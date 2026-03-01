Почему дилеры в США отказываются продавать подержанные Corvette Z06 дешевле $100 000 и что это значит для рынка спорткаров

1 марта 2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.
Ситуация с продажей Chevrolet Corvette Z06 2023 года в Массачусетсе бросается в глаза, так как она наглядно демонстрирует, как быстро меняются правила игры на рынке подержанных спорткаров. Речь идет об автомобиле с пробегом всего 5 571 миля, окрашенном в редкий цвет Hypersonic Grey Metallic и с кожаным салоном Jet Black, который был выставлен на аукционе, но даже ставка в 95 000 долларов не убедила дилера расстаться с машиной.
Еще недавно такие суммы казались фантастическими для Corvette, но сегодня даже это предложение не стало гарантией сделки. Причина отказа на самом деле проста: дилеры и частные продавцы по-прежнему рассчитывают на шестизначные суммы за свежие Z06, несмотря на то, что рыночная реальность уже изменилась. За последние два года спрос на аналогичные автомобили заметно снизился, а количество предложений, наоборот, выросло, и в результате даже уникальные экземпляры со средним пробегом и в топовой комплектации все чаще остаются невостребованными, поскольку продавцы не готовы идти на уступки.
Интересно, что подобные истории становятся все более частными. Например, бывший владелец Corvette Z06 2024 года с синим интерьером был вынужден продать свой автомобиль на аукционе с потерей в 50 000 долларов после пробега всего 8 000 км. Подробности этой сделки и причины столь резкого падения стоимости можно найти в материале о том, как владелец нового Corvette Z06 потерял десятки тысяч долларов при перепродаже .
Возвращаясь к ситуации с дилером из Массачусетса, стоит отметить, что его позиция понятна: никто не хочет продавать эксклюзивный спорткар дешевле отметки в 100 000 долларов. Однако реальность такова, что рынок диктует свои условия. Покупатели стали настороженнее, а избыток предложений вынуждает пересматривать ценовые ожидания. Даже если автомобиль выглядит как новый и имеет престижную комплектацию 2LZ, это больше не гарантирует мгновенную продажу по желаемой цене.
Для некоторых покупателей и владельцев Corvette Z06 это тревожный сигнал. С одной стороны, появляется шанс приобрести классический спорткар по более доступной цене. С другой — продавцы рискуют остаться с машиной, если не готовы идти на компромисс. В ближайшие месяцы можно ожидать продолжения снижения цен на аналогичные автомобили, особенно если тенденция к падению спроса сохранится.
