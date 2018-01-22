22 января 2018, 14:24

Chevrolet Corvette ZR1 ушел с молотка за 52,4 миллиона рублей

Аукционный дом Barrett-Jackson выставил на продажу суперкар Chevrolet Corvette ZR1 нового поколения под номером «001». За автомобиль удалось выручить 925 000 долларов, что эквивалентно 52,4 млн руб.
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Chevrolet Corvette
Выпускается с 1984 г.
Новый от 6 200 000 до 8 800 000 Р
Самая мощная версия открытого купе Corvette получила 6-литровую «восьмерку» с отдачей 755 сил. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная «механика» или 8-ступенчатый «автомат». С таким арсеналом первая «сотня» покоряется модели менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 320 км/ч.

На первый взгляд может показаться, что салон полностью заимствован у модели прошлой генерации. Но стоит отметить отделку рулевого колеса карбоном и цифровую приборную панель. Также внутри салона установлен модернизированный автоматический селектор, который связан с трансмиссией.

Машина также оснащена модифицированной подвеской Magnetic Ride Control. Продажи автомобиля стартуют в США весной следующего года. Стартовая цена на Corvette ZR1 составляет 123 995 долларов.

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Chevrolet Corvette ZR1 ушел с молотка за 52,4 миллиона рублей
{{model_1852}} Самая мощная версия открытого купе Corvette получила 6-литровую «восьмерку» с отдачей 755 сил. В качестве трансмиссии выступает 7-диапазонная «механика» или 8-ступенчатый «автомат». С таким арсеналом первая «сотня» покоряется модели менее чем за 3 секунды, а максимальная скорость при этом составляет 320 км/ч.На первый взгляд может показаться, что салон полностью заимствован у модели прошлой генерации. Но стоит отметить отделку рулевого колеса карбоном и цифровую приборную панель. Также внутри салона установлен модернизированный автоматический селектор, который связан с трансмиссией.Машина также оснащена модифицированной подвеской Magnetic Ride Control. Продажи автомобиля стартуют в США весной следующего года. Стартовая цена на Corvette ZR1 составляет 123 995 долларов.
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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