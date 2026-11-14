Обновленный HONGQI H5: новый салон, старая техника и цена 4,48 млн рублей

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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

14 ноября 2026, 10:46

Древний фургон победил современные модели: в чем секрет Chevrolet Damas

Древний фургон победил современные модели: в чем секрет Chevrolet Damas

Парадокс рынка: почему в Узбекистане до сих пор выпускают фургон из 1985 года Chevrolet Damas — и продают его в 30 раз лучше современных моделей

Древний фургон победил современные модели: в чем секрет Chevrolet Damas

В Узбекистане простой Damas выпускают рядом с более современными фургонами, но спрос по-прежнему на стороне старой модели. За девять месяцев 2026 года собрали 63 401 подобный автомобиль - почти в 30 раз больше, чем Damas Move и Damas Max вместе.

В Узбекистане простой Damas выпускают рядом с более современными фургонами, но спрос по-прежнему на стороне старой модели. За девять месяцев 2026 года собрали 63 401 подобный автомобиль - почти в 30 раз больше, чем Damas Move и Damas Max вместе.

В Узбекистане на заводе UzAuto Motors продолжается массовый выпуск Chevrolet Damas — фургона, в основе которого лежит Suzuki Carry восьмого поколения, появившийся еще в 1985 году. За девять месяцев 2026 года предприятие выпустило 63 401 Chevrolet Damas, тогда как более современные Damas Move и Damas Max вместе дали лишь 2 137 автомобилей. Этот разрыв наглядно показывает, почему на конвейере сохраняют машину с конструкцией из прошлого века.

Лицензионную версию Suzuki Carry компания Daewoo начала производить в 1991 году под названием Damas, изменив освещение и установив другой двигатель. Позже модель перешла под марку Chevrolet. Длина автомобиля составляет 3 485 мм, ширина — 1 400 мм. Компактные размеры позволяют маневрировать в городе, где фургон активно используют местные предприниматели.

Техническая простота сочетается здесь с важным для владельцев современным оснащением. Под полом салона с боковым расположением установлен бензиновый двигатель F8CB объемом 0,8 литра. Он развивает 38 лошадиных сил и крутящий момент 62,8 Нм, работая в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

В двигателе нет электронной системы впрыска: новый Damas по-прежнему комплектуется карбюратором. Однако владельцу необходимо следить за состоянием ремня ГРМ: при его обрыве есть риск загиба клапанов. Конструкция дает возможность ремонтировать машину «на коленке». Старые «Дамасы» хорошо изучены в Узбекистане, поэтому обслуживание не становится для местных владельцев загадкой.

За простыми агрегатами следует столь же скромный салон. Современных опций в нынешних комплектациях нет, кондиционер также не предусмотрен. Для части покупателей это существенное ограничение, но оно компенсируется в первую очередь низкой ценой среди других моделей.

Производство организовано на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, ранее известном как General Motors Узбекистан. На том же предприятии собирают более современные Damas Move и Damas Max. Их разработали на базе сложной модели Wuling Hongguang V совместно с SAIC-GM-Wuling, однако объемы выпуска пока заметно уступают старому Damas.

Заводское производство автомобилей становится темой и для российских автоплощадок: например, в материале об экскурсии на завод речь шла о знакомстве посетителей с конвейером «Лада Искра». В Узбекистане масштабы выпуска модели подтверждают цифры: за девять месяцев 2026 года Damas произвели почти в 30 раз больше, чем две новые модели вместе.

Разница ощутима и в стоимости. Простая комплектация Damas с учетом скидок стоит 78 156 000 сум, что в пересчете составляет около 535 000 рублей. За Damas Max просят не менее 134 439 000 сум, или около 921 000 рублей в том же пересчете. Для местного покупателя экономия при выборе такой версии остается важной.

Невысокая цена сочетается с компактными размерами и привычной ремонтной техникой. Пока эти аргументы работают: за девять месяцев 2026 года с конвейера было продано 63 401 Chevrolet Damas.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas
Упомянутые марки: Chevrolet, Daewoo, Suzuki
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