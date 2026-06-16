Тот самый Damas, которого вы не узнаете: безопасность, два мотора и цена почти как у новой иномарки

16 июня 2026, 07:00
Chevrolet Damas 3: новые комплектации, рост цен и снижение стоимости старой версии
Chevrolet Damas 3: новые комплектации, рост цен и снижение стоимости старой версии
В Узбекистане продают Chevrolet Damas 3 - модель стала длиннее, мощнее и дороже, а прежний Damas заметно подешевел. Новинка доступна в двух версиях с современным оснащением и моторами Евро-5, что может повлиять на рынок коммерческих авто в регионе.
Появление Chevrolet Damas 3 в Узбекистане вызвало оживленное обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Новая модель не только заметно изменилась по сравнению с предшественником, но и стала индикатором перемен на рынке бюджетных коммерческих автомобилей. Для российского рынка это событие может стать предвестником аналогичных тенденций, поскольку соседние страны часто задают тон в сегменте доступных машин.
Chevrolet Damas 3, который на заводе UzAuto Motors выпускается под названиями Damas Move и Damas Max, уже поступил к первым покупателям. Автомобиль получил более мощные моторы, увеличенный размер кузова и расширенный список опций. Вместе с этим прежний Damas подешевел на 5 миллионов сумов, что составляет примерно 33 тысячи рублей. Такое решение выглядит логичным на фоне более современной и дорогой версии.
Сборка Damas 3 организована в Питнаке (Хорезмская область). Производитель заявляет, что старые модели Damas все еще есть в продаже, что является редкостью для рынка: обычно прошлое поколение снимают с производства. Новый Damas по сути представляет собой китайский Wuling Hongguang V, который в других странах известен как Chevrolet Tornado Van. Несмотря на шильдик Chevrolet, технически модель разработана компанией Wuling Motors — совместным предприятием SAIC-GM-Wuling.
В Китае аналогичный фургон стоит от 6 400 до 8 400 долларов, а в Узбекистане — уже 11 000–13 000 долларов, что говорит о снижении наценки даже с учетом налоговых льгот. Damas 3 предлагается в двух вариантах: грузовой Max (фургон на 2 места) и пассажирский Move (7 или 8 мест). Оба комплектуются бензиновыми атмосферными двигателями: 1,2 литра (81 л.с., 120 Нм) с механической пятиступенчатой коробкой передач и 1,5 литра (103 л.с., 140 Нм) с шестиступенчатой механикой. Оба мотора соответствуют стандарту Евро-5, что важно для эксплуатации в городских условиях и соблюдения экологических требований.
Цены на Chevrolet Damas 3 в 2026 году варьируются в зависимости от версии. Грузовой Max VAN с двигателем 1.2 стоит 134 439 000 сум, а с двигателем 1.5 — 142 471 000 сум. Среди пассажирских версий Move PAS с восемью местами и мотором 1.2 оценивается в 139 675 000 сум, а семиместная версия с кондиционером и дополнительными опциями — в 144 563 000 сум. Move PAS с восемью местами и двигателем 1.5 стоит 149 011 000 сум, тогда как максимальная семиместная комплектация с тем же мотором обойдется в 154 128 000 сум. В стандартное оснащение теперь входят две подушки безопасности, ABS, EBD, электроусилитель руля, отдельная приборная панель, радио с USB и Bluetooth — всё это отсутствовало в прежней версии.
Параллельно с запуском Damas 3 цены на старую модель снизились. Пассажирский Damas D2 Style Plus теперь стоит 91 932 000 сум вместо прежних 96 932 000, грузовой D11 — 88 156 000 сум вместо 93 156 000, а комби D3 Style — 91 449 000 сум вместо 96 449 000. Снижение составило ровно 5 миллионов сум по всей линейке. Разница между новым и старым Damas теперь достигает 46–62 млн сум, но за эти деньги покупатель получает принципиально иной автомобиль: мощнее, длиннее, с современными системами безопасности и новым мотором Евро-5.
Однако назвать Damas Move за 140–154 млн сум «дешевым 7-местным автомобилем», как это было заявлено в президентском поручении, теперь можно только условно. Для сравнения: в Китае аналогичная модель стоит почти вдвое дешевле. Тем не менее, для местного рынка это главный шаг вперед в плане оснащения и безопасности.
Интересно, что подобные решения по выбору платформы и стратегии выпуска новых моделей уже оказали влияние на развитие автопрома в регионах. Например, судьбоносный выбор Fiat 124 для ВАЗ-2101 в СССР стал ключевым моментом для всей отрасли, как подробно разбирали в материале о влиянии итальянского седана на отечественный автопром .
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