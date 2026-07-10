На смену «Буханке» и «Ниве»: на рынок РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Chevrolet Damas: самый доступный иностранный микровэн на российском рынке

Chevrolet Damas вновь появился в продаже в России благодаря параллельному импорту. Этот компактный микровэн с почти 40-летней историей выделяется простотой, вместимостью и минимальной ценой, что особенно актуально на фоне дефицита новых автомобилей.

Chevrolet Damas вновь появился в продаже в России благодаря параллельному импорту. Этот компактный микровэн с почти 40-летней историей выделяется простотой, вместимостью и минимальной ценой, что особенно актуально на фоне дефицита новых автомобилей.

Появление Chevrolet Damas на российском рынке стало неожиданным ответом на дефицит новых автомобилей и рост цен. Благодаря параллельному импорту дилеры начали предлагать не только привычные модели, но и такие редкости, как Damas — микровэн, который сочетает в себе простоту, вместительность и минимализм. Эта модель, несмотря на почтенный возраст, вновь стала востребованной среди тех, кто ищет недорогой и универсальный транспорт.

История Damas берет начало от японского кей-кара Suzuki Carry/Every, а с 1991 года сборка была освоена корейской Daewoo. Позже производство наладили в Узбекистане и Казахстане, откуда сейчас и поставляются машины в Россию. За все время конструкция почти не изменилась: лишь незначительные косметические доработки и смена эмблемы с Daewoo на Chevrolet. В результате на рынке появился конкурент отечественным «Ниве», «Хантеру» и «Буханке», но с акцентом на городскую эксплуатацию и перевозку пассажиров.

Внешне Damas выглядит необычно: невысокий, узкий кузов, мультяшные пропорции и ощущение игрушечности. Однако внутри — семь посадочных мест, продуманная компоновка и две широкие сдвижные двери, которые обеспечивают удобную посадку даже на тесной парковке. Салон аскетичен: минимум регулировок, простые сиденья, базовые опции. Средний ряд рассчитан на троих, но комфортно разместиться там смогут только худощавые пассажиры. При сложенном заднем диване Damas превращается в небольшой фургон с грузоподъемностью до 600 кг.

Посадка за руль требует сноровки: водитель буквально «влезает» в кабину, пространство ограничено. Руль не регулируется, сиденье двигается символически, педали расположены близко друг к другу. Несмотря на это, в Damas есть базовый комфорт: простая магнитола, пара полезных мелочей и подстаканник. Рычаг коробки передач удобно расположен под рукой.

Технически Damas — это привет из прошлого: под сиденьями скрыт карбюраторный трехцилиндровый мотор объемом 0,8 литра (38 л. с.), который разгоняет машину до 100 км/ч за 41 секунду. Максимальная скорость ограничена сотней, а динамика откровенно скромная. Тем не менее пятиступенчатая механика работает четко, а машина удивляет маневренностью и отличной обзорностью благодаря отсутствию капота и большим зеркалам.

Управлять Damas интересно: среднемоторная компоновка, задний привод и короткая база делают его юрким в городе. Отсутствие электроники, усилителя руля и АБС создают «механическое» ощущение, а подвеска уверенно справляется с неровностями. Однако безопасность минимальна: подушек нет, кузов хрупкий, а высокая центральная часть требует осторожности на поворотах. В интернете можно найти немало фото разбитых Damas, подтверждающих уязвимость конструкции.

Комплектация у Damas одна — Deluxe: магнитола с USB, электрообогрев заднего стекла и простое рулевое колесо. В Казахстане цена стартует от 4 490 000 тенге (примерно 585 000 рублей), но в России стоимость зависит от аппетитов дилеров и может доходить до миллиона. Даже так, это один из самых доступных семиместных автомобилей на рынке. Альтернативы почти нет: Lada Largus стоит минимум вдвое дороже, а дополнительные опции идут уже за отдельную плату.

Интерес к компактным и необычным минивэнам в России растет, что подтверждается появлением других моделей, например, Nissan Caravan MyRoom с интерьером в японском стиле, о котором недавно рассказывалось в отдельном материале о необычных решениях для автодомов . На этом фоне Chevrolet Damas выглядит практичным и честным вариантом для тех, кто ценит простоту и функциональность.