«Константин Коротков»: теплоход проекта 301 — от немецкого корпуса до скандинавского стиля и солнечной террасы с барной стойкой

Четырехпалубный теплоход «Константин Коротков»: премиальный комфорт и новые стандарты круизов

Теплоход «Константин Коротков» после масштабной модернизации стал одним из самых современных судов класса «Премиум» в России. Новые каюты, уникальная кухня и расширенная программа развлечений делают круизы по российским рекам особенно привлекательными для ценителей комфорта.

Теплоход «Константин Коротков» после масштабной модернизации стал одним из самых современных судов класса «Премиум» в России. Новые каюты, уникальная кухня и расширенная программа развлечений делают круизы по российским рекам особенно привлекательными для ценителей комфорта.

Модернизация речного флота в России выходит на новый уровень: теплоход «Константин Коротков» после комплексного переоборудования 2019–2020 годов стал одним из флагманов сегмента «Премиум». Судно проекта 301, построенное в Германии, теперь предлагает пассажирам не только обновленные каюты, но и совершенно иной подход к организации досуга и питания на борту.

Внутренние пространства теплохода выполнены в скандинавском стиле: светлые тона, лаконичный дизайн и увеличенная площадь создают ощущение простора и уюта. В каждой каюте — современный санузел с душем, кондиционер, холодильник, сейф, телевизор, фен, а также ежедневное пополнение бутилированной водой и гигиенический набор. Для гостей класса «Люкс» предусмотрены капсульные кофемашины и халаты.

Особое внимание уделено общественным зонам: барам и ресторанам с панорамными окнами, уютным лаунж-зонам и солнечной террасе с тентом и гирляндами-лампочками, где по вечерам проходят концерты, дискотеки и семейные эстафеты. В 2023 году на солнечной террасе появилась барная стойка для мастер-классов по коктейлям, что добавило атмосферы романтики и уюта.

Питание организовано по концепции «Родные берега»: блюда из свежих локальных продуктов, отражающие кулинарные традиции Поволжья, Дона, Черноморья, Енисея, Русского Севера и Восточной Сибири. Такой подход позволяет не только познакомиться с гастрономией региона, но и сделать круиз по-настоящему аутентичным.

Развлекательная программа на борту включает живую музыку, дискотеки, мастер-классы по творчеству, театральные гостиные, лекции по маршруту и детскую анимацию. Для любителей эксклюзивных впечатлений доступны тематические круизы: встречи с артистами, винные туры с дегустациями, поэтические вечера и даже необычные гастрономические сочетания. После завершения круиза пассажиры могут воспользоваться расширенной экскурсионной программой «Круиз+» в городах.

Компания «ВодоходЪ», владеющая крупнейшим круизным флотом в России, продолжает инвестировать в обновление судов и развитие новых сервисов. Такой подход уже меняет стандарты речных путешествий: после ремонта каюты стали более комфортными, появились новые категории размещения, досуговая программа стала разнообразнее. В этом смысле опыт обновления «Константина Короткова» напоминает тенденции в авиации, где современные лайнеры, такие как Boeing Dreamliner B787, также сочетают комфорт и инновации — подробнее об этом можно узнать в материале о новых стандартах комфорта в перелетах .