Редкая находка: как семейный Chevrolet Chevelle получил новую жизнь и снова ушел в гараж

Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 11:23

Chevrolet Chevelle 1972 года: сын восстановил редкий Malibu после долгого простоя

Chevrolet Chevelle 1972 года десятилетиями стоял без движения. В 2021 году автомобиль получил шанс на обновление. Владелец провел техническое обслуживание и снова поставил машину в гараж. Сейчас Malibu ищет нового хозяина, готового завершить реставрацию. История хранит немало сюрпризов.

В далеком 1972 году на свет появился Chevrolet Chevelle Malibu, который долгие годы был семейной реликвией. Машина практически не выезжала на дороги, большую часть своей жизни она провела в гараже, под открытым небом. Время шло, автомобиль старел, но его история только началась.

Владелец, унаследовавший Chevelle от матери, решил не продавать машину. В 2021 году он провел техническое обслуживание, заменил основные расходники, провел ревизию двигателя и ходовой части. Несмотря на возраст, Малибу сохранил оригинальные детали, что делает его особенно ценным для коллекционеров.

Однако после недолгого возвращения в автомобильную жизнь Chevrolet Chevelle вновь оказался в гараже. Причины такого решения остались за кадром, но теперь Chevelle ищет нового энтузиаста, который сможет довести начатое дело до конца. По информации зарубежных автомобильных порталов, состояние машины позволяет провести полноценную реставрацию без серьезных вложений.

Состояние кузова хорошее: геометрия не нарушена, заводская покраска. Основные работы по подвеске и механике уже проведены. Салон требует реставрации, но все оригинальные детали интерьера сохранились, что является большим плюсом для восстановления.

Chevrolet Chevelle 1972 года выпуска — это не просто автомобиль, а часть семейной истории, которая может получить новое продолжение в руках следующего владельца. Такие машины, собранные вручную, всегда вызывают интерес у коллекционеров и ценителей американской классики. Осталось только дождаться того, кто вдохнет новую жизнь в этот «Малибу».

Упомянутые марки: Chevrolet
