Редкая Corvette ZR1 или Ferrari 296 — что выберете вы?

Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов

В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.

В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые заставляют задуматься даже самых искушенных автолюбителей. На этот раз на аукционе в США был продан Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выпуска, и сделка оказалась действительно впечатляющей — 340 тысяч долларов. Для сравнения, когда этот автомобиль сошел только с конвейера, его стоимость составила 137 780 долларов. Разница более чем в два раза - и это не случайность.

Речь идет не о рядовом Корвете, а о версии ZR1 в комплектации 3ZR ZTK. Кузов окрашен в насыщенный синий цвет Admiral Blue Metallic, а салон отделан серой кожей. Пробег - всего около 3 000 миль, что для пятилетней машины практически ничто. Но главное - это не просто спорткар, а настоящий символ эпохи, последний из могикан с компрессорным V8 на 766 лошадиных сил.

ZR1 поколения C7 – вершина инженерной мысли Chevrolet. Этот автомобиль сочетает в себе агрессивный внешний вид, продуманную аэродинамику и невероятную динамику. В комплектацию ZTK входит карбоновый аэродинамический обвес, увеличенное антикрыло и спортивная подвеска. Все это превращает машину в настоящего монстра на треке, но при этом она остается ориентиром для обычных дорог.

Почему именно этот экземпляр вызвал такой ажиотаж? Во-первых, состояние нового автомобиля. Во-вторых, редкость: ZR1 выпускался ограниченным тиражом, а в такой комплектации и с таким пробегом найти его почти невозможно. В-третьих, коллекционеры все чаще обращают внимание на американских спорткаров, которые еще недавно считались «игрушками для бедных» на фоне Ferrari или Lamborghini. Теперь же Corvette ZR1 становится объектом инвестиций, и его цена растет год от года.

Интересно, что за те же деньги можно приобрести Ferrari 296 GTB — современный гибридный суперкар с итальянским шиком и технологиями будущего. Но многие ценители выбирают именно Corvette, ведь это последний привет из эпохи больших атмосферных и компрессорных моторов, когда звук и эмоции были важнее цифр на табло. Впрочем, выбор между американской легендой и итальянским шедевром – вопрос вкуса и приоритетов.

Как бы то ни было, рекордная продажа ZR1 на аукционе - еще одно подтверждение того, что культовые автомобили не только не растут в цене, но и становятся все более желанными для коллекционеров во всем мире.