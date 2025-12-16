Новый Corvette ZR1 C8 удивил результатами на дрэг-стрипе — как он это сделал

16 декабря 2025, 15:14
Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 в стоке разгоняется до 100 за 2,4 секунды
Видеоблогер Brooks Weisblat первым испытал новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года на дрэг-стрипе. Автомобиль в стандартной комплектации показал впечатляющие результаты. Подробности теста и планы на дальнейшие заезды - в нашем материале. Узнайте, чем еще удивит этот суперкар.
Брукс Вайсблат, известный автолюбителям по YouTube-каналу DragTimes, одним из первых в мире получил новый Chevrolet Corvette ZR1 C8 2026 года в цвете Blade Silver. Вместо того чтобы сразу выйти на трассу, он решил тщательно подготовить автомобиль к первым испытаниям на дрэг-стрипе. Для этого энтузиаст сначала проехал на Corvette более 800 километров, чтобы обкатать двигатель и все системы, а затем отправил машину в тюнинг-ателье для оклейки кузова матовой защитной пленкой. Только спустя десять дней после покупки суперкар был готов к заездам.
По словам Вайсблата, полностью штатный Corvette ZR1 C8, даже на заводских шинах, смог разогнаться до 60 миль в час (96,5 км/час) менее чем за 2,4 секунды. Четверть мили он преодолел за 9,27 секунды, развив на финише скорость более 153 миль в час (246 км). Такой результат сразу вывел новинку в число самых быстрых серийных автомобилей на дрэг-полосе. Владелец уже заявил, что в будущем планирует сравнить свой суперкар с такими конкурентами, как Tesla Model S Plaid, Porsche 911 GT3 RS и другими.
В дальнейшем Вайсблат намерен продолжить эксперименты, сначала заменив шины на более цепкие, а затем исследуя возможности тюнинга других компонентов. Напомним, что модель 2026 года получила не только новый двигатель, но и полностью обновленный интерьер с современными экранами. Очевидно, что впереди у этого Corvette ZR1 C8, оказавшегося в руках опытного энтузиаста, еще много громких выступлений.
