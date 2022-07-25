Четырехлетний Volkswagen Polo стал бестселлером столичного рынка (кто еще в топе?)

06.07.2022, 00:01

Продажи новых автомобилей в Великобритании рухнули на 24% до уровня 1996 года

Минувший июнь стал для британских дилеров самым плохим за последние 26 лет. Хуже автомобили продавались только в июне 1996 года во время Чемпионата Европы по футболу, который проходил в Англии. Тогда страна была охвачена футбольной лихорадкой.Читать далее