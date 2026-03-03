Слишком быстр для правил: Новый Corvette ZR1X хотят запретить из-за рекордов

Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости

Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.

Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.

Новый Chevrolet Corvette ZR1X уже сейчас называют самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо созданным в США. Его появление стало настоящим вызовом для индустрии дрэг-рейсинга: впервые за долгие годы всерьез обсуждается возможность недопуска машины на официальные соревнования. Причина парадоксальна — автомобиль слишком быстр.

По неофициальным данным, разгон до 100 км/ч занимает у ZR1X менее 2 секунд, а классическую четверть мили (402 метра) он способен преодолеть быстрее, чем за 9 секунд. Для сравнения, большинство современных суперкаров с трудом укладываются в 10 секунд. Именно эти показатели ставят модель вне правил Национальной ассоциации хот-родов (NHRA).

Организаторам гонок уже приходилось сталкиваться с ситуациями, когда серийные автомобили оказывались слишком быстры для соблюдения стандартных требований безопасности. Обычно в таких случаях от владельцев требуют дорабатывать машины: устанавливать каркасы безопасности, системы пожаротушения и даже менять крепления сидений.

Однако уникальность ситуации с Corvette ZR1X в том, что это серийная модель, которую любой желающий может приобрести у дилера. Это ставит под сомнение логику действующих правил: если автомобиль с завода показывает результат, ранее считавшийся недостижимым без серьезных доработок, не пора ли пересмотреть технический регламент?

Подобные прецеденты уже возникали на рынке спорткаров США, но касались они в основном ценообразования. Например, недавно широко обсуждалась ситуация, когда дилеры отказывались продавать подержанный Corvette Z06 дешевле 100 тысяч долларов, несмотря на изменение рыночных тенденций. Теперь же Corvette вновь в центре внимания, но на этот раз из-за своего технического превосходства, подробнее в материале об отказе дилера снизить цену на Corvette Z06.

Появление ZR1X может стать отправной точкой для новой эры дрэг-рейсинга в США. Если NHRA не внесет изменений в регламент, владельцы таких машин рискуют остаться за бортом официальных соревнований или будут серьезно дорабатывать свои автомобили ради соответствия требованиям безопасности. С другой стороны, это может подтолкнуть ассоциацию к пересмотру устаревших норм и созданию новых сверхклассов для быстрых серийных машин.

Пока же остается только наблюдать за развитием ситуации. Ясно одно: Corvette ZR1X уже изменил представление о возможностях американских спорткаров и поставил под вопрос привычные стандарты дрэг-рейсинга. В ближайшие месяцы станет понятно, готова ли индустрия к таким переменам.