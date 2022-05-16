Chevrolet Blazer Стива Маккуина за 50 лет подорожал в 200 раз

В 1971 году жителю Лос-Анджелеса Бобу Бьянки попалась на глаза газета частных объявлений, где его внимание привлек зеленый двухдверный внедорожник Chevrolet Blazer. Автор объявления говорил, что отдаст машину первому, кто придет в ближайшую пятницу с 1 800 долларами в кармане. Боб умудрился оказаться первым и стал счастливым владельцем почти новенького автомобиля Blazer K5 CST.

Позднее Бьянки выяснил, что купил не обычный Blazer. Первым владельцем внедорожника был Стив Маккуин, который приобрел его в качестве машины сопровождения для своей гоночной команды. После очередного сезона актер избавился от нескольких автомобилей, в том числе и от Chevrolet Blazer. Узнав, что к нему в руки попал кусочек голливудской истории, Бьянки начал еще бережнее обращаться с машиной и не спешил с ней расставаться.

Сейчас на одометре внедорожника значится 130 тысяч километров (81,2 тыс. миль). Он оснащен 5,7-литровым мотором Chevrolet. МакКуин и его компания Solar Productions установили передний дифференциал Positraction и заменили решетку радиатора на версию GMC с четырьмя фарами вместо двух. Внедорожник зеленый не только снаружи, но и внутри. Зелеными стали сиденья, приборная панель, рулевое колесо, рулевая колонка, центральная консоль и ковры.

Купленный в 1971 году за 1 800 долларов Chevrolet Blazer в хорошем состоянии сейчас можно было продать за 3 000 долларов. Однако тот факт, что внедорожник когда-то принадлежит Стиву Маккуину увеличивает его цену на два порядка. По прогнозам экспертов аукциона Mecum, в субботу, 21 мая, автомобиль будет продан за 350 000 – 375 000 долларов.

Упомянутые модели: Chevrolet Blazer

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