Редкий Corvette Z06 2LZ 2025 года с минимальным пробегом продан на аукционе по неожиданно низкой цене

3 февраля 2026, 04:59
Chevrolet Corvette Z06 2025 года ушел с молотка на $34 000 дешевле рекомендованной цены
На аукционе был продан почти новый Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 года с пробегом всего 4300 миль. Яркий красный кузов, кожаный салон и редкая комплектация не помешали машине уйти за сумму, значительно ниже рыночной.
В автомобильном мире нечасто происходят сделки, вызывающие удивление даже у опытных коллекционеров и экспертов. Именно такой случай произошел недавно на одном из американских аукционов, где был продан Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 модельного года. Машина, обладавшая ярко-красным кузовом Torch Red, отделкой салона натуральной кожей и впечатляющим пробегом в 4300 миль, ушла новому владельцу всего за 96 000 долларов. Это на 34 000 долларов ниже рекомендованной розничной цены производителя для такой комплектации.
Почему эта новость вызывает столько обсуждений? Дело не только в том, что Corvette Z06 – это один из самых желанных и технологичных спорткаров современности. В последние годы спрос на такие автомобили стабильно высок, а цены на новые и даже слегка подержанные экземпляры часто превышают рекомендуемую розничную цену. Однако в данном случае автомобиль, который по всем параметрам должен был стать объектом ожесточенной борьбы между покупателями, оказался доступным по цене, которую можно назвать удачей для нового владельца.
Как отмечают эксперты, комплектация 2LZ считается одной из самых сбалансированных и востребованных среди поклонников Corvette. В ней сочетаются премиальные материалы отделки, расширенный набор опций и фирменная динамика Z06. Ярко-красный цвет кузова традиционно привлекает коллекционеров, а натуральная кожа в салоне обеспечивает высокий статус автомобиля. При этом пробег в 4300 миль говорит о том, что машина практически не эксплуатировалась и сохранила заводское состояние.
С учетом всех этих факторов итоговая цена в 96 000 долларов выглядит особенно неожиданно. Для сравнения, новые Corvette Z06 2LZ 2025 года на рынке США часто продаются с ценой по рекомендованной розничной цене, а подержанные экземпляры с аналогичными показателями редко бывают ниже отметки в 120 000 долларов. По информации autoevolution, подобная сделка — большая редкость даже для американских аукционов, где иногда появляются выгодные предложения.
Причины столь низкой стоимости могут быть разными. Однако сам факт того, что практически новый спорткар со средним пробегом и в топовой комплектации ушел по низкой цене, говорит о том, что на рынке иногда происходят «мини-ограбления» - когда покупатель получает гораздо больше, чем заплатил.
Для российского рынка подобные новости особенно интересны на фоне роста цен на новые и подержанные автомобили, а также ограниченного предложения эксклюзивных моделей. Corvette Z06 2025 года — это не просто быстрый автомобиль, а символ инженерного искусства и американской автомобильной мечты. И когда такие машины становятся доступнее, пусть даже на другом континенте, это всегда вызывает живой интерес у автолюбителей и коллекционеров.
