Почему дилеры в США отказываются продавать подержанные Corvette Z06 дешевле $100 000 и что это значит для рынка спорткаров

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 марта 2026, 19:31

Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил

Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил

Почему дилеры в США отказываются продавать подержанные Corvette Z06 дешевле $100 000 и что это значит для рынка спорткаров

Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.

Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.

Ситуация с продажей Chevrolet Corvette Z06 2023 года в Массачусетсе бросается в глаза, так как она наглядно демонстрирует, как быстро меняются правила игры на рынке подержанных спорткаров. Речь идет об автомобиле с пробегом всего 5 571 миля, окрашенном в редкий цвет Hypersonic Grey Metallic и с кожаным салоном Jet Black, который был выставлен на аукционе, но даже ставка в 95 000 долларов не убедила дилера расстаться с машиной.

Еще недавно такие суммы казались фантастическими для Corvette, но сегодня даже это предложение не стало гарантией сделки. Причина отказа на самом деле проста: дилеры и частные продавцы по-прежнему рассчитывают на шестизначные суммы за свежие Z06, несмотря на то, что рыночная реальность уже изменилась. За последние два года спрос на аналогичные автомобили заметно снизился, а количество предложений, наоборот, выросло, и в результате даже уникальные экземпляры со средним пробегом и в топовой комплектации все чаще остаются невостребованными, поскольку продавцы не готовы идти на уступки.

Интересно, что подобные истории становятся все более частными. Например, бывший владелец Corvette Z06 2024 года с синим интерьером был вынужден продать свой автомобиль на аукционе с потерей в 50 000 долларов после пробега всего 8 000 км. Подробности этой сделки и причины столь резкого падения стоимости можно найти в материале о том, как владелец нового Corvette Z06 потерял десятки тысяч долларов при перепродаже .

Возвращаясь к ситуации с дилером из Массачусетса, стоит отметить, что его позиция понятна: никто не хочет продавать эксклюзивный спорткар дешевле отметки в 100 000 долларов. Однако реальность такова, что рынок диктует свои условия. Покупатели стали настороженнее, а избыток предложений вынуждает пересматривать ценовые ожидания. Даже если автомобиль выглядит как новый и имеет престижную комплектацию 2LZ, это больше не гарантирует мгновенную продажу по желаемой цене.

Для некоторых покупателей и владельцев Corvette Z06 это тревожный сигнал. С одной стороны, появляется шанс приобрести классический спорткар по более доступной цене. С другой — продавцы рискуют остаться с машиной, если не готовы идти на компромисс. В ближайшие месяцы можно ожидать продолжения снижения цен на аналогичные автомобили, особенно если тенденция к падению спроса сохранится.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Opel отзывает почти 1 млн автомобилей из-за опасных подушек Takata
Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Олдтаймеры
Ferrari 250 GTO и еще 57 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Красноярск Владивосток Тюмень
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться