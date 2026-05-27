Автор: Дарья Климова

27 мая 2026, 08:39

Продажи Cobalt рухнули - что изменилось на рынке и кто теперь лидер

В Узбекистане за первые четыре месяца 2026 года продажи Chevrolet Cobalt сократились почти на 30%. Это тревожный сигнал для производителя: привычный лидер теряет покупателей, а конкуренты усиливают позиции. Почему так произошло, какие факторы повлияли на спрос и что это значит для автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что часть причин кроется в изменениях на рынке и исчезновении дефицита.

Резкое падение продаж Chevrolet Cobalt в Узбекистане - важный сигнал для российского рынка, где многие следят за динамикой соседних стран. Снижение спроса на популярную модель может указывать на перемены в предпочтениях покупателей и появление новых трендов, которые в перспективе затронут и российский автопром.

Как выяснил 110km.ru, за январь-апрель 2026 года в Узбекистане реализовано 29 923 автомобиля Chevrolet Cobalt. Для сравнения, годом ранее за тот же период было продано 42 504 машины. Разница - минус 12 581 автомобиль, что составляет почти треть от прошлогоднего объема. Особенно заметно падение в апреле: всего 5 930 проданных машин против привычных 8 тысяч в месяц. В первом квартале снижение составило 17% - 23 993 против 29 017 годом ранее.

Частично столь резкое сокращение объясняется высокой базой прошлого года: тогда UzAuto активно выдавал автомобили по договорам, заключенным еще в декабре 2025-го. Однако даже без учета этого фактора динамика остается отрицательной - квартальные показатели подтверждают, что спрос действительно снижается.

Еще недавно Cobalt был дефицитным товаром: в декабре 2023 года завод заключил контракты на 171 тысячу машин всего за три дня. Сейчас ситуация изменилась кардинально - автомобили свободно стоят в автосалонах Ташкента, очередей и наценок больше нет. 28 апреля UzAuto Motors открыл онлайн-выдачу договоров, но ажиотажа не возникло: Cobalt можно забрать буквально за день. Дефицит, который подогревал спрос и статистику, ушел вместе с перекупщиками - теперь они не видят смысла работать с этой моделью, ведь маржа исчезла. Вместе с ними ушла и часть продаж, что наглядно отражается в цифрах.

Однако не только исчезновение перекупщиков повлияло на рынок. За последний год в Узбекистане появились новые конкуренты: от BYD Yuan Up до Kia K3. Покупатели, которые раньше выбирали между Cobalt и Gentra, теперь могут рассмотреть Tracker, Onix, электромобили, гибриды или корейские седаны, собираемые в Джизаке. Особенно заметен рост интереса к Chevrolet Onix: за январь-апрель 2026 года продано 13 866 машин против 5 671 год назад - рост на 144,5%. Тем не менее, если сложить продажи Cobalt и Onix, сегмент бюджетных седанов все равно просел на 9% - 43 789 против 48 175 год назад.

Интересно, что Cobalt по-прежнему остается самой продаваемой легковой моделью в стране: 29 923 машины за четыре месяца - это больше, чем у BYD, Kia, Haval и Chery вместе взятых. Но лидерство уже не выглядит таким уверенным, как раньше. Как отмечают эксперты, рынок становится более разнообразным, а покупатели - требовательнее. Важно учитывать, что подобные тенденции могут проявиться и в России, где автолюбители все чаще обращают внимание на новые бренды и альтернативные варианты.

Для понимания масштабов изменений стоит вспомнить, как в Европе автогиганты вынуждены перестраивать производство из-за новых вызовов. Например, немецкие заводы Mercedes и Volkswagen рассматривают возможность перехода на выпуск бронетехники - это еще раз подчеркивает, насколько быстро меняется автомобильный рынок в разных странах.

В заключение стоит добавить несколько важных фактов: исчезновение дефицита Cobalt совпало с ростом предложения новых моделей, а уход перекупщиков снизил искусственный спрос. Сегмент бюджетных седанов в целом теряет позиции, несмотря на успех Onix. Для российских автолюбителей это может стать сигналом: привычные лидеры рынка не вечны, и стоит внимательно следить за изменениями в структуре спроса и появлением новых игроков.

Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, BYD, Haval, Chery
