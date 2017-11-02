2 ноября 2017, 13:29

Chevrolet нашла способ сделать Corvette еще быстрее

Автопроизводитель Chevrolet представил обновленную версию программного обеспечения для подвески Magnetic Ride Control. Ею оснащается спорткар Corvette. «Прошивка» позволила на одну секунду сократить время прохождения круга на тестовом полигоне General Motors.
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Chevrolet нашла способ сделать Corvette еще быстрее Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
6.2 л, 659 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4493 x 1877 x 1239 мм
задний
АИ-95
8 800 000 руб
Все характеристики
Как сообщает Джим Кемпбэл, глава спортивного подразделения компании, «перепрошивка» адаптивной подвески сделали спорткар более управляемым, отзывчивым и сбалансированным. Первыми обновленное ПО получат модели Corvette Stingray Z51, Stingray и Corvette Z06. Другие автомобили изменят настройки позже.

Магнитореологическая подвеска Magnetic Ride Control используется при создании нескольких модификаций Camaro, спорткара Corvette, пикапа Silverado. Также ее получили Cadillac V-линейки , внедорожник Escalade и седан CT6. Она имеет имеет электронноуправляемые амортизаторы.

Особенностью таких амортизаторов является наличие магнитореологической жидкости, меняющей свои свойства в зависимости от электромагнитного поля. Это позволяет корректировать жесткость подвески до 1 000 раз в секунду. Также она имеет три режима работы - комфортный, спортивный и трековый.

Отечественным покупателям спорткар Corvette предложен в модификациях Stingray, Grand Sport и Z06. Под капотом купе размещена 6,2-литровая «восьмерка», выдающая 466 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Вариация Z06 обладает мощностью 659 «лошадей» и 881 Нм крутящего момента. Двигатели сопряжены с 7-скоростной механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом». На российском рынке стоимость стартует с отметки в 6 200 000 рублей.

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Chevrolet нашла способ сделать Corvette еще быстрее
{{params_55249}}Как сообщает Джим Кемпбэл, глава спортивного подразделения компании, «перепрошивка» адаптивной подвески сделали спорткар более управляемым, отзывчивым и сбалансированным. Первыми обновленное ПО получат модели Corvette Stingray Z51, Stingray и Corvette Z06. Другие автомобили изменят настройки позже.Магнитореологическая подвеска Magnetic Ride Control используется при создании нескольких модификаций Camaro, спорткара Corvette, пикапа Silverado. Также ее получили Cadillac V-линейки , внедорожник Escalade и седан CT6. Она имеет имеет электронноуправляемые амортизаторы. Особенностью таких амортизаторов является наличие магнитореологической жидкости, меняющей свои свойства в зависимости от электромагнитного поля. Это позволяет корректировать жесткость подвески до 1 000 раз в секунду. Также она имеет три режима работы - комфортный, спортивный и трековый.Отечественным покупателям спорткар Corvette предложен в модификациях Stingray, Grand Sport и Z06. Под капотом купе размещена 6,2-литровая «восьмерка», выдающая 466 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Вариация Z06 обладает мощностью 659 «лошадей» и 881 Нм крутящего момента. Двигатели сопряжены с 7-скоростной механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом». На российском рынке стоимость стартует с отметки в 6 200 000 рублей.
2017-11-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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