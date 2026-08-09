Что сейчас выпускают на заводе Chevrolet в Узбекистане: актуальный модельный ряд, цены и новинки 2026 года

9 августа 2026, 19:56
Chevrolet из Узбекистана: как UzAuto Motors удерживает позиции на рынке СНГ
Chevrolet из Узбекистана: как UzAuto Motors удерживает позиции на рынке СНГ
Автомобили Chevrolet, выпускаемые на заводе UzAuto Motors, стали одним из немногих стабильных предложений для покупателей в России и СНГ. На фоне изменений в мировой автопромышленности именно этот производитель оказался в центре внимания благодаря сочетанию доступности и проверенных технологий.
В последние годы автомобили Chevrolet, собранные на мощностях UzAuto Motors в Узбекистане, стали неотъемлемой частью автопарка России и стран СНГ. На фоне ухода многих мировых брендов и перестройки стратегий автогигантов именно этот завод оказался в центре внимания благодаря доступным ценам и хорошей адаптации машин к местным условиям.
История предприятия началась в 1996 году, когда Daewoo наладила выпуск автомобилей в Асаке. Уже к концу 90-х с конвейера сошли десятки тысяч машин, среди которых Daewoo Nexia и Matiz быстро завоевали популярность. После кризиса 1998 года завод перешел под контроль General Motors, но корейские технологические решения сохранились в производстве. Даже большинство сегодняшних моделей Chevrolet, собираемых в Узбекистане, основаны на корейских разработках, несмотря на американский логотип на решетке радиатора.
В 2018 году General Motors вышла из числа акционеров, а UzAuto Motors стала полностью государственным предприятием. При этом технологии и комплектующие GM были сохранены, и автомобили по-прежнему выпускаются под маркой Chevrolet. Руководство завода неоднократно менялось: с 2021 по 2024 год предприятием управлял Бу Андерссон, известный по работе в российском автопроме. Для покупателей эти перемены прошли почти незаметно – доля Chevrolet на внешнем рынке Узбекистана достигла 90%, что позволяет удерживать цены на доступном уровне.
Сегодня UzAuto Motors предлагает несколько моделей, ориентированных на массового потребителя. Самым бюджетным вариантом остается Chevrolet Damas – компактный микровэн с 0,8-литровым мотором и механической коробкой передач, востребованный в малом бизнесе, стоимость которого стартует от 607 000 рублей. Флагманом линии считается Chevrolet Tracker – кроссовер с 1,2-литровым турбомотором мощностью 132 лошадиные силы и автоматической коробкой передач, цена которого начинается от 1 407 000 рублей.
Седаны также пользуются спросом: Chevrolet Cobalt с 1,5-литровым атмосферным двигателем на 109 лошадиных сил и выбором между «механикой» и «автоматом» стоит от 954 000 рублей, а более современный Chevrolet Onix оснащен тем же турбомотором, что и Tracker, и предлагается с двумя типами коробок передач при стартовой цене от 1 055 000 рублей. Все цены пересчитаны с узбекских сумов на рубли, что позволяет реально оценить доступность моделей для покупателей из России и СНГ.
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