На смену «Буханке» и «Ниве»: в РФ стали поставлять микровэны Chevrolet Damas по параллельному импорту

Chevrolet Damas возвращается: самый доступный иностранный микровэн с семью местами в РФ

На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.

На российском рынке появился Chevrolet Damas - компактный семиместный микровэн с минимальным оснащением, который может изменить ситуацию для тех, кто ищет недорогой и вместительный автомобиль. Его возвращение через параллельный импорт особенно актуально на фоне дефицита новых машин и роста цен.

Появление Chevrolet Damas на российском рынке стало важным событием для тех, кто ищет недорогой и функциональный транспорт. В условиях острого дефицита новых автомобилей и постоянного роста цен, авто, поступающие через параллельный импорт, выглядят как реальная альтернатива привычным моделям.

Chevrolet Damas — это компактный минивэн с семиместным салоном и минималистичной комплектацией. Его история началась с японского Suzuki Carry/Every, а с 1991 года модель выпускалась в Корее под маркой Daewoo. Позже производство оказалось в Узбекистане и Казахстане, откуда сейчас и представлены автомобили в России. Внешне Damas имеет тонкий и узкий кузов, а также необычный силуэт, который сразу бросается в глаза. Несмотря на компактные размеры, внутри помещаются семь человек, а две широкие сдвижные двери делают посадку удобной даже на тесных парковках.

Салон Damas аскетичен: минимум регулировок, простые сиденья и базовый набор опций. Средний ряд рассчитан на троих, но комфортно там будет только худощавым пассажирам. При сложенном заднем диване, микровэн легко трансформируется в небольшой фургон с грузоподъемностью до 600 кг. Посадка за рулем требует привыкания: водитель буквально сидит над передней осью, руль не регулируется, педали расположены близко друг к другу. В штатном оснащении — простая магнитола, подстаканник и несколько мелких удобств.

Техническая часть Дамас - это привет из прошлого. Под сиденьями установлен карбюраторный трехцилиндровый мотор объемом 0,8 литра, выдающий 38 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 41 секунду, максимальная скорость ограничена сотней. Динамика скромная, но пятиступенчатая механика работает четко, отсутствие электроники и усилителя руля создает ощущение «честного» управления. Маневренность и отличная обзорность — плюс, особенно в городе.

Безопасность у модели минимальная: подушек нет, кузов хрупкий, высокая посадка требует осторожности при поворотах. В Интернете можно найти немало фотографий разбитых Damas, подтверждающих уязвимость конструкции. Тем не менее, для тех, кто ищет недорогой и практичный транспорт, этот микровэн остается одним из вариантов. Комплектация только одна - Deluxe: магнитола с USB, электрообогрев заднего стекла и простое рулевое колесо. В Казахстане цена стартует от 4 490 000 тенге (примерно 585 000 рублей), а в России стоимость зависит от дилера и может дойти до миллиона. Даже при таком разбросе цен, это один из самых доступных семиместных автомобилей на рынке. Для сравнения, Lada Largus стоит минимум вдвое дороже, за отдельную плату идут дополнительные опции.

Интерес к компактным минивэнам в России постепенно растет, что подтверждает появление и других необычных моделей. На этом фоне Chevrolet Damas выглядит практичным и честным выбором для тех, кто ценит простоту и функциональность.