Тактические тяжеловесы сошлись лоб в лоб: чем четырёхосный КАМАЗ превосходит немецкий MAN

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 сентября 2026, 03:24

Четырехосный КАМАЗ-6560 против MAN HX2: сравнение грузоподъемности и проходимости

Четырехосный КАМАЗ-6560 против MAN HX2: сравнение грузоподъемности и проходимости

Тактические тяжеловесы сошлись лоб в лоб: чем четырёхосный КАМАЗ превосходит немецкий MAN

Четырехосный КАМАЗ-6560 против MAN HX2: сравнение грузоподъемности и проходимости

Сравнение российских и немецких тяжелых грузовиков выявило неожиданные преимущества КАМАЗ-6560 на бездорожье и при перевозке крупногабаритных грузов. В условиях, где сервисная поддержка ограничена, простота и ремонтопригодность становятся ключевыми факторами.

Сравнение российских и немецких тяжелых грузовиков выявило неожиданные преимущества КАМАЗ-6560 на бездорожье и при перевозке крупногабаритных грузов. В условиях, где сервисная поддержка ограничена, простота и ремонтопригодность становятся ключевыми факторами.

Сравнение современных четырехосных грузовиков вновь стало актуальным на фоне растущего интереса к технике для сложных условий эксплуатации. КАМАЗ-6560 и MAN HX2 — представители тяжелого класса, которые используются в качестве платформы для разных задач. Их выбирают для перевозки крупногабаритных грузов, установки специального оборудования и работ там, где обычные машины не справляются.

MAN HX2 выглядит современнее: дизель, автоматическая трансмиссия, несколько вариантов защиты кабины. Однако, как отмечают специалисты, в сложных условиях эксплуатации на первое место выходят не только лошадиные силы, но и масса, грузоподъемность, а также простота обслуживания.

КАМАЗ-6560 изначально проектировался как шасси для комплекса «Панцирь-С», но его универсальность позволяет использовать машину для транспортировки грузов и монтажа различного оборудования. Длина шасси - около 10,3 метра, что меньше, по сравнению с MAN HX2 (10,9 метра). Оба грузовика способны разгоняться до 90 км/ч.

По мощности MAN HX2 действительно впереди: базовая версия оснащена 440-сильным дизелем, бронированная — до 540 л.с. У КАМАЗ-6560 под кабиной - 400-сильный V8 объемом 11,8 литра. Но за дополнительную мощность приходится платить: масса MAN HX2 с контейнерной системой - 20,3 тонны, а грузоподъемность - 15,7 тонны. Для сравнения, КАМАЗ весит 14,2 тонны и ему удается перевозить до 20,8 тонны, а в кузове для спецоборудования - до 23,6 тонны при собственной массе 14,4 тонны. Это преимущество для перевозчиков, которым важна максимальная отдача от каждой поездки.

Еще один важный критерий – проходимость. КАМАЗ-6560 может преодолевать брод глубиной до 1,8 метра, тогда как для MAN HX2 этот показатель ограничивается 1,5 метрами. На первый взгляд разница незначительна, но в условиях разбитых дорог, паводков и временных переправ, еще 30 см могут стать решающими.

Российский грузовик выигрывает в простоте обслуживания. Механическая 16-ступенчатая коробка передач требует от водителя определенного опыта, поэтому ее проще ремонтировать в сервисных центрах. У MAN HX2 - автоматические и роботизированные коробки ZF, которые удобны в управлении, но сложны в диагностике и требуют квалифицированного обслуживания.

Избыточная масса MAN HX2 снижает его грузоподъемность и может снизить проходимость на слабых грунтах. КАМАЗ-6560, напротив, сочетает меньшую массу с высокой грузоподъемностью и простой конструкцией. Это делает его особенно востребованным в регионах с ограниченной сервисной инфраструктурой.

В последние годы интерес к универсальным грузовикам растет не только в России, но и в Европе. Например, на рынке построены новые модели, сочетающие классический подход и современные технологии, как это видно на примере ретро-байка Rieju Scrambler 607 , который также ориентирован на универсальность и адаптацию к различным условиям.

В итоге, выбор между КАМАЗ-6560 и MAN HX2 зависит от задач и условий эксплуатации. Если приоритет - высокая грузоподъемность, проходимость и ремонтопригодность вдали от сервисов, российский вариант выглядит предпочтительнее. Для тех, кто ценит мощность и современные технологии, немецкая машина может быть интереснее, но для ее эксплуатации требуется развитая сервисная поддержка и помощь в более сложном обслуживании.

Упомянутые марки: КамАЗ
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы KamAZ

Похожие материалы KamAZ

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Ставрополь Казань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться