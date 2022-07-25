Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)
Фото: Kia
Третье место принадлежит немолодым Ford Focus 2008 года выпуска, в июне 77 таких автомобилей сменили владельцев в Москве. Замыкает первую пятерку Nissan Qashqai 2019 года (76 экз.). Кроме того, в ТОП-10 попали два Hyundai Solaris, 2015 и 2017 года выпуска (70 и 69 экземпляров, шестое и седьмое места). На восьмой строчке расположился самый возрастной автомобиль рейтинга – малыш Daewoo Matiz 2007 года выпуска (68 экз.).
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Сколько машин продали в России в июне 2022 года: оттолкнулись от дна?
Ассоциация европейского автобизнеса подвела итоги продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за июнь 2022 года. Продажи упали на 82% год к году, но по сравнению с маем дилеры реализовали на 3,5 тысячи машин больше.Читать далее
-
06.07.2022, 09:05
Находящийся в тюрьме пранкер Эдвард Бил должен выплатить еще 2,4 млн рублей пострадавшим в ДТП
Люблинский суд Москвы вынес решение еще по двум искам к Эдварду Билу, устроившему жуткую аварию на Садовом кольце в апреле 2021 года. Блогер должен будет выплатить дополнительно 2,4 млн рублей, не считая расходов на реабилитацию серьезно пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сейчас Бил отбывает наказание в колонии общего режима.Читать далее
-
06.07.2022, 00:01
Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года
Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее
-
04.07.2022, 14:34
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили
Эксперты страховой компании проанализировали статистику угонов за последние четыре года и назвали самые популярные у злоумышленников марки и модели автомобилей. В лидерах – японские и корейские машины.Читать далее
-
16.06.2022, 15:50
Мужик использовал самое необычное противоугонное устройство и спас свой Volkswagen Polo
В последнее время в Австралии участились случаи взломов и грабежей. Преступники проникают в дома посреди дня, и присутствие хозяев их особенно не смущает. Владельцам приходится проявлять смекалку, чтобы защитить свою собственность.Читать далее
-
08.06.2022, 10:00
Японские кроссоверы в России подорожали за год в 2 раза
За минувший год стоимость японских кроссоверов в России существенно выросла. Так, популярный Toyota RAV4 стал настоящим рекордсменом. Согласно статистике проекта 110km.ru, удорожание SUV достигло 83-105%, в зависимости от региона. При этом есть модели, которые выросли в цене не так значительно. Рассказываем, какие… Читать далее
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