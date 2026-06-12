«Константин Коротков»: теплоход проекта 301 — от немецкого корпуса до скандинавского стиля и солнечной террасы с барной стойкой

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

12 июня 2026, 08:12

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков»: премиальный комфорт и новые стандарты круизов

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков»: премиальный комфорт и новые стандарты круизов

«Константин Коротков»: теплоход проекта 301 — от немецкого корпуса до скандинавского стиля и солнечной террасы с барной стойкой

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков»: премиальный комфорт и новые стандарты круизов

Теплоход «Константин Коротков» после масштабной модернизации стал одним из самых современных судов класса «Премиум» в России. Новые каюты, уникальная кухня и расширенная программа развлечений делают круизы по российским рекам особенно привлекательными для ценителей комфорта.

Теплоход «Константин Коротков» после масштабной модернизации стал одним из самых современных судов класса «Премиум» в России. Новые каюты, уникальная кухня и расширенная программа развлечений делают круизы по российским рекам особенно привлекательными для ценителей комфорта.

Модернизация речного флота в России выходит на новый уровень: теплоход «Константин Коротков» после комплексного переоборудования 2019–2020 годов стал одним из флагманов сегмента «Премиум». Судно проекта 301, построенное в Германии, теперь предлагает пассажирам не только обновленные каюты, но и совершенно иной подход к организации досуга и питания на борту.

Внутренние пространства теплохода выполнены в скандинавском стиле: светлые тона, лаконичный дизайн и увеличенная площадь создают ощущение простора и уюта. В каждой каюте — современный санузел с душем, кондиционер, холодильник, сейф, телевизор, фен, а также ежедневное пополнение бутилированной водой и гигиенический набор. Для гостей класса «Люкс» предусмотрены капсульные кофемашины и халаты.

Особое внимание уделено общественным зонам: барам и ресторанам с панорамными окнами, уютным лаунж-зонам и солнечной террасе с тентом и гирляндами-лампочками, где по вечерам проходят концерты, дискотеки и семейные эстафеты. В 2023 году на солнечной террасе появилась барная стойка для мастер-классов по коктейлям, что добавило атмосферы романтики и уюта.

Питание организовано по концепции «Родные берега»: блюда из свежих локальных продуктов, отражающие кулинарные традиции Поволжья, Дона, Черноморья, Енисея, Русского Севера и Восточной Сибири. Такой подход позволяет не только познакомиться с гастрономией региона, но и сделать круиз по-настоящему аутентичным.

Развлекательная программа на борту включает живую музыку, дискотеки, мастер-классы по творчеству, театральные гостиные, лекции по маршруту и детскую анимацию. Для любителей эксклюзивных впечатлений доступны тематические круизы: встречи с артистами, винные туры с дегустациями, поэтические вечера и даже необычные гастрономические сочетания. После завершения круиза пассажиры могут воспользоваться расширенной экскурсионной программой «Круиз+» в городах.

Компания «ВодоходЪ», владеющая крупнейшим круизным флотом в России, продолжает инвестировать в обновление судов и развитие новых сервисов. Такой подход уже меняет стандарты речных путешествий: после ремонта каюты стали более комфортными, появились новые категории размещения, досуговая программа стала разнообразнее. В этом смысле опыт обновления «Константина Короткова» напоминает тенденции в авиации, где современные лайнеры, такие как Boeing Dreamliner B787, также сочетают комфорт и инновации — подробнее об этом можно узнать в материале о новых стандартах комфорта в перелетах .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Novus One: электробайк из карбона с двумя режимами и ценой выше 2 млн рублей
Nordcross 001: как крупный кроссовер с шведскими корнями адаптировали для России
Всемирный день мотоциклиста 2026: дата, традиции и как отмечают в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
E Premium
Cadillac STS и еще 30 моделей
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владимир Брянская область Краснодар
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться