Американская классика на стероидах – что скрывает новый Corvette?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 января 2026, 19:12

Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC

Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC

Американская классика на стероидах – что скрывает новый Corvette?

Chevrolet Corvette C8 2026 превратился в 1250-сильного монстра от SVE Yenko SC

SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.

SVE представила уникальные версии Corvette C8 2026 года с двумя турбинами. Мощность доходит до 1250 л.с., а тираж ограничен 50 экземплярами. Автомобиль получил эксклюзивные детали и заводскую гарантию. Новинка уже вызвала ажиотаж среди коллекционеров.

В 2026 году американская компания Specialty Vehicle Engineering (SVE) вновь удивила поклонников скоростью и мощью, выпустив лимитированную серию Chevrolet Corvette C8 с классическим пакетом Yenko/SC. Теперь этот культовый спорткар доступен в двух версиях — Stage I и Stage II, оснащенной парой турбин Garrett и способной увеличивать мощность от 1000 до 1250 лошадиных сил. Это не просто тюнинг, это настоящее возвращение духа классических ZL-1, но на современном уровне.

Инженеры SVE вдохновились историей COPO — заводской программой Chevrolet для Camaro 60-х годов, когда на свет появились редчайшие Corvette ZL-1. В 2026 году традиция продолжается: всего 50 автомобилей получат фирменную доработку Yenko/SC, что делает их желанными для коллекционеров и ценителей эксклюзива.

В основе новинки - тщательно доработанный 6,2-литровый двигатель LT2. Все внутренние узлы усилены, чтобы выдерживать экстремальные нагрузки на две 58-миллиметровые турбины с керамическими подшипниками и водяным охлаждением. SVE не ограничивалась только мотором: трансмиссия и другие ключевые узлы подверглись изменению, чтобы автомобиль мог уверенно справляться с увеличенной мощностью.

Интересно, что Chevrolet для своих топовых ZR1X использует гибридные технологии, а SVE делает установку исключительно на бензиновый V8 и турбонаддув. Это возвращает нас к истокам великого автоспорта, где в главной роли выступала именно механика и чистая мощь.

Каждый экземпляр Yенко/SC C8 можно заказать в любом заводском цвете Corvette, а также выбрать уникальные графические элементы: полосы на боках, капоте, крыше и крышке багажника, доступные в различных вариантах, включая карбон и отражающий белый цвет. Цвет тормозных суппортов также можно подобрать под стиль автомобиля. В салоне - фирменные логотипы Syc на подголовниках и ковриках, что обеспечивает эксклюзивность исполнения.

Продажи версии Yенко/SC осуществляются только через официальных дилеров GM в США и через Интернет. Такой подход обеспечивает заводское качество и сервис, а также обеспечивает статус автомобиля как настоящего коллекционного объекта. SVE за три десятилетия выступило более 65 тысяч необычных машин, но столь радикальный Corvette - явление редкое даже для них.

Появление столь мощной и редкой версии Corvette C8 уже вызвало волну обсуждений среди энтузиастов. Кто-то считает, что это возвращение к золотой эпохе американских маслкаров, другие считают это вызовом современным технологиям и электрификации. Но одно ясно точно: Yенко/SC 2026 - это не просто автомобиль, символ страсти к скорости и индивидуальности.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Казань Тверь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться