легко определить по «бегающей» стрелке тахометра. Наиболее распространенные причины – это износ фрикционных дисков, манжет поршневой муфты, колец муфты, либо же это связано с неполадками клапана гидравлического блока.

Звуки воя и скрежета во время движения обычно появляются уже после поломки АКПП. Они свидетельствуют как о нехватке жидкости в трансмиссии, так и о более серьезных проблемах, игнорирование которых в конечном итоге приводит к весьма дорогостоящему ремонту. Услышав гул или скрежет, надо как можно быстрее отправиться в автосервис. Продолжать ездить на неисправном автомобиле опасно.

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Где можно найти нормальный подъемник?
Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
Миха
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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Четыре признака проблем с «автоматом»
{{material_127872}}Конструкция автоматических коробок передач разных производителей во многом схожа, поэтому и признаки неисправности у этих агрегатов тоже общие. Редакция сайта Тарантас Ньюс совместно с автомеханиками назвала главные симптомы, сигнализирующие о проблеме с АКПП. Основных причин возникновения неисправностей несколько. Прежде всего, это выработка ресурсов элементов трансмиссии или сильный износ в ходе длительной эксплуатации. Кроме того, поломку может вызвать неправильно подобранная жидкость, нерекомендуемая автопроизводителем, несвоевременное техническое обслуживание, использование при ремонте комплектующих низкого качества и нарушение правил пользования автоматической трансмиссией.О выходе из строя соленоидов или гидравлического блока могут свидетельствовать толчки при движении на непрогретом автомобиле. Если стоя на месте и удерживая педаль тормоза, переключить селектор из положения «P» в «D» или «R», то может появиться легкий едва значимый толчок и малозаметная вибрация. Такое поведение считается нормальным из-за особенностей работы трансмиссии автоматического типа. Если же при переключении селектора чувствуется характерный удар, это может быть одним из признаков неисправности. Также не допускается задержка при перемещении селектора АКПП, что тоже может стать весьма тревожным знаком.Утечка жидкости из коробки-автомат может проявляться запахом гари во время работы мотора. Подтверждает проблему появление под автомобилем масляных пятен. Причиной протекания зачастую становится старое и чрезмерно загрязнённое масло либо его низкий уровень, а также нарушение эластичности уплотнительных элементов. Почувствовав неприятный запах, не стоит откладывать визит на СТО, где специалисты точно укажут на причину неполадки.Еще одна проблема, с которой может столкнуться владелец автомобиля с АКПП – при нажатии на педаль газа машина стоит на месте или двигается медленно и несоизмеримо с величиной оборотов. Данную неисправность легко определить по «бегающей» стрелке тахометра. Наиболее распространенные причины – это износ фрикционных дисков, манжет поршневой муфты, колец муфты, либо же это связано с неполадками клапана гидравлического блока.Звуки воя и скрежета во время движения обычно появляются уже после поломки АКПП. Они свидетельствуют как о нехватке жидкости в трансмиссии, так и о более серьезных проблемах, игнорирование которых в конечном итоге приводит к весьма дорогостоящему ремонту. Услышав гул или скрежет, надо как можно быстрее отправиться в автосервис. Продолжать ездить на неисправном автомобиле опасно.
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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