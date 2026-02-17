Узбекские Chevrolet Damas Max и Damas Move удивили ценой и возможностями

17 февраля 2026, 08:15
Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей
На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.
Российских предпринимателей и владельцев малого бизнеса ждет неожиданная новость: на рынке появились новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые могут серьезно изменить расстановку сил в сегменте доступных фургонов и грузопассажирских машин. В условиях, когда цены на привычные модели в России продолжают расти, появление свежих предложений из Узбекистана становится настоящим событием для тех, кто ищет рабочий транспорт без переплат.
Chevrolet Damas Max - это фургон, а Damas Move - грузопассажирская версия, обе модели полностью локализованы на заводах UzAuto в Узбекистане. Несмотря на знакомое имя, эти автомобили не имеют ничего общего с прежними микроавтобусами Damas, которые когда-то были популярны на постсоветском пространстве. Новинки построены на современной платформе китайских Wuling Hongguang V, что позволило сделать их заметно крупнее и вместительнее своих предшественников.
Габариты впечатляют: длина кузова составляет 4,4 метра, а колесная база - 2,85 метра. Это значит, что внутри достаточно пространства как для груза, так и для пассажиров, в зависимости от выбранной модификации. Под капотом - простые и надежные атмосферные бензиновые двигатели: 1,2-литровый мотор мощностью 82 лошадиные силы с 5-ступенчатой механикой или 1,5-литровый агрегат на 95 сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Оба варианта рассчитаны на перевозку до 650 килограммов полезного груза, что делает их универсальным решением для самых разных задач.
Главное преимущество новых моделей - их стоимость. Базовая версия Damas Max стартует с отметки 134,5 миллиона узбекских сумов, что по текущему курсу составляет примерно 850 тысяч российских рублей. Даже самая дорогая комплектация не превышает 973 тысяч рублей, что вдвое дешевле аналогичных предложений на российском рынке. Для сравнения, за эти деньги в России можно приобрести разве что подержанный коммерческий автомобиль, а новые фургоны и вовсе оказываются недоступны для большинства малых предприятий.
В условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, а цены на оставшиеся модели продолжают расти, появление доступных и современных коммерческих автомобилей из Узбекистана выглядит как глоток свежего воздуха. Особенно это актуально для тех, кто только начинает свой бизнес или ищет способ обновить автопарк без серьезных затрат. Простая конструкция, проверенные моторы и привлекательная цена - вот что делает Damas Max и Damas Move потенциальными хитами среди российских предпринимателей.
