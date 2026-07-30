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Автор: Дмитрий Новиков

30 июля 2026, 18:06

Chevrolet Cobalt укрепил позиции на рынке Казахстана несмотря на спад в Узбекистане

Chevrolet Cobalt укрепил позиции на рынке Казахстана несмотря на спад в Узбекистане

Почему продажи Chevrolet Cobalt в Казахстане растут, а в Узбекистане падают - мнение экспертов

Chevrolet Cobalt укрепил позиции на рынке Казахстана несмотря на спад в Узбекистане

Chevrolet Cobalt вновь оказался в центре внимания: модель уверенно лидирует в Казахстане, хотя в Узбекистане спрос на нее заметно снизился. Эксперты отмечают, что разница в динамике продаж связана с изменениями в предпочтениях покупателей и условиями кредитования. Какие факторы влияют на популярность Cobalt и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тренды автопрома региона.

Chevrolet Cobalt вновь оказался в центре внимания: модель уверенно лидирует в Казахстане, хотя в Узбекистане спрос на нее заметно снизился. Эксперты отмечают, что разница в динамике продаж связана с изменениями в предпочтениях покупателей и условиями кредитования. Какие факторы влияют на популярность Cobalt и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за этими цифрами скрываются новые тренды автопрома региона.

Chevrolet Cobalt продолжает удерживать лидерство среди новых автомобилей в Казахстане, несмотря на заметное снижение спроса на эту модель в соседнем Узбекистане. За первые шесть месяцев 2026 года казахстанские дилеры реализовали 16 370 автомобилей Cobalt - это почти вдвое больше, чем у ближайшего конкурента Hyundai Tucson, и больше, чем Tucson и Kia Sportage вместе взятые. Такой результат позволил Chevrolet не только обойти Hyundai, но и занять 15,5% всего рынка новых легковых автомобилей страны.

По данным Казахстанского автомобильного союза, в январе-июне 2026 года в стране было продано 105 886 новых легковых и коммерческих автомобилей, что лишь на 0,9% больше, чем годом ранее. При этом продажи Chevrolet выросли сразу на 32,2% и достигли 17 586 машин, причем 93% этого объема обеспечил именно Cobalt. Разрыв между Cobalt и ближайшим преследователем составил 7 769 автомобилей, что подчеркивает уникальное положение модели на рынке.

В топ-10 самых продаваемых автомобилей Казахстана за первое полугодие 2026 года Cobalt уверенно занимает первую строчку, опережая не только Hyundai Tucson (8 601 шт.), но и Kia Sportage (5 200 шт.), а также ряд китайских кроссоверов. Интересно, что Cobalt продается лучше, чем Tucson и Sportage вместе, что редко встречается среди бюджетных седанов.

Сборка Cobalt для казахстанского рынка осуществляется на заводе Allur в Костанае, однако значительная часть комплектующих и машинокомплектов поступает из Узбекистана. Как отмечает 110km.ru, фактически речь идет о крупноузловой сборке из узбекских компонентов. Сейчас новый Cobalt с автоматической коробкой передач стоит от 6,49 млн тенге, что делает его одним из самых доступных автомобилей местной сборки. Даже на фоне роста популярности китайских кроссоверов Cobalt сохраняет лидерство благодаря сочетанию цены и доступности.

В то же время в Узбекистане ситуация развивается иначе. За первое полугодие 2026 года продажи Cobalt на внутреннем рынке сократились на 26,6 тысячи автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 67 580 до 40 936 машин. Доля модели в структуре продаж местных автомобилей снизилась с 39,2% до 23,3%. Несмотря на это, Cobalt остается самой продаваемой легковой машиной в стране, хотя в абсолютных цифрах в Узбекистане реализовано в 2,5 раза больше Cobalt, чем в Казахстане.

Причины снижения спроса в Узбекистане эксперты связывают с изменением потребительских предпочтений: все больше покупателей выбирают более современные и дорогие модели. Например, продажи Chevrolet Onix выросли с 8 704 до 19 595 автомобилей, а Tracker прибавил 21,8%. Kia Sonet также показал рост на 22,6%. При этом рассрочки и льготные автокредиты сокращают разницу в ежемесячных платежах между Cobalt и более технологичными моделями, что делает выбор в пользу последних более привлекательным.

Интересно, что даже свободная продажа и доступные кредитные программы пока не смогли вернуть Cobalt прежний уровень спроса в Узбекистане. Это может указывать на структурные изменения в предпочтениях автолюбителей региона. Как отмечают специалисты, подобная динамика характерна для рынков, где бюджетные модели постепенно уступают место более современным автомобилям.

Если Вы не знали, в последние годы Chevrolet активно развивает производство в странах СНГ, а Cobalt стал ключевой моделью для рынков Казахстана и Узбекистана. Сборка Cobalt в Казахстане осуществляется на предприятии Allur, а значительная часть комплектующих поступает из Узбекистана, где модель также пользуется высоким спросом. В линейке Chevrolet для этих рынков представлены и другие популярные модели, такие как Onix и Tracker, которые постепенно набирают обороты. Важно отметить, что политика локализации производства и гибкие кредитные программы позволяют бренду сохранять конкурентоспособность даже в условиях роста конкуренции со стороны китайских производителей.

В контексте изменений на рынке стоит вспомнить, что автопроизводители иногда идут на неожиданные шаги для укрепления позиций. Например, недавно стало известно, что компания оформила на себя партию электромобилей для опытной эксплуатации - подробности об этом шаге и его последствиях для рынка также обсуждаются экспертами.

Таким образом, Chevrolet Cobalt демонстрирует две противоположные рыночные траектории: в Казахстане модель остается безусловным лидером, а в Узбекистане постепенно уступает позиции более современным автомобилям. Это отражает не только особенности локальных рынков, но и общие тенденции развития автомобильной отрасли в регионе.

Упомянутые модели: Chevrolet Cobalt (от 779 900 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet, KIA, Hyundai, BYD, Changan
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