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17 февраля 2020, 00:01

Chevrolet Niva доехала до дилеров Lada

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Фото: vk.com/forfriendsspb
После перехода компании «GM-АвтоВАЗ» под контроль АвтоВАЗа было объявлено, что до конца года внедорожники Niva сменят шильдики Chevrolet на Lada. Но уже сейчас в шоурумах официальных дилеров Lada начали появляться первые экземпляры Chevrolet Niva.
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В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил у Chevrolet долю в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», и теперь отечественному автогиганту принадлежат 100% акций. Внедорожники Chevrolet Niva плавно входят в семью Lada. Пока автомобили еще выпускают под брендом Chevrolet, но их реализацией уже занялись официальные дилеры Lada. 

В группе «For Friends & Для Друзей» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию внедорожника, выставленного в одном из автосалонов Lada. Глаз режет несоответствие. На внедорожнике - шильдики Chevrolet, а на фирменной стойке с прайс-листом красуется имя «LADA». 

Ранее представители АвтоВАЗа обещали, что в 2020 году автомобили Niva пополнят внедорожную линейку Lada. Одновременно модель ждет косметический рестайлинг. Дизайнеры скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, придумают другие задние фонари. Lada Niva может дебютировать уже в августе на Московском автосалоне. Масштабный рестайлинг внедорожник ждет не ранее 2022 года. Тогда же автомобиль может переехать на конвейер Волжского автозавода.


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Комментарии
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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
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Chevrolet Niva доехала до дилеров Lada
{{material_128653}}В декабре 2019 года стало известно, что АвтоВАЗ выкупил у Chevrolet долю в совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ», и теперь отечественному автогиганту принадлежат 100% акций. Внедорожники Chevrolet Niva плавно входят в семью Lada. Пока автомобили еще выпускают под брендом Chevrolet, но их реализацией уже занялись официальные дилеры Lada. В группе «For Friends & Для Друзей» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию внедорожника, выставленного в одном из автосалонов Lada. Глаз режет несоответствие. На внедорожнике - шильдики Chevrolet, а на фирменной стойке с прайс-листом красуется имя «LADA». Ранее представители АвтоВАЗа обещали, что в 2020 году автомобили Niva пополнят внедорожную линейку Lada. Одновременно модель ждет косметический рестайлинг. Дизайнеры скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, придумают другие задние фонари. Lada Niva может дебютировать уже в августе на Московском автосалоне. Масштабный рестайлинг внедорожник ждет не ранее 2022 года. Тогда же автомобиль может переехать на конвейер Волжского автозавода.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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