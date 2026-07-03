Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

3 июля 2026, 13:47

Четыре схемы обмана в автосервисах: как не стать жертвой лишнего ремонта

Четыре схемы обмана в автосервисах: как не стать жертвой лишнего ремонта

Механик рассказал популярные способы обмана в автосервисах – запомните и больше не ведитесь

Четыре схемы обмана в автосервисах: как не стать жертвой лишнего ремонта

В 2026 году число жалоб на недобросовестные автосервисы продолжает расти. Мастера используют хитрые приемы, чтобы навязать ненужные услуги и увеличить счет за ремонт. Эксперты объясняют, как вовремя распознать обман и защитить свои деньги.

В 2026 году число жалоб на недобросовестные автосервисы продолжает расти. Мастера используют хитрые приемы, чтобы навязать ненужные услуги и увеличить счет за ремонт. Эксперты объясняют, как вовремя распознать обман и защитить свои деньги.

В последние годы всё больше автомобилистов сталкиваются с ситуациями, когда визит в автосервис оборачивается не только ремонтом, но и навязыванием дополнительных услуг. Недобросовестные мастера используют разные схемы, чтобы убедить клиента в необходимости дорогостоящих работ, даже если видимых проблем нет. Эта тенденция особенно заметна на фоне роста числа мастерских и снижения контроля за их деятельностью.

Один из самых популярных приёмов — имитация неисправности подвески. Например, при диагностике в некоторых сервисах на шток амортизатора наносят проникающую смазку, чтобы создать видимость течи. В результате мастер предлагает заменить практически всю подвеску, хотя на самом деле требуется лишь частичный ремонт. Часто такие действия предпринимаются для увеличения объёма работ.

Ещё одна схема — намеренное создание дефектов. В отдельных случаях мастер впрыскивает отработанное масло в свечные колодки, после чего диагностирует «негерметичность прокладок распредвала». Для устранения этой якобы серьёзной проблемы предлагают дорогостоящий ремонт, хотя на деле достаточно лишь внешней чистки. Такие манипуляции сложно выявить, если владелец не присутствует при осмотре.

Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют всегда находиться рядом с автомобилем во время дефектовки. Это помогает предотвратить скрытые манипуляции. Ещё один способ — маркировка деталей: перед ремонтом можно нанести небольшие метки на узлы, которые сервис предлагает заменить. После работ легко проверить, действительно ли установлены новые запчасти.

Контроль за заменой технических жидкостей также важен. Бывают случаи, когда вместо привезённого клиентом масла заливают дешёвую смесь из общей бочки, а оригинальный продукт продают другому покупателю. Поэтому стоит лично наблюдать за процессом и проверять уровень и состояние жидкостей после технического обслуживания.

Не стоит безоговорочно соглашаться на комплексную замену основных узлов — например, ШРУСов или сцепления, — если мастер ссылается только на один признак, такой как люфт. Иногда причина кроется в более простых деталях, и замена всего узла не требуется. Критический подход к рекомендациям поможет избежать лишних расходов.

Некоторые неисправности можно определить самостоятельно. Например, протечку антифриза отличают по маслянистой текстуре и сладковатому запаху, а при перегреве двигателя может наблюдаться резкий запах от крышки расширительного бачка. Формулируя задачу для сервиса, не стоит говорить «сделайте всё, что нужно» — это часто воспринимается как разрешение на максимальный объём работ.

Стаж мастера не всегда гарантирует современный подход: опытные специалисты иногда придерживаются консервативных методов, игнорируя новые технологии и рекомендации производителей. Однако многие сервисы дорожат репутацией и работают честно. Самый надёжный способ избежать обмана — обслуживать машину самостоятельно или выбирать проверенные мастерские по рекомендациям.

Для тех, кто хочет глубже разобраться в схемах взаимодействия с автосервисами, полезно обратить внимание на советы экспертов по грамотному общению с сотрудниками ГИБДД. Например, в материале о ключевых фразах опытных водителей при общении с инспектором решаются тонкости, которые помогают защитить свои права на дороге.

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