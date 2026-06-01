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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

1 июня 2026, 12:57

Chevrolet Equinox IV: новый кроссовер с агрессивным дизайном и спорными решениями

Chevrolet Equinox IV: новый кроссовер с агрессивным дизайном и спорными решениями

Больше не для пенсионеров: новый Chevrolet Equinox нацелился на молодёжь. Агрессия, технологии, нюансы

Chevrolet Equinox IV: новый кроссовер с агрессивным дизайном и спорными решениями

Chevrolet Equinox сменил привычный облик и получил свежие технологии, но не обошлось без спорных моментов. Какие плюсы и минусы скрывает новый кроссовер, почему его уже обсуждают в России и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. От 3,2 мн рублей: что предлагают за эти деньги и какие альтернативы есть на рынке.

Chevrolet Equinox сменил привычный облик и получил свежие технологии, но не обошлось без спорных моментов. Какие плюсы и минусы скрывает новый кроссовер, почему его уже обсуждают в России и что важно знать перед покупкой - разбираемся подробно. От 3,2 мн рублей: что предлагают за эти деньги и какие альтернативы есть на рынке.

Российских автолюбителей все чаще интересуют свежие модели, которые только начинают появляться на рынке. Новый Chevrolet Equinox IV - как раз из таких: модель 2024 года вызывает живой интерес у тех, кто следит за трендами и ищет альтернативу привычным кроссоверам. Причина проста: третье поколение Equinox, несмотря на рестайлинг, заметно устарело и перестало удивлять, а новинка обещает не только современный дизайн, но и ряд технологических обновлений.

Внешность Equinox IV стала заметно агрессивнее и моложе. Если раньше кроссовер ассоциировался с размеренной ездой и спокойствием, то теперь он явно нацелен на более активную аудиторию. Внешне автомобиль напоминает последние Trax и TrailBlazer, а его силуэт не затеряется ни на парковке у ночного клуба, ни на проселочной дороге. Внутри тоже перемены: цифровая приборная панель объединена с мультимедийным дисплеем, а селектор трансмиссии переехал на подрулевой переключатель, что освободило место между креслами. При этом инженеры не стали полностью отказываться от физических кнопок - блок управления климатом и обогревами остался привычным, за что им отдельное спасибо.

Однако не все решения оказались удачными. Интерфейс мультимедийной системы сложно назвать интуитивным: поиск нужных настроек требует времени и терпения, а визуальное оформление напоминает китайские автомобили пятилетней давности. Зато показания спидометра читаются отлично, что редко встретишь у современных конкурентов. Водительское кресло порадовало плотной набивкой и возможностью регулировки, но боковая поддержка может показаться излишне навязчивой людям крупнее среднего. На втором ряду места достаточно, но без излишеств - длина кузова 4653 мм не позволяет разгуляться. Багажник вместительный, хотя паспортные 845 литров выглядят слегка завышенными без шторки, которую придется докупать отдельно.

Фото: Chevrolet

Технически Equinox IV сохранил прежний турбомотор 1,5 литра (175 л.с.), который работает в паре с вариатором VT40. Такой тандем больше подходит для города и асфальта, чем для бездорожья, несмотря на штатные АТ-шины. В полноприводных модификациях с 2024 года появился 8-ступенчатый автомат, который постепенно вытесняет вариатор и в моноприводных версиях. Подвеска - классика: спереди McPherson, сзади многорычажка. На ходу кроссовер ведет себя бодро, но стартует резко, что требует привыкания. Управляемость радует натуральной обратной связью, а плавность хода обеспечивает высокий профиль шин. Однако на крупных ямах подвеска требует аккуратности.

Шумоизоляция достойная: двигатель и шины не раздражают, аэродинамические шумы минимальны. Зато штатная акустика разочаровала - звук плоский и невыразительный, как у недорогих китайских моделей. Обзорность с водительского места хорошая, но толстые передние стойки создают мертвые зоны, а к американским зеркалам придется привыкать. Важно отметить, что ценовой диапазон на Equinox IV в России составляет от 3,2 до 5,3 млн рублей в зависимости от комплектации и состояния. В этом сегменте хватает конкурентов из Китая и отечественных проектов, но поклонники «американцев» редко смотрят в их сторону.

Интересно, что развитие технологий в автомобильной сфере идет стремительно. Например, автоматизация уже добралась до заправок: в Екатеринбурге недавно появился первый в России робот-заправщик, что может изменить привычные сценарии эксплуатации авто. Возвращаясь к Equinox IV, стоит добавить несколько фактов: дорожный просвет - 200 мм, объем багажника при сложенных сиденьях - до 1799 литров, расход топлива в смешанном цикле - 8,7 л/100 км. Эти параметры делают модель привлекательной для тех, кто ищет универсальный кроссовер на каждый день.

Упомянутые модели: Chevrolet Equinox
Упомянутые марки: Chevrolet
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