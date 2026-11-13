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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

13 ноября 2026, 18:33

Топ недорогих кроссоверов 2026: комфорт и вместительность важнее габаритов

Топ недорогих кроссоверов 2026: комфорт и вместительность важнее габаритов

Топ недорогих кроссоверов 2026 года: комфорт и вместительность без переплаты

Топ недорогих кроссоверов 2026: комфорт и вместительность важнее габаритов

Topspeed поставил Chevrolet Equinox на первое место среди просторных кроссоверов бюджетного сегмента. В рейтинг также вошли модели разных марок: их сильные стороны связаны с удобством салона и вместимостью.

Topspeed поставил Chevrolet Equinox на первое место среди просторных кроссоверов бюджетного сегмента. В рейтинг также вошли модели разных марок: их сильные стороны связаны с удобством салона и вместимостью.

При выборе семейного автомобиля покупатели все чаще смотрят не только на внешние габариты, но и на то, насколько удобно машина используется каждый день. Важны удобная посадка и высадка, возможность закрепить багаж, а также хорошая обзорность, влияющая на комфорт водителя. Именно эти критерии легли в основу рейтинга Topspeed, где среди доступных просторных кроссоверов первое место занял Chevrolet Equinox.

У Equinox широкий проем багажника и ровный пол, поэтому загружать крупные вещи проще. Передние сиденья, согласно описанию модели, тщательно продуманы и удобны для водителя: места для ног и над головой достаточно. Для семейных поездок это практичнее, чем у конкурентов, имеющих лишь достаточные габариты.

На втором месте — Subaru Forester. Большое окно и тонкие стойки крыши делают салон светлее и открывают водителю хороший обзор. Пассажирам свободно во всех рядах, что особенно важно в дальних поездках.

Устройство салона стало главным аргументом и для Kia Sportage, занявшего третью строчку. Низкая приборная панель и крупный медиаэкран создают ощущение открытого пространства, а в ближайших нишах удобно хранить мелкие вещи. Акцент сделан на эргономике и повседневных удобствах.

Остальные позиции первой десятки заняли Hyundai Tucson и Honda CR-V, там же оказался Ford Escape. Эти модели продолжают набирать популярность: компактные кроссоверы обеспечивают пассажирам и багажу больше места, чем можно ожидать от автомобилей этого класса.

В рейтинге также названы Mazda CX-5 и Nissan Rogue. Список замыкают Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. Topspeed включила их в выборку моделей смешанного ценового диапазона с акцентом на вместимость.

Производителям приходится максимально использовать полезное пространство салона, не меняя внешних габаритов. Для покупателя это расширяет выбор семейных автомобилей: практичность сочетается с доступной ценой, а экономия не требует отказа от комфорта.

Упомянутые модели: Chevrolet Equinox, Subaru Forester (от 1 699 000 Р), KIA Sportage (от 1 434 900 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Ford Escape
Упомянутые марки: Chevrolet, Subaru, KIA, Hyundai, Honda, Ford
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