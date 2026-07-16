На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 11:59

Chevrolet Damas: самый дешевый иностранный микровэн с семью местами на рынке РФ

Chevrolet Damas: самый дешевый иностранный микровэн с семью местами на рынке РФ

На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Chevrolet Damas: самый дешевый иностранный микровэн с семью местами на рынке РФ

На фоне нехватки новых машин в России появился Chevrolet Damas - компактный микровэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его возвращение через параллельный импорт может изменить ситуацию на рынке доступных авто.

На фоне нехватки новых машин в России появился Chevrolet Damas - компактный микровэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его возвращение через параллельный импорт может изменить ситуацию на рынке доступных авто.

Возвращение Chevrolet Damas на российский рынок стало неожиданным, но знаковым событием для автолюбителей, которые находятся в поиске недорогого и вместительного транспорта. На фоне дефицита новых автомобилей и стремительного роста цен появление этого микровэна по программе параллельного импорта выглядит как реальный шанс для тех, кто не готов переплачивать за привычные модели.

Chevrolet Damas представляет собой компактный семиместный минивэн, который привлекает внимание прежде всего простотой конструкции и минималистичным оснащением. История модели уходит корнями в японский Suzuki Carry/Every, а с 1991 года автомобиль выпускался в Корее под маркой Daewoo. Позже производство перенесли в Узбекистан и Казахстан — именно оттуда сейчас поступают машины в Россию. За десятилетия конструкция почти не изменилась: лишь небольшие косметические доработки да смена эмблемы с Daewoo на Chevrolet.

Внешность Damas выделяется необычными пропорциями: низкий и узкий кузов, почти мультяшный силуэт, который сразу привлекает внимание в потоке. Несмотря на скромные внешние габариты, внутри легко размещаются семь человек, а две широкие сдвижные двери обеспечивают удобную посадку даже на тесной парковке. Интерьер аскетичен: минимум регулировок, простые сиденья и базовый набор опций. Средний ряд рассчитан на троих, однако комфортно там будет лишь худощавым пассажирам. Если сложить задний диван, Damas легко превращается в небольшой фургон с грузоподъемностью до 600 кг.

Посадка за рулем требует привычки: водитель буквально оказывается над передней осью, пространство ограничено, руль не регулируется, а педали расположены непривычно близко друг к другу. Тем не менее, в распоряжении водителя — простая магнитола, подстаканник и несколько полезных мелочей. Рычаг коробки передач удобно ложится под руку, что облегчает управление в условиях плотного городского трафика.

Техническая начинка Damas — это настоящий привет из прошлого. Под сиденьями установлен карбюраторный трехцилиндровый мотор объемом 0,8 литра, выдающий всего 38 лошадиных сил. Разгон до 100 км/ч занимает 41 секунду, а максимальная скорость ограничена сотней километров в час. Динамика, откровенно говоря, скромная. Зато пятиступенчатая механика работает четко, а отсутствие электроники и усилителя руля создает то самое ощущение «честного» управления. Маневренность и прекрасная обзорность — несомненные сильные стороны Damas, особенно в городской среде.

Безопасность у модели минимальная: подушек нет, кузов хрупкий, а высокая посадка требует особой осторожности в поворотах. В интернете можно найти немало фотографий разбитых Damas, которые наглядно подтверждают уязвимость конструкции. Однако для тех, кто ищет недорогой и практичный транспорт, этот микровэн остается одним из немногих реальных вариантов.

Комплектация у Damas предлагается всего одна — Deluxe: магнитола с USB, электрообогрев заднего стекла и простое рулевое колесо. В Казахстане цена стартует от 4 490 000 тенге (примерно 585 000 рублей), но в России стоимость зависит от конкретного дилера и может доходить до миллиона. Даже при таком разбросе цен это один из самых доступных семиместных автомобилей на рынке. Для сравнения: Lada Largus стоит как минимум вдвое дороже, а любые дополнительные опции идут уже за отдельную плату.

Интерес к компактным минивэнам в России постепенно растет, что подтверждается появлением и других необычных моделей. На этом фоне Chevrolet Damas выглядит практичным и честным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность. Судя по имеющимся данным, спрос на такие машины может возрасти, если дефицит новых автомобилей сохранится. Важно подчеркнуть, что Damas — это не просто альтернатива отечественным «Буханке» и «Ниве», но и реальный шанс для малого бизнеса и семей, которым нужен вместительный, но при этом недорогой транспорт.

Упомянутые модели: Chevrolet Damas
Упомянутые марки: Chevrolet, Daewoo
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Дэу

Похожие материалы Шевроле, Дэу

Почему современные противоподкатные системы на грузовиках не спасают легковушки при авариях
Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Волгоград Йошкар-Ола
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться