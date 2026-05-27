Продажи Cobalt рухнули - что изменилось на рынке и кто теперь лидер

27 мая 2026, 08:39
Chevrolet Cobalt теряет позиции: продажи в Узбекистане снизились почти на треть
В Узбекистане за первые четыре месяца 2026 года продажи Chevrolet Cobalt сократились почти на 30%. Это тревожный сигнал для производителя: привычный лидер теряет покупателей, а конкуренты усиливают позиции. Почему так произошло, какие факторы повлияли на спрос и что это значит для автолюбителей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что часть причин кроется в изменениях на рынке и исчезновении дефицита.
Резкое падение продаж Chevrolet Cobalt в Узбекистане - важный сигнал для российского рынка, где многие следят за динамикой соседних стран. Снижение спроса на популярную модель может указывать на перемены в предпочтениях покупателей и появление новых трендов, которые в перспективе затронут и российский автопром.
Как выяснил 110km.ru, за январь-апрель 2026 года в Узбекистане реализовано 29 923 автомобиля Chevrolet Cobalt. Для сравнения, годом ранее за тот же период было продано 42 504 машины. Разница - минус 12 581 автомобиль, что составляет почти треть от прошлогоднего объема. Особенно заметно падение в апреле: всего 5 930 проданных машин против привычных 8 тысяч в месяц. В первом квартале снижение составило 17% - 23 993 против 29 017 годом ранее.
Частично столь резкое сокращение объясняется высокой базой прошлого года: тогда UzAuto активно выдавал автомобили по договорам, заключенным еще в декабре 2025-го. Однако даже без учета этого фактора динамика остается отрицательной - квартальные показатели подтверждают, что спрос действительно снижается.
Еще недавно Cobalt был дефицитным товаром: в декабре 2023 года завод заключил контракты на 171 тысячу машин всего за три дня. Сейчас ситуация изменилась кардинально - автомобили свободно стоят в автосалонах Ташкента, очередей и наценок больше нет. 28 апреля UzAuto Motors открыл онлайн-выдачу договоров, но ажиотажа не возникло: Cobalt можно забрать буквально за день. Дефицит, который подогревал спрос и статистику, ушел вместе с перекупщиками - теперь они не видят смысла работать с этой моделью, ведь маржа исчезла. Вместе с ними ушла и часть продаж, что наглядно отражается в цифрах.
Однако не только исчезновение перекупщиков повлияло на рынок. За последний год в Узбекистане появились новые конкуренты: от BYD Yuan Up до Kia K3. Покупатели, которые раньше выбирали между Cobalt и Gentra, теперь могут рассмотреть Tracker, Onix, электромобили, гибриды или корейские седаны, собираемые в Джизаке. Особенно заметен рост интереса к Chevrolet Onix: за январь-апрель 2026 года продано 13 866 машин против 5 671 год назад - рост на 144,5%. Тем не менее, если сложить продажи Cobalt и Onix, сегмент бюджетных седанов все равно просел на 9% - 43 789 против 48 175 год назад.
Интересно, что Cobalt по-прежнему остается самой продаваемой легковой моделью в стране: 29 923 машины за четыре месяца - это больше, чем у BYD, Kia, Haval и Chery вместе взятых. Но лидерство уже не выглядит таким уверенным, как раньше. Как отмечают эксперты, рынок становится более разнообразным, а покупатели - требовательнее. Важно учитывать, что подобные тенденции могут проявиться и в России, где автолюбители все чаще обращают внимание на новые бренды и альтернативные варианты.
Для понимания масштабов изменений стоит вспомнить, как в Европе автогиганты вынуждены перестраивать производство из-за новых вызовов. Например, немецкие заводы Mercedes и Volkswagen рассматривают возможность перехода на выпуск бронетехники - это еще раз подчеркивает, насколько быстро меняется автомобильный рынок в разных странах.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: исчезновение дефицита Cobalt совпало с ростом предложения новых моделей, а уход перекупщиков снизил искусственный спрос. Сегмент бюджетных седанов в целом теряет позиции, несмотря на успех Onix. Для российских автолюбителей это может стать сигналом: привычные лидеры рынка не вечны, и стоит внимательно следить за изменениями в структуре спроса и появлением новых игроков.
