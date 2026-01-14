Редкая Corvette ZR1 или Ferrari 296 — что выберете вы?

14 января 2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.
В мире коллекционных автомобилей иногда случаются сделки, которые заставляют задуматься даже самых искушенных автолюбителей. На этот раз на аукционе в США был продан Chevrolet Corvette ZR1 2019 года выпуска, и сделка оказалась действительно впечатляющей — 340 тысяч долларов. Для сравнения, когда этот автомобиль сошел только с конвейера, его стоимость составила 137 780 долларов. Разница более чем в два раза - и это не случайность.
Речь идет не о рядовом Корвете, а о версии ZR1 в комплектации 3ZR ZTK. Кузов окрашен в насыщенный синий цвет Admiral Blue Metallic, а салон отделан серой кожей. Пробег - всего около 3 000 миль, что для пятилетней машины практически ничто. Но главное - это не просто спорткар, а настоящий символ эпохи, последний из могикан с компрессорным V8 на 766 лошадиных сил.
ZR1 поколения C7 – вершина инженерной мысли Chevrolet. Этот автомобиль сочетает в себе агрессивный внешний вид, продуманную аэродинамику и невероятную динамику. В комплектацию ZTK входит карбоновый аэродинамический обвес, увеличенное антикрыло и спортивная подвеска. Все это превращает машину в настоящего монстра на треке, но при этом она остается ориентиром для обычных дорог.
Почему именно этот экземпляр вызвал такой ажиотаж? Во-первых, состояние нового автомобиля. Во-вторых, редкость: ZR1 выпускался ограниченным тиражом, а в такой комплектации и с таким пробегом найти его почти невозможно. В-третьих, коллекционеры все чаще обращают внимание на американских спорткаров, которые еще недавно считались «игрушками для бедных» на фоне Ferrari или Lamborghini. Теперь же Corvette ZR1 становится объектом инвестиций, и его цена растет год от года.
Интересно, что за те же деньги можно приобрести Ferrari 296 GTB — современный гибридный суперкар с итальянским шиком и технологиями будущего. Но многие ценители выбирают именно Corvette, ведь это последний привет из эпохи больших атмосферных и компрессорных моторов, когда звук и эмоции были важнее цифр на табло. Впрочем, выбор между американской легендой и итальянским шедевром – вопрос вкуса и приоритетов.
Как бы то ни было, рекордная продажа ZR1 на аукционе - еще одно подтверждение того, что культовые автомобили не только не растут в цене, но и становятся все более желанными для коллекционеров во всем мире.
Похожие материалы Шевроле, Феррари
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее
Похожие материалы Шевроле, Феррари
-
07.01.2026, 18:13
Владелец купил Chevrolet Corvette ZR1 за 18,9 млн рублей и перепродал с прибылью через 79 км
Chevrolet Corvette ZR1 2026 года с уникальной комплектацией был куплен за внушительную сумму. Владелец почти не ездил на нем, а затем выставил на аукцион. Итоговая цена удивила даже опытных коллекционеров. Почему такие сделки становятся все популярнее?Читать далее
-
07.01.2026, 08:12
Дилер из Техаса продал Chevrolet Corvette ZR1 2019 года на 78 тысяч дороже MSRP
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года с минимальным пробегом ушел с аукциона за 220 тысяч долларов. Это на 78 тысяч больше рекомендованной цены. Автомобиль отличает черный цвет и топовая комплектация. Такая сделка удивила даже опытных коллекционеров.Читать далее
-
28.12.2025, 17:54
Виртуальный Corvette SUV: как мог бы выглядеть конкурент Lamborghini Urus
В сети появился эффектный рендер внедорожника Corvette. Дизайнер объединил спортивные черты купе с практичностью кроссовера. Модель может составить конкуренцию люксовым SUV, но по более доступной цене. Подробности о возможных характеристиках и перспективах - в нашем материале.Читать далее
-
28.12.2025, 12:10
Hennessey раскрыла реальные возможности Corvette ZR1: мощность превзошла ожидания
В июле 2024 года дебютировал новый Corvette ZR1. Его мощность оказалась выше заявленной. Hennessey провела испытания на диностенде. Результаты удивили даже экспертов. Подробности о настоящем потенциале суперкара – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 09:09
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд скорости с елкой на крыше от Hennessey
Автомобильный мир снова удивлен: Corvette ZR1 с елкой на крыше разогнался почти до 200 миль в час. Hennessey вновь экспериментирует с необычными рекордами. Как американцы сочетают скорость и праздничное настроение? Неожиданные подробности и яркие детали – в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 06:39
Дилер купил два Corvette ради одного для Шакила О’Нила, но тот передумал забирать авто
Дилер по эксклюзивным авто решил создать особый Corvette для Шакила О’Нила. Для этого пришлось купить сразу две машины и объединить их в одну. Но внезапно баскетболист отказался от заказа. История о том, как даже самые необычные проекты могут закончиться неожиданно.Читать далее
-
22.12.2025, 11:52
Корвет ZR1: как культовый американский спорткар стал символом мощности и скорости
Корвет ZR1 - это не просто модификация, а целая эпоха в истории американских спорткаров. За десятилетия он превратился из заводского кода в символ максимальной производительности. Как менялся характер ZR1 и почему его считают вершиной инженерной мысли? Узнайте, что скрывается за аббревиатурой, которая волнует сердца автолюбителей.Читать далее
-
20.12.2025, 14:32
Corvette ZR1 устанавливает новый рекорд круга, опережая Mustang GTD и Porsche 911 GT3 RS
На треке встретились три самых ярких спорткара. Corvette ZR1 удивил даже опытных экспертов. Разрыв между лидерами оказался неожиданно большим. Кто оказался быстрее всех - интрига сохраняется до самого конца. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
19.12.2025, 19:44
Джон Хеннесси тестирует Chevrolet Corvette ZR1 с мощностью 1064 л.с. на треке
Chevrolet Corvette ZR1 уже полтора года на рынке. Модель сочетает гиперкаровские характеристики и доступность. Джон Хеннесси отправился на тест-драйв этого монстра. Узнайте, чем удивил Corvette ZR1 в 2025 году.Читать далее
-
19.12.2025, 12:17
Владелец продает почти новый Chevrolet Corvette 2026 модельного года спустя два месяца после покупки
В США выставлен на продажу Chevrolet Corvette 2026 модельного года с пробегом всего 1 800 миль (2 900 км). Владелец купил спорткар новым осенью, но уже решил расстаться с ним. Причины продажи и детали сделки вызывают вопросы. Цена автомобиля заметно снизилась за короткий срок. Интересно, сколько готовы предложить за почти новый Corvette.Читать далее