Зачем переплачивать за обслуживание оппозитника, если Lada и Renault обещают ресурс до 350 000 км?

Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Bajaj Baojun Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng Doninvest DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Fisker Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Ineos Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata Tatra TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

4 ноября 2026, 16:52

Четыре высоких хэтчбека как альтернатива дорогому кроссоверу

Четыре высоких хэтчбека как альтернатива дорогому кроссоверу

Зачем переплачивать за обслуживание оппозитника, если Lada и Renault обещают ресурс до 350 000 км?

Четыре высоких хэтчбека как альтернатива дорогому кроссоверу

Содержание автомобиля обходится владельцам все дороже. На рынке подержанных машин встречаются более компактные варианты. Увеличенный дорожный просвет полезен на грунтовке. Но возможности каждой модели имеют свои границы.

Содержание автомобиля обходится владельцам все дороже. На рынке подержанных машин встречаются более компактные варианты. Увеличенный дорожный просвет полезен на грунтовке. Но возможности каждой модели имеют свои границы.

У Subaru XV среди четырех моделей есть полноценный постоянный симметричный полный привод и система X-MODE. Она меняет работу двигателя и вариатора, подстраивая и тормозную систему. Это помогает на снегу и в грязи, а также на гравии, в отличие от декоративной имитации внедорожных качеств. XV второго поколения построен на платформе Subaru Global Platform.

Остальные участники подборки ориентированы в первую очередь на город. Их повышенный клиренс пригодится на неровной дороге, а защитный пластиковый обвес добавляет внешности внедорожные черты. Но поездки по тяжелому бездорожью могут обернуться повреждениями.

LADA Xray Cross отличается от обычного Xray измененной ходовой частью. В конструкции применены подрамник и рычаги от Lada Vesta, а сзади установлены дисковые тормоза. Дорожный просвет составляет 215 мм, на 20 мм больше, чем у обычного Xray с клиренсом 195 мм.

На вторичном рынке интерес представляет сочетание двигателя Renault H4M объемом 1,6 л и мощностью 113 л. с. с вариатором Jatco. При регулярном обслуживании такой тандем, по данным материала, способен пройти до 350 тысяч километров. Вариатор JF015E усилен, однако резкие старты и буксование в грязи ему противопоказаны. При осмотре подержанной машины стоит проверить историю обслуживания трансмиссии и прислушаться к вибрациям. Признаки перегрева также требуют внимания.

Renault Sandero Stepway проще по устройству. Его клиренс составляет 19,5 см, на 4 см больше, чем у базового хэтчбека. Штатные 16-дюймовые колеса часто выглядят как литые, хотя это штампованные диски с декоративными колпаками.

Покупателю стоит уточнить, регулировались ли клапанные зазоры: для модификаций без гидрокомпенсаторов интервал составляет от 40 до 50 тысяч километров. Пренебрежение этой процедурой может стать поводом внимательнее проверить обслуживание машины.

Kia Rio X-Line до 2019 года имел клиренс 17 см, всего на сантиметр больше, чем у обычного седана. После модернизации дорожный просвет увеличили, но модель по-прежнему рассчитана главным образом на город. Связка 1,6-литрового двигателя с классическим 6-ступенчатым автоматом считается надежной, а пластиковые детали снизу легко повредить на плохой дороге.

У Subaru XV двухлитровый оппозитный четырехцилиндровый двигатель FB20D работает в паре с бесступенчатым вариатором Lineartronic с цепным приводом. Для дорестайлинговых машин указывается объем FB20 около 1 995-2 000 куб. см. Эти агрегаты считаются ресурсными, с ориентиром до 250 тысяч километров. Обслуживание оппозитного мотора обходится дороже, чем рядных двигателей конкурентов.

Перед сделкой проверьте днище и подвеску: владельцы иногда используют такие автомобили как полноценные внедорожники. Осмотрите кузов под пластиковым обвесом, там может задерживаться влага, скрывающая коррозию или следы ремонта. Проверьте и юридическую чистоту: популярные модели могут иметь историю работы в такси или находиться в залоге.

Упомянутые модели: Renault Sandero Stepway (от 649 990 Р), KIA Rio (от 601 900 Р), Subaru XV (от 1 599 000 Р), ВАЗ (Lada) XRay Cross (от 767 900 Р)
Упомянутые марки: Renault, KIA, Subaru, ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Рено, Киа, Субару, Лада

Похожие материалы Рено, Киа, Субару, Лада

Можно ли постоянно жить в машине и почему за ночевку в автодоме МВД может выписать крупный штраф
Складные прицепы, надувные кухни и карбоновые кузова: чем удивили производители автодомов в 2026 году
Ресурс в 350 тысяч и пластиковый обман: как правильно выбрать надежный подержанный кросс-хэтчбек
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Пермский край Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться