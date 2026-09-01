Тактические тяжеловесы сошлись лоб в лоб: чем четырёхосный КАМАЗ превосходит немецкий MAN

1 сентября 2026, 03:24
Четырехосный КАМАЗ-6560 против MAN HX2: сравнение грузоподъемности и проходимости
Четырехосный КАМАЗ-6560 против MAN HX2: сравнение грузоподъемности и проходимости
Сравнение российских и немецких тяжелых грузовиков выявило неожиданные преимущества КАМАЗ-6560 на бездорожье и при перевозке крупногабаритных грузов. В условиях, где сервисная поддержка ограничена, простота и ремонтопригодность становятся ключевыми факторами.
Сравнение современных четырехосных грузовиков вновь стало актуальным на фоне растущего интереса к технике для сложных условий эксплуатации. КАМАЗ-6560 и MAN HX2 — представители тяжелого класса, которые используются в качестве платформы для разных задач. Их выбирают для перевозки крупногабаритных грузов, установки специального оборудования и работ там, где обычные машины не справляются.
MAN HX2 выглядит современнее: дизель, автоматическая трансмиссия, несколько вариантов защиты кабины. Однако, как отмечают специалисты, в сложных условиях эксплуатации на первое место выходят не только лошадиные силы, но и масса, грузоподъемность, а также простота обслуживания.
КАМАЗ-6560 изначально проектировался как шасси для комплекса «Панцирь-С», но его универсальность позволяет использовать машину для транспортировки грузов и монтажа различного оборудования. Длина шасси - около 10,3 метра, что меньше, по сравнению с MAN HX2 (10,9 метра). Оба грузовика способны разгоняться до 90 км/ч.
По мощности MAN HX2 действительно впереди: базовая версия оснащена 440-сильным дизелем, бронированная — до 540 л.с. У КАМАЗ-6560 под кабиной - 400-сильный V8 объемом 11,8 литра. Но за дополнительную мощность приходится платить: масса MAN HX2 с контейнерной системой - 20,3 тонны, а грузоподъемность - 15,7 тонны. Для сравнения, КАМАЗ весит 14,2 тонны и ему удается перевозить до 20,8 тонны, а в кузове для спецоборудования - до 23,6 тонны при собственной массе 14,4 тонны. Это преимущество для перевозчиков, которым важна максимальная отдача от каждой поездки.
Еще один важный критерий – проходимость. КАМАЗ-6560 может преодолевать брод глубиной до 1,8 метра, тогда как для MAN HX2 этот показатель ограничивается 1,5 метрами. На первый взгляд разница незначительна, но в условиях разбитых дорог, паводков и временных переправ, еще 30 см могут стать решающими.
Российский грузовик выигрывает в простоте обслуживания. Механическая 16-ступенчатая коробка передач требует от водителя определенного опыта, поэтому ее проще ремонтировать в сервисных центрах. У MAN HX2 - автоматические и роботизированные коробки ZF, которые удобны в управлении, но сложны в диагностике и требуют квалифицированного обслуживания.
Избыточная масса MAN HX2 снижает его грузоподъемность и может снизить проходимость на слабых грунтах. КАМАЗ-6560, напротив, сочетает меньшую массу с высокой грузоподъемностью и простой конструкцией. Это делает его особенно востребованным в регионах с ограниченной сервисной инфраструктурой.
В последние годы интерес к универсальным грузовикам растет не только в России, но и в Европе. Например, на рынке построены новые модели, сочетающие классический подход и современные технологии, как это видно на примере ретро-байка Rieju Scrambler 607 , который также ориентирован на универсальность и адаптацию к различным условиям.
В итоге, выбор между КАМАЗ-6560 и MAN HX2 зависит от задач и условий эксплуатации. Если приоритет - высокая грузоподъемность, проходимость и ремонтопригодность вдали от сервисов, российский вариант выглядит предпочтительнее. Для тех, кто ценит мощность и современные технологии, немецкая машина может быть интереснее, но для ее эксплуатации требуется развитая сервисная поддержка и помощь в более сложном обслуживании.
Похожие материалы KamAZ
-
01.09.2026, 03:06
Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков
Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.Читать далее
-
31.08.2026, 23:22
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 16:08
Volvo переносит ключевые функции из Стокгольма в Гетеборг: что изменится для сотрудников
Volvo объявила о закрытии своего офиса в Стокгольме и переносе всех функций в Гетеборг. Решение связано с оптимизацией расходов и изменениями на мировом авторынке. Как это скажется на сотрудниках и почему автогиганты идут на такие шаги - объясняем, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, но подобные перемены могут затронуть и другие компании.Читать далее
-
31.08.2026, 15:29
Subaru и Porsche: почему оппозитные моторы не исчезли с рынка
Оппозитные двигатели остаются редкостью, но Subaru и Porsche продолжают их использовать. В чем преимущества и сложности такой схемы, и почему именно эти бренды не спешат переходить на стандартные решения - разберемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 12:32
Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски
Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 11:09
Ford Focus III с пробегом: какие скрытые проблемы ждут владельцев
Мало кто знает, что привлекательная цена на Ford Focus III с пробегом может обернуться серьезными тратами. Эксперты предупреждают: технические нюансы этой модели часто игнорируют, а зря. Какие детали становятся причиной постоянных ремонтов, что грозит владельцам после 200 тысяч километров и почему сейчас особенно важно быть внимательнее при выборе - объясняем на примере реальных случаев.Читать далее
Похожие материалы KamAZ
-
01.09.2026, 03:06
Toyota Hilux Rangga SUV: новый 7-местный внедорожник для развивающихся рынков
Toyota Hilux Rangga SUV - редкий пример утилитарного внедорожника с рамной конструкцией и семиместным салоном, созданного для сложных условий и больших семей. Модель ориентирована на развивающиеся рынки и может заинтересовать тех, кто ищет надежный транспорт без излишеств.Читать далее
-
31.08.2026, 23:22
Toyota и Honda рискуют потерять позиции в США из-за новых пошлин на авто из Канады
Американские пошлины на автомобили из Канады могут вырасти до 50% - это ударит по Toyota и Honda, которые занимают ключевые позиции на рынке. Не прошли мимо и популярные модели: что грозит автопрому и почему ситуация вызывает тревогу у экспертов, разбираемся подробно.Читать далее
-
31.08.2026, 22:45
Nissan и Honda объединяют усилия: новые стандарты ЭБУ появятся в 2029 году
Nissan и Honda запускают совместную разработку унифицированных электронных блоков управления для будущих моделей. Уже с 2029 года автомобили обеих марок получат общую архитектуру ЭБУ. Эксперты отмечают: это ответ на растущую конкуренцию и новые вызовы отрасли. Какие перемены ждут автолюбителей и что скрывается за этим альянсом - разбираемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 16:08
Volvo переносит ключевые функции из Стокгольма в Гетеборг: что изменится для сотрудников
Volvo объявила о закрытии своего офиса в Стокгольме и переносе всех функций в Гетеборг. Решение связано с оптимизацией расходов и изменениями на мировом авторынке. Как это скажется на сотрудниках и почему автогиганты идут на такие шаги - объясняем, что стоит за этим трендом. Мало кто знает, но подобные перемены могут затронуть и другие компании.Читать далее
-
31.08.2026, 15:29
Subaru и Porsche: почему оппозитные моторы не исчезли с рынка
Оппозитные двигатели остаются редкостью, но Subaru и Porsche продолжают их использовать. В чем преимущества и сложности такой схемы, и почему именно эти бренды не спешат переходить на стандартные решения - разберемся в деталях.Читать далее
-
31.08.2026, 14:26
Электромобиль «Атом»: старт продаж, цена и первые оценки экспертов
На российском рынке появился электромобиль «Атом», вызвавший оживленное обсуждение среди автолюбителей. Модель обещает инновации, но цена и особенности комплектации вызывают вопросы. Что ждет новинку в ближайшие месяцы, объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в материале.Читать далее
-
31.08.2026, 13:46
Пять самых доступных кроссоверов 2026 года: цены, комплектации и нюансы рынка
В 2026 году российский рынок кроссоверов переживает заметные перемены: новые бренды, рост цен и смена лидеров. Эксперты выделили пятерку наиболее выгодных моделей, которые сочетают современное оснащение и доступную стоимость. Почему эти машины оказались в центре внимания - в нашем обзоре.Читать далее
-
31.08.2026, 12:32
Миллионы авто отзывают из-за электронных ручек: новые стандарты и риски
Сразу несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве миллионов машин из-за проблем с электронными дверными ручками. В Китае уже вводят новые требования, а Европа и США готовят свои стандарты. Что грозит владельцам и как изменится рынок - объясняем, почему это важно именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 11:31
Tenet выводит российские SUV в топ: локализация, технологии и новый подход
На заводе AGR Automotive в Калуге стартовал выпуск SUV Tenet, что стало важным событием для российского автопрома. Высокая локализация, современные технологии и адаптация к российским условиям делают эти автомобили заметными на рынке именно сейчас.Читать далее
-
31.08.2026, 11:09
Ford Focus III с пробегом: какие скрытые проблемы ждут владельцев
Мало кто знает, что привлекательная цена на Ford Focus III с пробегом может обернуться серьезными тратами. Эксперты предупреждают: технические нюансы этой модели часто игнорируют, а зря. Какие детали становятся причиной постоянных ремонтов, что грозит владельцам после 200 тысяч километров и почему сейчас особенно важно быть внимательнее при выборе - объясняем на примере реальных случаев.Читать далее