17 февраля 2020, 00:01
Chevrolet Niva доехала до дилеров Lada
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Фото: vk.com/forfriendsspb
После перехода компании «GM-АвтоВАЗ» под контроль АвтоВАЗа было объявлено, что до конца года внедорожники Niva сменят шильдики Chevrolet на Lada. Но уже сейчас в шоурумах официальных дилеров Lada начали появляться первые экземпляры Chevrolet Niva.
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В группе «For Friends & Для Друзей» социальной сети «ВКонтакте» опубликовали фотографию внедорожника, выставленного в одном из автосалонов Lada. Глаз режет несоответствие. На внедорожнике - шильдики Chevrolet, а на фирменной стойке с прайс-листом красуется имя «LADA».
Ранее представители АвтоВАЗа обещали, что в 2020 году автомобили Niva пополнят внедорожную линейку Lada. Одновременно модель ждет косметический рестайлинг. Дизайнеры скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, придумают другие задние фонари. Lada Niva может дебютировать уже в августе на Московском автосалоне. Масштабный рестайлинг внедорожник ждет не ранее 2022 года. Тогда же автомобиль может переехать на конвейер Волжского автозавода.
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Комментарии пользователей
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
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