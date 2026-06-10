Внедорожный электросамокат с четырьмя моторами и запасом хода 200 км - сравнение с конкурентами и нюансы эксплуатации

10 июня 2026, 13:28
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Четырехколесный электросамокат Teverun Tetra: независимая подвеска и 200 км хода
Teverun Tetra - электросамокат нового поколения с четырьмя моторами и независимой подвеской, рассчитанный на дальние поездки и сложные маршруты. Модель выделяется запасом хода до 200 км и возможностью индивидуальной настройки, что делает ее актуальной для российских условий.
Рынок электротранспорта в 2026 году продолжает удивлять нестандартными решениями, и появление Teverun Tetra — яркое тому подтверждение. Этот электросамокат на четырёх колёсах сразу выделяется не только внешне, но и по техническим возможностям: независимая подвеска, четыре мотора и значительный запас хода делают его лучшим игроком среди внедорожных моделей.
Главная особенность Teverun Tetra — четыре независимых электромотора (по одному на каждое колесо) суммарной мощностью 9 900 Вт (более 13 л.с.). Такая конструкция позволяет разгоняться до 55 км/ч и уверенно преодолевать подъёмы до 40 градусов, что для электросамоката выглядит почти невероятно. Вес устройства — 83 кг, причём ручка оборудована не только ёмким аккумулятором, но и сложной конструкцией подвески.
Независимая подвеска — ключевой элемент, обеспечивающий плавность движения даже на пересечённой местности. Пневматические шины повышают комфорт и улучшают управляемость. Однако для уверенного контроля над самокатом требуется опыт: важно грамотно распределить вес, выбрать соответствующий режим и аккуратно работать с тягой. Новичкам рекомендуется начинать с минимальных скоростей и постепенно привыкать к особенностям поведения техники.
Производитель заявляет запас хода до 200 км на одном заряде. Даже если в обычных условиях эта цифра окажется ниже, результат всё равно впечатляет. Аккумулятор ёмкостью 60 А·ч и напряжением 60 В заряжается до 12 часов, но при использовании двух зарядных устройств время зарядки сокращается до 5 часов. Такой подход позволяет использовать Teverun Tetra не только для коротких поездок, но и для длительных маршрутов по бездорожью.
Степень защиты корпуса заявлена как IP67, что означает полную пыленепроницаемость и защиту от значительного попадания воды. Однако некоторые дилеры указывают IP65, поэтому специально погружать самокат в воду не стоит. Для российских условий, где грязь и лужи — обычное явление, такой уровень защиты выглядит весьма актуальным.
Система контроля батареи и другие узлы работают в приоритетном режиме, что позволяет своевременно реагировать на неисправности устройства. Однако Teverun Tetra нельзя использовать как технику «выбрал и поехал»: регулярное обслуживание, проверка крепежа и состояния подвески обязательны, особенно при эксплуатации на сложных маршрутах. Пренебрежение профилактическими мерами может привести к ускоренному износу и поломкам.
Важным преимуществом является возможность индивидуальной настройки. Производитель предлагает дополнительное сиденье, допускает апгрейды подвески и увеличение диаметра колёс (если позволяют длина тросов и конструкция крыльев). Для энтузиастов такие доработки становятся частью удовольствия от владения техникой.
На фоне конкурентов Teverun Tetra выглядит сбалансированным выбором. Например, EZRaider HD4 стоит почти в четыре раза дороже, но уступает по скорости и запасу хода, а X-Quad дешевле, но проигрывает по тем же параметрам. Veehop близок к максимальной скорости, но заметно отстаёт по дальности хода. Такой баланс делает Tetra интересным предложением для тех, кто ищет универсальность и разумную цену.
Интересно, что вопросы внедорожных возможностей электротранспорта становятся всё более актуальными. Как показывает опыт эксплуатации существующих моделей в российских условиях, оборудование часто не справляется с нашими дорогами. Например, разбор проблем грузовика Oshkosh FMTV M1083 продемонстрировал, что даже крупная техника сталкивается с ограничениями вне асфальта.
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