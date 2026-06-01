Больше не для пенсионеров: новый Chevrolet Equinox нацелился на молодёжь. Агрессия, технологии, нюансы

1 июня 2026, 12:57
Chevrolet Equinox IV: новый кроссовер с агрессивным дизайном и спорными решениями
Chevrolet Equinox IV: новый кроссовер с агрессивным дизайном и спорными решениями
Chevrolet Equinox сменил привычный облик и получил свежие технологии, но не обошлось без спорных моментов. Какие плюсы и минусы скрывает новый кроссовер, почему его уже обсуждают в России и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. От 3,2 мн рублей: что предлагают за эти деньги и какие альтернативы есть на рынке.
Российских автолюбителей все чаще интересуют свежие модели, которые только начинают появляться на рынке. Новый Chevrolet Equinox IV - как раз из таких: модель 2024 года вызывает живой интерес у тех, кто следит за трендами и ищет альтернативу привычным кроссоверам. Причина проста: третье поколение Equinox, несмотря на рестайлинг, заметно устарело и перестало удивлять, а новинка обещает не только современный дизайн, но и ряд технологических обновлений.
Внешность Equinox IV стала заметно агрессивнее и моложе. Если раньше кроссовер ассоциировался с размеренной ездой и спокойствием, то теперь он явно нацелен на более активную аудиторию. Внешне автомобиль напоминает последние Trax и TrailBlazer, а его силуэт не затеряется ни на парковке у ночного клуба, ни на проселочной дороге. Внутри тоже перемены: цифровая приборная панель объединена с мультимедийным дисплеем, а селектор трансмиссии переехал на подрулевой переключатель, что освободило место между креслами. При этом инженеры не стали полностью отказываться от физических кнопок - блок управления климатом и обогревами остался привычным, за что им отдельное спасибо.
Однако не все решения оказались удачными. Интерфейс мультимедийной системы сложно назвать интуитивным: поиск нужных настроек требует времени и терпения, а визуальное оформление напоминает китайские автомобили пятилетней давности. Зато показания спидометра читаются отлично, что редко встретишь у современных конкурентов. Водительское кресло порадовало плотной набивкой и возможностью регулировки, но боковая поддержка может показаться излишне навязчивой людям крупнее среднего. На втором ряду места достаточно, но без излишеств - длина кузова 4653 мм не позволяет разгуляться. Багажник вместительный, хотя паспортные 845 литров выглядят слегка завышенными без шторки, которую придется докупать отдельно.
Технически Equinox IV сохранил прежний турбомотор 1,5 литра (175 л.с.), который работает в паре с вариатором VT40. Такой тандем больше подходит для города и асфальта, чем для бездорожья, несмотря на штатные АТ-шины. В полноприводных модификациях с 2024 года появился 8-ступенчатый автомат, который постепенно вытесняет вариатор и в моноприводных версиях. Подвеска - классика: спереди McPherson, сзади многорычажка. На ходу кроссовер ведет себя бодро, но стартует резко, что требует привыкания. Управляемость радует натуральной обратной связью, а плавность хода обеспечивает высокий профиль шин. Однако на крупных ямах подвеска требует аккуратности.
Шумоизоляция достойная: двигатель и шины не раздражают, аэродинамические шумы минимальны. Зато штатная акустика разочаровала - звук плоский и невыразительный, как у недорогих китайских моделей. Обзорность с водительского места хорошая, но толстые передние стойки создают мертвые зоны, а к американским зеркалам придется привыкать. Важно отметить, что ценовой диапазон на Equinox IV в России составляет от 3,2 до 5,3 млн рублей в зависимости от комплектации и состояния. В этом сегменте хватает конкурентов из Китая и отечественных проектов, но поклонники «американцев» редко смотрят в их сторону.
Интересно, что развитие технологий в автомобильной сфере идет стремительно. Например, автоматизация уже добралась до заправок: в Екатеринбурге недавно появился первый в России робот-заправщик, что может изменить привычные сценарии эксплуатации авто. Возвращаясь к Equinox IV, стоит добавить несколько фактов: дорожный просвет - 200 мм, объем багажника при сложенных сиденьях - до 1799 литров, расход топлива в смешанном цикле - 8,7 л/100 км. Эти параметры делают модель привлекательной для тех, кто ищет универсальный кроссовер на каждый день.
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