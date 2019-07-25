25 июля 2019, 01:51
Четыре сегмента российского авторынка выросли в июне
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В июне продажи новых легковых автомобилей в России снизились на 2,8% по сравнению с прошлогодними показателями. За месяц дилеры реализовали 141,2 тыс. автомобилей. При этом четыре из девяти сегментов продемонстрировали рост.
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В сегменте компактвенов ощутимо выросли продажи Lada Largus (+13,9%). В сегменте MPV главным драйвером стал Mercedes-Benz B-Class (+672,7%) – автомобиль нового поколения вышел на российский рынок нынешней зимой. А подъем в сегменте пикапов произошел во многом благодаря рестайлинговому Mitsubishi L200 (+33,1%), хотя УАЗ «Пикап» (+1,6%) и Toyota Hilux (+4,2%) тоже неплохо продавались.
Самым крупным на отечественном авторынке остается SUV-сегмент. В июне дилеры реализовали 59,5 тыс. таких автомобилей, что составляет 46,2% от общего объема продаж. Лидирует здесь Hyundai Creta (6 тыс. экз., +3,2%). На втором месте по объему продаж находится сегмент В с 53,4 тыс. проданных машин и долей в 41,4%. Его безоговорочный бестселлер Lada Granta (11,6 тыс. экз., +26,4%). Третье место делят сегменты С и D, добившиеся в июне похожих показателей: у каждого по 8,6 тыс. автомобилей и 6,7% рынка.
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