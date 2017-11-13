Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette
Такой показатель обеспечивает 6,2-литровый компрессорный мотор V8, мощность которого составляет 765 «лошадей» и 969 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Динамические характеристики Corvette ZR1 пока что засекречены.
А вот доработать внешность спорткара покупатели смогут с помощью набора опций Sebring Orange Design Package. В него входят оранжевые тормозные суппорты и акценты на сплиттере и порогах такого же цвета. В салоне оранжевыми будут ремни безопасности и прострочка элементов интерьера.
В продажу Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения поступит весной следующего года. Всего будет выпущено несколько экземпляров этой модели. Стоимость ее пока не сообщается.
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