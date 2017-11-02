Chevrolet нашла способ сделать Corvette еще быстрее
|Chevrolet Corvette ZO6 3LZ 6.2 AT
|6.2 л, 659 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4493 x 1877 x 1239 мм
|задний
|АИ-95
|8 800 000 руб
|Все характеристики
Магнитореологическая подвеска Magnetic Ride Control используется при создании нескольких модификаций Camaro, спорткара Corvette, пикапа Silverado. Также ее получили Cadillac V-линейки , внедорожник Escalade и седан CT6. Она имеет имеет электронноуправляемые амортизаторы.
Особенностью таких амортизаторов является наличие магнитореологической жидкости, меняющей свои свойства в зависимости от электромагнитного поля. Это позволяет корректировать жесткость подвески до 1 000 раз в секунду. Также она имеет три режима работы - комфортный, спортивный и трековый.
Отечественным покупателям спорткар Corvette предложен в модификациях Stingray, Grand Sport и Z06. Под капотом купе размещена 6,2-литровая «восьмерка», выдающая 466 л.с. и 630 Нм крутящего момента. Вариация Z06 обладает мощностью 659 «лошадей» и 881 Нм крутящего момента. Двигатели сопряжены с 7-скоростной механической коробкой передач или 8-ступенчатым «автоматом». На российском рынке стоимость стартует с отметки в 6 200 000 рублей.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное