Слишком быстр для правил: Новый Corvette ZR1X хотят запретить из-за рекордов

3 марта 2026, 20:40
Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости
Chevrolet Corvette ZR1X может оказаться вне закона на дрэг-стрипах США из-за рекордной скорости
Chevrolet Corvette ZR1X устанавливает новые стандарты для американских спорткаров, вызывая вопросы у экспертов и организаторов гонок. Его динамика настолько впечатляющая, что может привести к пересмотру регламентов. Почему этот автомобиль стал предметом споров - разбираемся в деталях.
Новый Chevrolet Corvette ZR1X уже сейчас называют самым быстрым серийным автомобилем, когда-либо созданным в США. Его появление стало настоящим вызовом для индустрии дрэг-рейсинга: впервые за долгие годы всерьез обсуждается возможность недопуска машины на официальные соревнования. Причина парадоксальна — автомобиль слишком быстр.
По неофициальным данным, разгон до 100 км/ч занимает у ZR1X менее 2 секунд, а классическую четверть мили (402 метра) он способен преодолеть быстрее, чем за 9 секунд. Для сравнения, большинство современных суперкаров с трудом укладываются в 10 секунд. Именно эти показатели ставят модель вне правил Национальной ассоциации хот-родов (NHRA).
Организаторам гонок уже приходилось сталкиваться с ситуациями, когда серийные автомобили оказывались слишком быстры для соблюдения стандартных требований безопасности. Обычно в таких случаях от владельцев требуют дорабатывать машины: устанавливать каркасы безопасности, системы пожаротушения и даже менять крепления сидений.
Однако уникальность ситуации с Corvette ZR1X в том, что это серийная модель, которую любой желающий может приобрести у дилера. Это ставит под сомнение логику действующих правил: если автомобиль с завода показывает результат, ранее считавшийся недостижимым без серьезных доработок, не пора ли пересмотреть технический регламент?
Подобные прецеденты уже возникали на рынке спорткаров США, но касались они в основном ценообразования. Например, недавно широко обсуждалась ситуация, когда дилеры отказывались продавать подержанный Corvette Z06 дешевле 100 тысяч долларов, несмотря на изменение рыночных тенденций. Теперь же Corvette вновь в центре внимания, но на этот раз из-за своего технического превосходства, подробнее в материале об отказе дилера снизить цену на Corvette Z06.
Появление ZR1X может стать отправной точкой для новой эры дрэг-рейсинга в США. Если NHRA не внесет изменений в регламент, владельцы таких машин рискуют остаться за бортом официальных соревнований или будут серьезно дорабатывать свои автомобили ради соответствия требованиям безопасности. С другой стороны, это может подтолкнуть ассоциацию к пересмотру устаревших норм и созданию новых сверхклассов для быстрых серийных машин.
Пока же остается только наблюдать за развитием ситуации. Ясно одно: Corvette ZR1X уже изменил представление о возможностях американских спорткаров и поставил под вопрос привычные стандарты дрэг-рейсинга. В ближайшие месяцы станет понятно, готова ли индустрия к таким переменам.
Похожие материалы Шевроле
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее
-
25.02.2026, 09:36
Сравнение Corvette Stingray и BMW M3: кто оказался быстрее на североамериканской трассе
Соперничество Chevrolet Corvette Stingray и BMW M3 вновь вышло на первый план: оба автомобиля встретились на трассе севернее границы США. Почему этот заезд вызвал столько обсуждений среди автолюбителей и что он говорит о современных тенденциях в мире спортивных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.02.2026, 08:02
Корвет Z06 2024 года ушел с аукциона на $43 000 дешевле рекомендованной цены — в чем причина
Chevrolet Corvette Z06 2024 года с уникальным сочетанием опций и минимальным пробегом был реализован дилером из Калифорнии на аукционе по цене, значительно ниже рекомендованной. Почему такие сделки становятся все более частыми и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 04:04
Редкий C4 Corvette за 1000 долларов превратился в 665-сильный монстр с турбо LS6
Обычная покупка C4 Corvette за символическую сумму обернулась настоящим инженерным вызовом. Владелец не только полностью перестроил автомобиль, но и превзошел все ожидания по мощности и стилю. Почему этот проект обсуждают даже эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
19.02.2026, 09:18
Владелец нового Corvette Z06 2024 года потерял $50 000 за 8 000 км пробега
Chevrolet Corvette Z06 2024 года с яркой синей отделкой и топовой комплектацией был куплен новым за 163 535 долларов, а спустя 8 000 км продан на аукционе за 112 000. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:53
Дилер продает Chevrolet Corvette 1964 года за 5 млн рублей, но даже не заводит мотор
