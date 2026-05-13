Названы лучшие семейные кроссоверы 2026 года

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

13 мая 2026, 15:49

Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года

Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года

Названы лучшие семейные кроссоверы 2026 года

Chevrolet Blazer и Kia Telluride возглавили рейтинг самых надежных кроссоверов 2026 года

Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.

Эксперты назвали десятку кроссоверов, которые в 2026 году признаны самыми надежными для семьи. В расчет брались не только баллы J.D. Power, но и реальные расходы на сервис. Какие модели удивили, а какие оказались вне конкуренции - подробности в нашем материале.

Для российских автолюбителей, которые выбирают семейный кроссовер на долгие годы, свежий рейтинг надежности - не просто очередная статистика. От правильного выбора зависит не только комфорт, но и расходы на ремонт, а также спокойствие за безопасность близких. Cпециалисты Topspeed собрали данные сразу из нескольких авторитетных источников, чтобы составить объективный топ-10 кроссоверов, которые в 2026 году считаются самыми надежными для семейной эксплуатации.

В основу рейтинга легли оценки J.D. Power по качеству и долговечности, стоимость обслуживания по RepairPal и статистика отзывных кампаний NHTSA. Такой подход позволил выявить не только лидеров по баллам, но и те модели, которые реально экономят деньги владельцев на сервисе и редко попадают под массовые сервисные акции.

Первое место в списке занял Chevrolet Blazer, набравший 85 баллов из 100. Эта модель не только показала отличную надежность, но и оказалась одной из самых выгодных по затратам на обслуживание. За последние годы Blazer не фигурировал ни в одной крупной отзывной кампании, что редко встречается среди современных кроссоверов.

На втором месте - Kia Telluride, который также получил 85 баллов. За последние годы инженеры устранили большинство детских болезней, однако за моделью числятся три сервисных отзыва. Несмотря на это, Telluride остается одним из самых востребованных семейных автомобилей на рынке.

Третью строчку занял Hyundai Palisade с 84 баллами. Хотя это первое поколение модели, эксперты уверены в ее потенциале благодаря проверенным силовым агрегатам. Palisade также отметился тремя отзывными кампаниями, но в целом демонстрирует стабильную работу.

В пятерку лучших вошли Nissan Pathfinder (84 балла) и Chevrolet Traverse (83 балла). Pathfinder после перехода на классический автомат вместо вариатора стал заметно надежнее, а Traverse получил обновление в 2024 году, что положительно сказалось на его эксплуатационных характеристиках.

Шестое место досталось Dodge Durango (83 балла). Модель выпускается уже 15 лет, основные проблемы давно решены, но расходы на обслуживание за десятилетие оказались самыми высокими среди всех участников рейтинга.

Седьмую позицию заняла Toyota Grand Highlander (82 балла) - у нее две отзывные кампании, но в целом автомобиль считается одним из самых сбалансированных по соотношению цена-качество. Восьмое место - Honda Passport (82 балла), которая выделяется самой низкой стоимостью годового обслуживания среди всех моделей в списке.

Девятое место заняла Toyota Highlander (82 балла), которая уже четверть века славится своей надежностью и стабильностью на вторичном рынке. Замыкает десятку Subaru Outback (81 балл) - эта модель традиционно пользуется спросом у тех, кто ценит универсальность и долговечность.

Стоит отметить, что при выборе семейного кроссовера важно учитывать не только баллы рейтинга, но и реальные расходы на сервис, а также количество отзывных кампаний. Некоторые модели, несмотря на высокие оценки, могут потребовать дополнительных затрат в долгосрочной перспективе. Для сравнения, как владельцы гибридных моделей сталкиваются с нюансами обслуживания, можно узнать из обзора о реальном опыте эксплуатации Geely EX5 EM-i.

Рейтинг 2026 года показывает, что на рынке по-прежнему есть кроссоверы, которые способны служить верой и правдой долгие годы, не требуя постоянных вложений и не преподнося неприятных сюрпризов владельцам.

Упомянутые модели: Chevrolet Blazer, KIA Telluride, Hyundai Palisade (от 3 549 000 Р), Nissan Pathfinder (от 2 460 000 Р), Toyota Highlander, Honda Passport, Subaru Outback (от 2 399 000 Р), Dodge Durango
Упомянутые марки: Chevrolet, KIA, Hyundai, Nissan, Toyota, Honda, Subaru, Dodge
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Киа, Хендай, Ниссан, Тойота, Хонда, Субару, Додж

Похожие материалы Шевроле, Киа, Хендай, Ниссан, Тойота, Хонда, Субару, Додж

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ленинградская область Самара Липецк
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться