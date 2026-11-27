Какие машины штампуют в Казахстане быстрее всего, пока рынок бьет рекорды?

Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.

Казахстанские заводы выпустили 166 590 единиц автотехники за январь-октябрь. Chevrolet Cobalt занял первое место среди моделей. Его результат составил 31 629 машин. Выпуск легковых автомобилей вырос на 38,7%.

За январь-октябрь 2026 года в Казахстане произвели 166 590 единиц автомобильной техники, на 34,6% больше, чем годом ранее. На легковые автомобили пришлось 155 266 единиц, следует из данных Бюро национальной статистики Казахстана. Статистический массив «Main indicators of industry performance in the Republic of Kazakhstan (January-October 2026)» опубликован 16 ноября 2026 года на сайте Бюро статистики.

В модельном рейтинге с большим отрывом лидирует Chevrolet Cobalt: за десять месяцев заводы выпустили 31 629 таких машин. Hyundai Tucson занял второе место, отстав от лидера на 20 390 автомобилей. Результат кроссовера составил 11 239 единиц.

Третью позицию занял Kia Sportage, его выпуск составил 7922 автомобиля. Далее идет Hyundai Mufasa: с января по октябрь изготовили 7526 экземпляров. Пятерку замыкает Changan CS35 Max. Таких машин собрали 5655 единиц.

В статистике промышленного производства Бюро национальной статистики за январь-октябрь для вида деятельности «Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов» указан индекс физического объема 309,0% к соответствующему периоду прошлого года. В той же таблице индекс за январь-июль составлял 194,9%. За январь-август он достиг 276,8%, а за январь-сентябрь, 340,5%. Эти показатели отражают динамику отрасли в общем.

Среди предприятий отрасли первое место занял костанайский Allur («СарыаркаАвтоПром»), выпустивший 64 310 единиц техники. На алматинском Astana Motors Manufacturing Kazakhstan собрали 47 464 автомобиля. Hyundai Trans Kazakhstan произвел 29 191 машину. Показатель Kia Qazaqstan составил 15 227.

Президент Казахстанского автомобильного союза (КАО) Анар Макашева связывает продолжение отрасли с повышением уровня локализации. Она также отмечает важность расширения выпуска автомобильных компонентов и промышленной кооперации. По ее оценке, казахстанский автопром сохраняет высокие темпы роста.