На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Chevrolet Damas: самый дешевый иностранный микровэн с семью местами на рынке РФ

На фоне нехватки новых машин в России появился Chevrolet Damas - компактный микровэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его возвращение через параллельный импорт может изменить ситуацию на рынке доступных авто.

На фоне нехватки новых машин в России появился Chevrolet Damas - компактный микровэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его возвращение через параллельный импорт может изменить ситуацию на рынке доступных авто.

Возвращение Chevrolet Damas на российский рынок стало неожиданным, но знаковым событием для автолюбителей, которые находятся в поиске недорогого и вместительного транспорта. На фоне дефицита новых автомобилей и стремительного роста цен появление этого микровэна по программе параллельного импорта выглядит как реальный шанс для тех, кто не готов переплачивать за привычные модели.

Chevrolet Damas представляет собой компактный семиместный минивэн, который привлекает внимание прежде всего простотой конструкции и минималистичным оснащением. История модели уходит корнями в японский Suzuki Carry/Every, а с 1991 года автомобиль выпускался в Корее под маркой Daewoo. Позже производство перенесли в Узбекистан и Казахстан — именно оттуда сейчас поступают машины в Россию. За десятилетия конструкция почти не изменилась: лишь небольшие косметические доработки да смена эмблемы с Daewoo на Chevrolet.

Внешность Damas выделяется необычными пропорциями: низкий и узкий кузов, почти мультяшный силуэт, который сразу привлекает внимание в потоке. Несмотря на скромные внешние габариты, внутри легко размещаются семь человек, а две широкие сдвижные двери обеспечивают удобную посадку даже на тесной парковке. Интерьер аскетичен: минимум регулировок, простые сиденья и базовый набор опций. Средний ряд рассчитан на троих, однако комфортно там будет лишь худощавым пассажирам. Если сложить задний диван, Damas легко превращается в небольшой фургон с грузоподъемностью до 600 кг.

Посадка за рулем требует привычки: водитель буквально оказывается над передней осью, пространство ограничено, руль не регулируется, а педали расположены непривычно близко друг к другу. Тем не менее, в распоряжении водителя — простая магнитола, подстаканник и несколько полезных мелочей. Рычаг коробки передач удобно ложится под руку, что облегчает управление в условиях плотного городского трафика.

Техническая начинка Damas — это настоящий привет из прошлого. Под сиденьями установлен карбюраторный трехцилиндровый мотор объемом 0,8 литра, выдающий всего 38 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 41 секунду, а максимальная скорость ограничена сотней километров в час. Динамика, откровенно говоря, скромная. Зато пятиступенчатая механика работает четко, а отсутствие электроники и усилителя руля создает то самое ощущение «честного» управления. Маневренность и прекрасная обзорность — несомненные сильные стороны Damas, особенно в городской среде.

Безопасность у модели минимальная: подушек нет, кузов хрупкий, а высокая посадка требует особой осторожности в поворотах. В интернете можно найти немало фотографий разбитых Damas, которые наглядно подтверждают уязвимость конструкции. Однако для тех, кто ищет недорогой и практичный транспорт, этот микровэн остается одним из немногих реальных вариантов.

Комплектация у Damas предлагается всего одна — Deluxe: магнитола с USB, электрообогрев заднего стекла и простое рулевое колесо. В Казахстане цена стартует от 4 490 000 тенге (примерно 585 000 рублей), но в России стоимость зависит от конкретного дилера и может доходить до миллиона. Даже при таком разбросе цен это один из самых доступных семиместных автомобилей на рынке. Для сравнения: Lada Largus стоит как минимум вдвое дороже, а любые дополнительные опции идут уже за отдельную плату.

Интерес к компактным минивэнам в России постепенно растет, что подтверждается появлением и других необычных моделей. На этом фоне Chevrolet Damas выглядит практичным и честным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность. Судя по имеющимся данным, спрос на такие машины может возрасти, если дефицит новых автомобилей сохранится. Важно подчеркнуть, что Damas — это не просто альтернатива отечественным «Буханке» и «Ниве», но и реальный шанс для малого бизнеса и семей, которым нужен вместительный, но при этом недорогой транспорт.