Chevrolet Corvette 1964 года в отличном состоянии выставлен на продажу за внушительную сумму, но продавец даже не заводит двигатель. Почему такие авто становятся заложниками ожиданий и как это отражает тенденции рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 04:55
Самый дешевый Chevrolet Corvette 1969 года: шесть лет под солнцем Лас-Вегаса
Редкий Chevrolet Corvette 1969 года был куплен за символическую сумму, но вместо дороги оказался забыт под открытым небом. Почему судьба этой машины заинтересовала экспертов и что с ней стало - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 04:59
Chevrolet Corvette Z06 2025 года ушел с молотка на $34 000 дешевле рекомендованной цены
На аукционе был продан почти новый Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 года с пробегом всего 4300 миль. Яркий красный кузов, кожаный салон и редкая комплектация не помешали машине уйти за сумму, значительно ниже рыночной.Читать далее
-
02.02.2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.Читать далее
Похожие материалы Шевроле
-
01.03.2026, 19:31
Chevrolet Corvette Z06 2023 года не нашли покупателя за $95 000: дилер не уступил
Редкий Chevrolet Corvette Z06 2023 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией не ушел с аукциона за $95 000. Дилер из Массачусетса отказался снижать цену, несмотря на изменившиеся тенденции на рынке. Эта ситуация отражает новые реалии для владельцев и покупателей спорткаров.Читать далее
-
25.02.2026, 09:36
Сравнение Corvette Stingray и BMW M3: кто оказался быстрее на североамериканской трассе
Соперничество Chevrolet Corvette Stingray и BMW M3 вновь вышло на первый план: оба автомобиля встретились на трассе севернее границы США. Почему этот заезд вызвал столько обсуждений среди автолюбителей и что он говорит о современных тенденциях в мире спортивных машин - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.02.2026, 08:02
Корвет Z06 2024 года ушел с аукциона на $43 000 дешевле рекомендованной цены — в чем причина
Chevrolet Corvette Z06 2024 года с уникальным сочетанием опций и минимальным пробегом был реализован дилером из Калифорнии на аукционе по цене, значительно ниже рекомендованной. Почему такие сделки становятся все более частыми и что это значит для рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
22.02.2026, 04:04
Редкий C4 Corvette за 1000 долларов превратился в 665-сильный монстр с турбо LS6
Обычная покупка C4 Corvette за символическую сумму обернулась настоящим инженерным вызовом. Владелец не только полностью перестроил автомобиль, но и превзошел все ожидания по мощности и стилю. Почему этот проект обсуждают даже эксперты - разбираемся в деталях.Читать далее
-
20.02.2026, 17:46
Дилер из Пенсильвании снял с продажи Chevrolet Corvette Z06 2023 после неудачного аукциона
Chevrolet Corvette Z06 2023 года с черным кузовом и кожаным салоном оказался в центре внимания после того, как дилер из Пенсильвании отказался продавать его за 95 500 долларов. Эта ситуация отражает новые тенденции на рынке подержанных спорткаров.Читать далее
-
19.02.2026, 09:18
Владелец нового Corvette Z06 2024 года потерял $50 000 за 8 000 км пробега
Chevrolet Corvette Z06 2024 года с яркой синей отделкой и топовой комплектацией был куплен новым за 163 535 долларов, а спустя 8 000 км продан на аукционе за 112 000. Почему такие сделки становятся все более частыми - разбираемся в деталях.Читать далее
-
16.02.2026, 15:53
Дилер продает Chevrolet Corvette 1964 года за 5 млн рублей, но даже не заводит мотор
Chevrolet Corvette 1964 года в отличном состоянии выставлен на продажу за внушительную сумму, но продавец даже не заводит двигатель. Почему такие авто становятся заложниками ожиданий и как это отражает тенденции рынка - разбираемся в деталях.Читать далее
-
04.02.2026, 04:55
Самый дешевый Chevrolet Corvette 1969 года: шесть лет под солнцем Лас-Вегаса
Редкий Chevrolet Corvette 1969 года был куплен за символическую сумму, но вместо дороги оказался забыт под открытым небом. Почему судьба этой машины заинтересовала экспертов и что с ней стало - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 04:59
Chevrolet Corvette Z06 2025 года ушел с молотка на $34 000 дешевле рекомендованной цены
На аукционе был продан почти новый Chevrolet Corvette Z06 2LZ 2025 года с пробегом всего 4300 миль. Яркий красный кузов, кожаный салон и редкая комплектация не помешали машине уйти за сумму, значительно ниже рыночной.Читать далее
-
02.02.2026, 12:52
Владелец Chevrolet Corvette E-Ray отказался продавать авто дешевле MSRP на онлайн-аукционе
Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года в версии кабриолет не ушел с молотка на аукционе в США - владелец не согласился на предложение в 92 тысячи долларов, хотя это ниже рекомендованной цены. Ситуация отражает новые тенденции на рынке спортивных автомобилей.Читать далее