3 июля 2019, 18:28

Chevrolet Camaro получил две спецверсии

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В России стали доступны две новые спецверсии спорткара Chevrolet Camaro. Автомобили под названием Shock Edition и Black Edition отличаются особым оформлением экстерьера и интерьера.
Chevrolet Camaro получил две спецверсии
Chevrolet Camaro получил две спецверсии
Chevrolet Camaro получил две спецверсии
Chevrolet Camaro получил две спецверсии

Chevrolet Camaro
Выпускается с 1992 г.
Отзывов: 3
«Шокирующая» версия отличается эксклюзивным ярко-желтым цветом кузова Shock с декоративными полосами черного цвета Rally Stripe, 20-дюймовыми легкосплавными черными колесами и специальными бейджами с названием спецверсии. Сиденья обтянуты кожей черного цвета. Стоимость автомобиля в этом исполнении составляет 3 415 000 рублей.

Camaro Black Edition можно узнать по черному цвету кузова с полосами на передних крыльях, легкосплавным 20-дюймовым дискам и бейджу Black Edition. В салоне присутствуют также черная кожа, но некоторые элементы интерьера окрасили в красный. Такой «Камаро» обойдется минимум в 3 315 000 рублей.

Под капотом спорткара находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 238 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонная автоматическая коробка передач.


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Комментарии
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Camaro
классная машина , я бы себе тоже купил такую если бы не цена
MichaMeL
Chevrolet рассказал о дизайне нового Camaro
Камаро красавчик конечно. И с таким красавчиком сбежали от нас. Ну хоть дилеры в беде не оставят. http:// www.zr.ru/ content/ news/ 778828-favorit-motors-nachinaet-kompensacionnye-vyplaty-vladelcam-chevrolet-i-opel/
Kat_ilar
Тест Chevrolet Camaro: однажды в Америке
Мне бы такого Камаро на тест… я бы на нем отжег. но...
Zulurg
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Chevrolet Camaro получил две спецверсии
{{model_1844}} «Шокирующая» версия отличается эксклюзивным ярко-желтым цветом кузова Shock с декоративными полосами черного цвета Rally Stripe, 20-дюймовыми легкосплавными черными колесами и специальными бейджами с названием спецверсии. Сиденья обтянуты кожей черного цвета. Стоимость автомобиля в этом исполнении составляет 3 415 000 рублей.Camaro Black Edition можно узнать по черному цвету кузова с полосами на передних крыльях, легкосплавным 20-дюймовым дискам и бейджу Black Edition. В салоне присутствуют также черная кожа, но некоторые элементы интерьера окрасили в красный. Такой «Камаро» обойдется минимум в 3 315 000 рублей.Под капотом спорткара находится 2-литровый турбированный агрегат мощностью 238 л. с. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонная автоматическая коробка передач.
2019-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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