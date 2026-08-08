На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

8 августа 2026, 03:24

Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ

Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ

На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ

На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.

На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.

Появление Chevrolet Damas на российском рынке стало важным событием для тех, кто ищет недорогой и функциональный транспорт. В условиях острого дефицита новых автомобилей и постоянного роста цен, авто, поступающие через параллельный импорт, выглядят как реальная альтернатива привычным моделям.

Chevrolet Damas — это компактный минивэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его история началась с японского Suzuki Carry/Every, а с 1991 года модель выпускалась в Корее под маркой Daewoo. Позже производство оказалось в Узбекистане и Казахстане, откуда сейчас и представлены автомобили в России. Внешне Damas имеет тонкий и узкий кузов, а также необычный силуэт, который сразу бросается в глаза. Несмотря на компактные размеры, внутри помещаются семь человек, а две широкие сдвижные двери делают посадку удобной даже на тесных парковках.

Салон Damas аскетичен: минимум регулировок, простые сиденья и базовый набор опций. Средний ряд рассчитан на троих, но комфортно там будет только худощавым пассажирам. При сложенном заднем диване, микровэн легко трансформируется в небольшой фургон с грузоподъемностью до 600 кг. Посадка за рулем требует привыкания: водитель буквально сидит над передней осью, руль не регулируется, педали расположены близко друг к другу. В штатном оснащении — простая магнитола, подстаканник и несколько мелких удобств. 

Техническая часть Дамас - это привет из прошлого. Под сиденьями установлен карбюраторный трехцилиндровый мотор объемом 0,8 литра, выдающий 38 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 41 секунду, максимальная скорость ограничена сотней. Динамика скромная, но пятиступенчатая механика работает четко, отсутствие электроники и усилителя руля создает ощущение «честного» управления. Маневренность и отличная обзорность — плюс, особенно в городе.

Безопасность у модели минимальная: подушек нет, кузов хрупкий, высокая посадка требует осторожности при поворотах. В Интернете можно найти немало фотографий разбитых Damas, подтверждающих уязвимость конструкции. Тем не менее, для тех, кто ищет недорогой и практичный транспорт, этот микровэн остается одним из вариантов. Комплектация только одна - Deluxe: магнитола с USB, электрообогрев заднего стекла и простое рулевое колесо. В Казахстане цена стартует от 4 490 000 тенге (примерно 585 000 рублей), а в России стоимость зависит от дилера и может дойти до миллиона. Даже при таком разбросе цен, это один из самых доступных семиместных автомобилей на рынке. Для сравнения, Lada Largus стоит минимум вдвое дороже, за отдельную плату идут дополнительные опции.

Интерес к компактным минивэнам в России постепенно растет, что подтверждает появление и других необычных моделей. На этом фоне Chevrolet Damas выглядит практичным и честным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность. 

Упомянутые модели: Chevrolet Damas
Упомянутые марки: Chevrolet, Daewoo, Suzuki
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Шевроле, Дэу, Сузуки

Похожие материалы Шевроле, Дэу, Сузуки

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронежская область Владивосток Архангельск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться