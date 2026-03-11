Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Мария Степанова

11 марта 2026, 14:49

Редкая комплектация, яркий цвет и пробег 4700 миль — как изменился рынок спорткаров США

На аукционе продан Chevrolet Corvette Z06 2025 года с уникальными опциями и минимальным пробегом. Машина в ярком цвете Sebring Orange и с двумя эксклюзивными пакетами вызвала интерес у коллекционеров. Почему такие сделки становятся все более частыми и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.

Сделки с редкими и дорогими спорткарами на американских аукционах все чаще становятся предметом дискуссий среди автолюбителей и экспертов. Недавний пример - продажа Chevrolet Corvette Z06 2025 года с пробегом всего 4700 миль, который ушел с молотка за 135 000 долларов, что на 40 000 долларов ниже рекомендованной цены производителя. Такой разрыв между рекомендованной розничной ценой и ценой на вторичном рынке — не просто случайность, а отражение нового тренда в сегменте премиальных автомобилей.

Особый интерес к этому экземпляру вызван не только пробегом, но и уникальной комплектацией. Автомобиль оснащен сразу двумя топовыми пакетами — Carbon Fiber Aero и Z07 Performance, а также окрашен в эффектный оттенок Sebring Orange. Подобная комбинация опций встречается крайне редко. По информации autoevolution, первоначальная стоимость такого Corvette составляла 174 534 доллара, однако на аукционе цена оказалась существенно ниже.

Эксперты отмечают, что снижение цен на подобные автомобили связано с несколькими факторами. Во-первых, рынок насыщен предложениями от владельцев, которые приобретали спорткары в период ажиотажа и теперь массово продают их с дисконтом. Во-вторых, покупатели стали более избирательными и не готовы переплачивать даже за эксклюзивные опции. В результате, даже такие яркие и редкие экземпляры, как этот Corvette Z06, могут уйти с аукциона по цене, заметно уступающей первоначальной.

Интересно, что подобная ситуация наблюдается не только с Chevrolet. Например, недавно на аукционе не удалось продать BMW M5 2025 года с пробегом 4800 миль, несмотря на роскошную комплектацию и стартовую цену в 132 тысячи долларов. Анализ причин неудачи и особенностей рынка премиальных машин можно найти в материале о неудачной попытке продажи редкого BMW M5 .

В целом, рынок автомобилей в США переживает период переоценки стоимости. Покупатели все чаще ориентируются на реальную стоимость и ликвидность, а не на эксклюзивность или количество опций. Это открывает новые возможности для тех, кто готов ждать выгодных предложений и не боится нестандартных решений.

Упомянутые модели: Chevrolet Corvette (от 6 200 000 Р)
Упомянутые марки: Chevrolet
