Почему россияне до сих пор интересуются Chevrolet Damas, несмотря на отсутствие ABS и подушек

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

6 июня 2026, 08:43

Chevrolet Damas 2026: рабочий минивэн для бизнеса с минимальными затратами

Chevrolet Damas 2026: рабочий минивэн для бизнеса с минимальными затратами

Почему россияне до сих пор интересуются Chevrolet Damas, несмотря на отсутствие ABS и подушек

Chevrolet Damas 2026: рабочий минивэн для бизнеса с минимальными затратами

Chevrolet Damas в 2026 году остается одним из самых выгодных вариантов для предпринимателей, которым важны надежность, простота обслуживания и низкая стоимость владения. Почему этот минивэн до сих пор востребован и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Chevrolet Damas в 2026 году остается одним из самых выгодных вариантов для предпринимателей, которым важны надежность, простота обслуживания и низкая стоимость владения. Почему этот минивэн до сих пор востребован и на что обратить внимание при покупке - в нашем материале.

Chevrolet Damas – автомобиль, который не теряет актуальности на российском рынке даже в 2026 году. Его узнаваемый угловатый силуэт и компактные размеры делают модель заметной среди других минивэнов, а простота форм и минимализм в салоне привлекают работников общественного транспорта и курьерских служб. В условиях роста цен на топливо и запчасти Damas становится настоящей находкой для тех, кто ищет подходящую машину без лишних затрат.

В основе Chevrolet Damas лежит трехцилиндровый двигатель объемом 0,8 литра, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Грузоподъемность достигает 450 килограммов, а расход топлива иногда составляет 7 литров на 100 километров. Отсутствие сложной электроники и микросхем делает этот минивэн особенно живучим и простым в ремонте — многие неисправности устраняются буквально на коленке.

Главное преимущество Damas — доступная цена. На вторичном рынке России такие автомобили можно найти от 450 000 рублей, что делает их заметно дешевле китайских конкурентов. Вместительность удивляет: несмотря на размер чуть больше трех метров, в салоне помещается до восьми человек или груз до 450 кг. Складывающиеся сиденья образуют ровную площадку, а две сдвижные двери обеспечивают удобный доступ в салон. Маневренность — еще один плюс: малый радиус разворота позволяет легко парковаться даже в узких дворах, большие зеркала и панорамное лобовое стекло дают отличный обзор. Высокий клиренс помогает не бояться бордюров и ям.

Однако у Chevrolet Damas есть и свои слабые стороны. В первую очередь — безопасность: здесь нет ни подушек, ни ABS, ни ESP. Кузов тонкий, а ремни безопасности — самые простые. Такой автомобиль требует внимательности и опыта за рулем. Комфорт тоже не на высоте: двигатель расположен под сиденьем, что приводит к шуму, вибрации и нагреву салона. На трассе становится особенно шумно, а регулировок сидений почти нет. Динамика скромная: лошадиных сил хватает только для спокойной городской езды, а на подъеме требуется осторожность. Оптимальная скорость — 60-80 км/ч. Качество отделки простое: жесткий пластик, слабая вентиляция, зимой холодно, летом жарко. Но простая конструкция позволяет быстро и недорого устранить любую неисправность.

Управляемость Damas тоже требует привыкания. Короткая база и задний привод делают машину чувствительной к боковому ветру и скользкой дороге. Пустой минивэн скачет по кочкам, а груженый клюет носом. Тормоза без усилителя требуют определенной сноровки. Несмотря на это, многие предприниматели выбирают именно Damas за его честность и практичность.

Интересно, что в автомобильной истории встречаются и другие уникальные модели, ставшие символами своего времени. Например, судьба единственного гоночного экземпляра Lamborghini Miura P400 Jota, на котором можно изучить инженерные решения в материале о альтернативных прототипов и их влияние на рынок , показывает, что даже самые необычные автомобили могут оставаться в тренде.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Долги в 200 млн и сорванное производство: почему провалился проект белорусских автомобилей ZUBR
БЕЛАЗ показал новую кабину для самосвалов: 57 доработок для комфорта и безопасности
Senat 900: старт продаж, цены и комплектации нового седана для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Сургут Омск Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться