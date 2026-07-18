Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

18 июля 2026, 14:12

Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030

Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030

Ставка на ДВС: почему Chevrolet возвращает Camaro и откладывает электрическое будущее

Chevrolet меняет стратегию: новые седаны, гибриды и обновление Corvette до 2030

Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.

Chevrolet корректирует пятилетний план: компания отказывается от агрессивного перехода на электромобили и делает ставку на модернизацию бензиновых моделей, гибриды и возвращение культовых седанов. Это решение может повлиять на весь сегмент массовых авто в ближайшие годы.

Chevrolet неожиданно корректирует свои будущие планы, смещая фокус в сторону бензиновых и гибридных моделей. Этот шаг связан с замедлением темпов развития электромобильного направления и изменениями в государственной поддержке «зелёных» технологий. Новая стратегия компании предусматривает не только сохранение, но и активное развитие линейки с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а также внедрение гибридных силовых установок.

Одним из ключевых пунктов нового курса станет возвращение Chevrolet в класс седанов. Уже к 2028 году марка планирует подготовить к выпуску совершенно новую спортивную четырёхдверку с задним приводом. По неофициальным данным, речь идёт о возрождении Camaro, который может стать преемником сразу двух моделей — классического Camaro и Malibu. Производство организуют на заводе Lansing Grand River в Мичигане, где также будут выпускать будущие седаны Buick и Cadillac CT5. При этом компактный Cadillac CT4 появится на рынке после 2026 года, освободив нишу для новинки.

Недавно Chevrolet представил новое поколение пикапа Silverado 1500 с бензиновыми моторами Gen 6 объёмом 5,7 и 6,6 литра, а также с 60-дюймовым дисплеем в салоне. Старт производства запланирован на октябрь, а первые автомобили поступят к дилерам в конце 2026 года как модели 2027 года. Электрическая версия Silverado останется в линейке, несмотря на то что Ford свернул выпуск F-150 Lightning, а Ram отложил запуск своего электрического пикапа, сосредоточившись на гибридной версии, которая появится не раньше 2026–2027 годов.

Chevrolet также готовит гибридные версии своих бестселлеров — Silverado и Equinox. Их выход на рынок ожидается к 2028 году. Такой подход позволит компании плавно перейти от традиционных ДВС к электрификации, не теряя клиентов, которые пока не готовы полностью отказаться от бензина. Кроме того, бюджетный кроссовер Trax и электрический Blazer EV получат обновления в 2028 году, а на рынке останутся доступные запчасти для Bolt.

В дополнение к легковым автомобилям Chevrolet совместно с Hyundai разрабатывает коммерческий фургон, который может стать интересным решением для малого бизнеса. Важно отметить, что появление гибридов и обновлённых ДВС-моделей особенно актуально для российского рынка, где инфраструктура для электромобилей пока развита слабо, а спрос на доступные и надёжные автомобили остаётся высоким. По имеющимся данным, Chevrolet сохраняет лояльную аудиторию и привлекает новых покупателей за счёт широкой линейки и гибкой продуктовой политики.

Пока Chevrolet корректирует планы, другие автопроизводители также ищут баланс между электромобилями и традиционными технологиями. Например, китайская BYD активно расширяет линейку электрокаров, что подтверждает выход нового внедорожника с рекордным запасом хода

Упомянутые марки: Chevrolet, Ford, Buick, Cadillac, Hyundai
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