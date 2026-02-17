Узбекские Chevrolet Damas Max и Damas Move удивили ценой и возможностями

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

17 февраля 2026, 08:15

Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей

Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей

Узбекские Chevrolet Damas Max и Damas Move удивили ценой и возможностями

Chevrolet Damas Max и Damas Move: старт продаж новых коммерческих авто по цене от 850 тыс рублей

На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.

На рынок вышли новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые уже доступны по цене от 850 тысяч рублей. Почему эти модели могут изменить правила игры для малого бизнеса и перевозчиков - разбираемся в деталях.

Российских предпринимателей и владельцев малого бизнеса ждет неожиданная новость: на рынке появились новые коммерческие автомобили Chevrolet Damas Max и Damas Move, которые могут серьезно изменить расстановку сил в сегменте доступных фургонов и грузопассажирских машин. В условиях, когда цены на привычные модели в России продолжают расти, появление свежих предложений из Узбекистана становится настоящим событием для тех, кто ищет рабочий транспорт без переплат.

Chevrolet Damas Max - это фургон, а Damas Move - грузопассажирская версия, обе модели полностью локализованы на заводах UzAuto в Узбекистане. Несмотря на знакомое имя, эти автомобили не имеют ничего общего с прежними микроавтобусами Damas, которые когда-то были популярны на постсоветском пространстве. Новинки построены на современной платформе китайских Wuling Hongguang V, что позволило сделать их заметно крупнее и вместительнее своих предшественников.

Фото: Chevrolet 

Габариты впечатляют: длина кузова составляет 4,4 метра, а колесная база - 2,85 метра. Это значит, что внутри достаточно пространства как для груза, так и для пассажиров, в зависимости от выбранной модификации. Под капотом - простые и надежные атмосферные бензиновые двигатели: 1,2-литровый мотор мощностью 82 лошадиные силы с 5-ступенчатой механикой или 1,5-литровый агрегат на 95 сил, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач. Оба варианта рассчитаны на перевозку до 650 килограммов полезного груза, что делает их универсальным решением для самых разных задач.

Главное преимущество новых моделей - их стоимость. Базовая версия Damas Max стартует с отметки 134,5 миллиона узбекских сумов, что по текущему курсу составляет примерно 850 тысяч российских рублей. Даже самая дорогая комплектация не превышает 973 тысяч рублей, что вдвое дешевле аналогичных предложений на российском рынке. Для сравнения, за эти деньги в России можно приобрести разве что подержанный коммерческий автомобиль, а новые фургоны и вовсе оказываются недоступны для большинства малых предприятий.

Фото: Chevrolet 

В условиях, когда многие западные бренды ушли с российского рынка, а цены на оставшиеся модели продолжают расти, появление доступных и современных коммерческих автомобилей из Узбекистана выглядит как глоток свежего воздуха. Особенно это актуально для тех, кто только начинает свой бизнес или ищет способ обновить автопарк без серьезных затрат. Простая конструкция, проверенные моторы и привлекательная цена - вот что делает Damas Max и Damas Move потенциальными хитами среди российских предпринимателей.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas
Упомянутые марки: Chevrolet
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле

Похожие материалы Шевроле

Калибр для Lada Azimut: на АвтоВАЗе появился эталонный кузов для нового кроссовера
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ростов-на-Дону Челябинск Нижний Новгород
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться