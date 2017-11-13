13 ноября 2017, 13:11

Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette

Chevrolet рассекретила мощнейшую модификацию своего спорткара Corvette нового поколения. Автомобиль под названием ZR1 способен разгоняться до максимальных 388 км/ч.
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  Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette Chevrolet Corvette Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette Chevrolet Corvette Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette Chevrolet Corvette Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette
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Такой показатель обеспечивает 6,2-литровый компрессорный мотор V8, мощность которого составляет 765 «лошадей» и 969 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Динамические характеристики Corvette ZR1 пока что засекречены.

Chevrolet Corvette
Выпускается с 1984 г.
Новый от 6 200 000 до 8 800 000 Р
Для модели будут доступны два задних антикрыла. Low Wing обеспечит 70-процентное повышение прижимного усилия, по сравнения с базовым Z06. Большее заднее крыло войдет в пакет ZTK Performance наряду со сплиттером с углепластиковыми торцевыми пластинами, активными амортизаторами с магнитореологической жидкостью и спортивными покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2.

А вот доработать внешность спорткара покупатели смогут с помощью набора опций Sebring Orange Design Package. В него входят оранжевые тормозные суппорты и акценты на сплиттере и порогах такого же цвета. В салоне оранжевыми будут ремни безопасности и прострочка элементов интерьера.

В продажу Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения поступит весной следующего года. Всего будет выпущено несколько экземпляров этой модели. Стоимость ее пока не сообщается.

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Chevrolet рассекретила самую мощную версию Corvette
Такой показатель обеспечивает 6,2-литровый компрессорный мотор V8, мощность которого составляет 765 «лошадей» и 969 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 7-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Динамические характеристики Corvette ZR1 пока что засекречены.{{model_1852}} Для модели будут доступны два задних антикрыла. Low Wing обеспечит 70-процентное повышение прижимного усилия, по сравнения с базовым Z06. Большее заднее крыло войдет в пакет ZTK Performance наряду со сплиттером с углепластиковыми торцевыми пластинами, активными амортизаторами с магнитореологической жидкостью и спортивными покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2.А вот доработать внешность спорткара покупатели смогут с помощью набора опций Sebring Orange Design Package. В него входят оранжевые тормозные суппорты и акценты на сплиттере и порогах такого же цвета. В салоне оранжевыми будут ремни безопасности и прострочка элементов интерьера.В продажу Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения поступит весной следующего года. Всего будет выпущено несколько экземпляров этой модели. Стоимость ее пока не сообщается.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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