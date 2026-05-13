Названы лучшие семейные кроссоверы 2026 года

13 мая 2026, 15:49
Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года
Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.
Для российских автолюбителей, которые выбирают семейный кроссовер на долгие годы, свежий рейтинг надежности - не просто очередная статистика. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и расходы на ремонт, а также спокойствие за безопасность близких. Cпециалисты Topspeed собрали данные сразу из нескольких авторитетных источников, чтобы составить объективный топ-10 кроссоверов, которые в 2026 году считаются самыми надежными для семейной эксплуатации.
В основу рейтинга легли оценки J.D. Power по качеству и долговечности, стоимость обслуживания по RepairPal и статистика отзывных кампаний NHTSA. Такой подход позволил выявить не только лидеров по баллам, но и те модели, которые реально экономят деньги владельцев на сервисе и редко попадают под массовые сервисные акции.
Первое место в списке занял Chevrolet Blazer, набравший 85 баллов из 100. Эта модель не только показала отличную надежность, но и оказалась одной из самых выгодных по затратам на обслуживание. За последние годы Blazer не фигурировал ни в одной крупной отзывной кампании, что редко встречается среди современных кроссоверов.
На втором месте - Kia Telluride, который также получил 85 баллов. За последние годы инженеры устранили большинство детских болезней, однако за моделью числятся три сервисных отзыва. Несмотря на это, Telluride остается одним из самых востребованных семейных автомобилей на рынке.
Третью строчку занял Hyundai Palisade с 84 баллами. Хотя это первое поколение модели, эксперты уверены в ее потенциале благодаря проверенным силовым агрегатам. Palisade также отметился тремя отзывными кампаниями, но в целом демонстрирует стабильную работу.
В пятерку лучших вошли Nissan Pathfinder (84 балла) и Chevrolet Traverse (83 балла). Pathfinder после перехода на классический автомат вместо вариатора стал заметно надежнее, а Traverse получил обновление в 2024 году, что положительно сказалось на его эксплуатационных характеристиках.
Шестое место досталось Dodge Durango (83 балла). Модель выпускается уже 15 лет, основные проблемы давно решены, но расходы на обслуживание за десятилетие оказались самыми высокими среди всех участников рейтинга.
Седьмую позицию заняла Toyota Grand Highlander (82 балла) - у нее две отзывные кампании, но в целом автомобиль считается одним из самых сбалансированных по соотношению цена-качество. Восьмое место - Honda Passport (82 балла), которая выделяется самой низкой стоимостью годового обслуживания среди всех моделей в списке.
Девятое место заняла Toyota Highlander (82 балла), которая уже четверть века славится своей надежностью и стабильностью на вторичном рынке. Замыкает десятку Subaru Outback (81 балл) - эта модель традиционно пользуется спросом у тех, кто ценит универсальность и долговечность.
Стоит отметить, что при выборе семейного кроссовера важно учитывать не только баллы рейтинга, но и реальные расходы на сервис, а также количество отзывных кампаний. Некоторые модели, несмотря на высокие оценки, могут потребовать дополнительных затрат в долгосрочной перспективе. Для сравнения, как владельцы гибридных моделей сталкиваются с нюансами обслуживания, можно узнать из обзора о реальном опыте эксплуатации Geely EX5 EM-i.
Рейтинг 2026 года показывает, что на рынке по-прежнему есть кроссоверы, которые способны служить верой и правдой долгие годы, не требуя постоянных вложений и не преподнося неприятных сюрпризов владельцам.
