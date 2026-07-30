Почему новый микроавтобус Chevrolet Damas 3 продают в Узбекистане дешевле Lada Granta — парадокс рынка

30 июля 2026, 02:29
Chevrolet Damas 3 выходит в Узбекистане: новые версии и минимальная цена среди микроавтобусов
Chevrolet Damas 3 выходит в Узбекистане: новые версии и минимальная цена среди микроавтобусов
Chevrolet Damas 3 приходит на рынок СНГ в момент, когда цены на новые автомобили растут, а выбор становится все уже. Модель сразу доступна в пассажирской и грузовой версиях, что делает ее интересной как для предпринимателей, так и для семей. Эксперты отмечают сочетание доступной цены и современного оснащения.
Chevrolet Damas 3 выходит на рынок в момент, когда цены на новые автомобили продолжают расти, а ассортимент микроавтобусов заметно сокращается. На фоне ухода западных брендов и дефицита бюджетных моделей, появление Damas 3 выглядит как глоток свежего воздуха для тех, кому нужен недорогой и современный транспорт.
Модель доступна в двух вариантах — пассажирском Move и грузовом Max. Такой подход позволяет охватить сразу два сегмента: предпринимателей, ищущих надежный рабочий автомобиль, и обычных граждан, для которых важны компактность и функциональность. Эксперты отмечают, что сочетание стоимости и оснащения у Damas 3 выгодно отличает его от конкурентов.
Стартовая цена составляет 134 439 000 сум (примерно 889 тысяч рублей), что делает Damas 3 одним из самых доступных новых микроавтобусов на рынке СНГ. Техническая база построена на платформе Wuling Hongguang V, которая уже зарекомендовала себя как надежная и простая в обслуживании. В моторной гамме - два бензиновых двигателя: 1,2 литра (81 л.с.) и 1,5 литра (103 л.с.), оба работают с механической коробкой передач. Покупатель может выбрать между 5- и 6-ступенчатой трансмиссией, которая позволяет адаптировать автомобиль под разные задачи - от размеренных поездок до регулярных перевозок грузов.
Оснащение включает в себя стандартную приборную панель, электроусилитель руля, системы ABS и EBD, две подушки безопасности, а также выдвижную систему с поддержкой радио, USB и Bluetooth. Производство организовано на заводе UzAuto в Питнаке, что обеспечивает стабильные поставки и сервисное обслуживание на территории страны.
Появление Damas 3 может изменить расстановку сил в сегменте бюджетных коммерческих и семейных автомобилей. В России сохраняется интерес к альтернативным моделям из стран СНГ, особенно на фоне ограниченного выбора авто и роста цен. Для российского рынка важна возможность приобретения нового микроавтобуса по доступной цене, что делает Damas 3 привлекательным для расширения возможностей.
В последние месяцы на рынке СНГ наблюдается тенденция выхода новых бюджетных моделей. Например, обсуждается запуск автомобилей «Волга» на платформе Geely, что подтверждает растущий интерес к доступным решениям в этом сегменте. Локализация производства и адаптация техники под местные условия уже доказали свою эффективность - как это видно на примере коммерческих грузовиков БАЗ. Для покупателей Damas 3 это означает не только экономию при покупке, но и доступность запчастей и сервисного обслуживания.
Интерес к Chevrolet Damas 3 может вырасти не только в Узбекистане, но и в России, где спрос на бюджетные автомобили стабильно высок. Платформа Wuling Hongguang V сохраняет простоту и ремонтопригодность, локальное производство снижает риски перебоев с поставками. В условиях, когда рынок новых автомобилей становится все более ограниченным, такие модели могут занять свою нишу среди коммерческого и семейного транспорта.
Chevrolet Damas — это микроавтобус, который ранее был популярен в странах СНГ благодаря низкой стоимости. Новое поколение Damas 3 поддерживает традиционное оснащение и адаптацию к местным условиям эксплуатации.
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