08.05.2026, 08:01
7 седанов до 500 тысяч рублей: какие б/у авто реально проедут еще 100 тысяч км
Эксперты журнала «За рулем» разобрали, какие седаны на вторичном рынке способны без серьезных вложений пройти еще 100 тысяч километров. Почему именно эти модели оказались в списке, какие у них слабые места и на что обратить внимание при покупке - рассказываем подробно. Мало кто знает, что даже за 500 тысяч рублей можно найти надежный вариант, если знать, где искать и что проверять.
30.04.2026, 09:33
Chevrolet Cobalt снова доступен для заказа в Узбекистане: только версии MCM и новые условия
С 28 апреля 2026 года стартовала онлайн-контрактация на Chevrolet Cobalt, но теперь доступны только версии MCM. Почему дилеры изменили условия, какие комплектации остались и что важно знать о новых ценах - рассказываем, что изменилось и как не упустить свой шанс.
16.04.2026, 14:26
Больше никаких перекупщиков: как UzAuto Motors вернула свободную продажу Chevrolet Cobalt
В 2026 году ситуация на рынке новых автомобилей UzAuto Motors резко изменилась: Cobalt MCM продается без очередей и посредников. Почему исчезли наценки, как это повлияло на цены подержанных машин и что теперь ждет покупателей - разбираемся в деталях. Мало кто знает, какие перемены произошли за кулисами автосалонов.
15.04.2026, 08:06
Продажи новых авто в Казахстане снизились на 12,9% в марте 2026 года: кто удивил результатом?
В марте 2026 года казахстанские автосалоны продали на 12,9% меньше новых машин, чем год назад. Несмотря на заметный рост по сравнению с февралем, рынок пока не вернулся к прежним объемам. Какие бренды удержались в лидерах и почему ситуация важна для российских автолюбителей - разбираемся в деталях. Эксперты отмечают первые признаки стабилизации, но уверенности в будущем пока нет.
16.02.2026, 10:51
Продажи новых автомобилей в Казахстане в январе 2026 года выросли на 25%: кто в лидерах
Вышло исследование: в январе 2026 года казахстанский рынок новых автомобилей показал впечатляющий рост - продажи увеличились на четверть по сравнению с прошлым годом. Лидеры сменились, а доля местной сборки достигла рекордных значений. Какие бренды оказались в центре внимания и что это значит для автопрома страны - разбираемся в деталях.
21.01.2026, 07:13
Лидер рынка Узбекистана: Chevrolet Cobalt глазами владельца — реальные плюсы, минусы и расходы на содержание
Chevrolet Cobalt остается популярным выбором среди бюджетных седанов. Владелец делится личным опытом эксплуатации. Какие плюсы и минусы скрывает этот автомобиль? Сколько реально стоит его содержание в месяц?
17.01.2026, 07:09
Chevrolet полностью захватил рынок Узбекистана - в чем причины такой популярности
В Узбекистане в 2025 году продажи автомобилей побили рекорд. Chevrolet занял почти весь рынок. Остальные бренды не смогли конкурировать. Какие модели оказались самыми желанными - удивит даже знатоков.
13.10.2025, 10:59
UzAuto Motors выкатил обновленные версии народных любимцев Damas и Cobalt
Две популярные модели готовятся к выходу на рынок. Производитель серьезно их переработал. Автомобили получили новые возможности. Появились совершенно иные комплектации. Рассказываем первые подробности.
15.04.2025, 10:59
Продажи новых автомобилей в Казахстане стремительно растут. Кто в лидерах?
В марте 2025 года казахстанский авторынок показал впечатляющий рост, увеличив продажи на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего было реализовано 19 629 новых автомобилей. По итогам первого квартала этот показатель достиг 46 843 единиц, что на 19% выше прошлогодних цифр.
18.07.2024, 18:08
В Киргизии стартовала сборка бюджетных моделей Chevrolet
В 50 километрах от Бишкека возвели новый автомобильный завод. Совместное узбекско-киргизское предприятие приступило к серийному производству трех моделей Chevrolet: кроссоверов Tracker, а также седенов Cobalt и Onix.
