3 июля 2019, 18:28
Chevrolet Camaro получил две спецверсии
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В России стали доступны две новые спецверсии спорткара Chevrolet Camaro. Автомобили под названием Shock Edition и Black Edition отличаются особым оформлением экстерьера и интерьера.
Chevrolet Camaro
Выпускается с 1992 г.
Отзывов: 3
Camaro Black Edition можно узнать по черному цвету кузова с полосами на передних крыльях, легкосплавным 20-дюймовым дискам и бейджу Black Edition. В салоне присутствуют также черная кожа, но некоторые элементы интерьера окрасили в красный. Такой «Камаро» обойдется минимум в 3 315 000 рублей.
Под капотом спорткара находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 238 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
Комментарии
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Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
19.06.2018, 07:31
Тест-драйв Chevrolet Tahoe: последний динозавр
15.02.2016, 00:01
Тест-драйв Chevrolet Camaro: однажды в Америке
18.03.2015, 07:10
Тест-драйв Chevrolet Cruze 1.4: Turbo-поддержка
11.02.2014, 23:02
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
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