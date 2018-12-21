Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
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По сути, это сильный контрудар в адрес злопыхателей, поспешивших похоронить проект «Джи Эм-АвтоВАЗ» после неудачи с реализацией второй производственной очереди, где, как планировалось, должны были собирать машину второго поколения.
Так, например, благодаря новому ОТТС, собранные уже в январе 2019-го внедорожники будут оснащены в базовой версии антиблокировочной системой тормозов и подушкой безопасности для водителя. Понятно, что до сих пор обе опции предлагались далеко не с первой комплектации. Кроме того, обязательной станет кнопка системы вызова оперативных служб «Эра-Глонасс». Это отныне как аксиома.
Заводчане составили план по дальнейшему развитию на I квартал 2019 года. Из того, что раскрыли журналистам на только что прошедшей в Тольятти пресс-конференции, известно о разработке нового пакета шумоизоляции для автомобиля. Скорой модернизации подлежит еще ряд характеристик, но о них представители предприятия решили пока не говорить, дескать, все будет озвучено «по факту».
Реализация новых идей – это, по сути, результат работы компании со своими дилерами. В ноябре делегация «Джи Эм-АвтоВАЗ» проехалась по стране и заглянула в дилерские центры с целью узнать на местах, что необходимо предпринять для изменения существующей бизнес-модели и, как следствия, увеличения продаж. По словам Ромуальда Рытвински, встречи и диалоги оказались весьма полезными для всех сторон. Во всяком случае, теперь есть четкое понимание чаяний продавцов и потребителей.
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Много лет подряд продажи Chevrolet Niva были как «вечный двигатель». Сложилась удобная схема, когда каждые 2 года покупатель обновлял свой парк. Сейчас наши клиенты стали дольше владеть автомобилем. Значит, нашему клубу нужны новые фанаты. Раньше мы думали, что основные покупатели Chevrolet Niva – это, скажем так, люди в возрасте. Сегодня видим, что покупатель помолодел, все чаще в салоны приходят 30-летние
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Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ»
Три дня назад, как сообщал портал 110km.ru, прошла торжественная передача ключей от юбилейного 700-тысячного Chevrolet Niva. Для компании это определенная веха в истории. Всего же с начала производства заводчане реализовали 650 000 внедорожников, при этом «в живых» осталось 90% машин, что свидетельствует о долговечности продукта. По некоторым данным, подавляющее большинство машин накатали по 150 000 км и больше.
Как сообщает Департамент качества ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», налицо высокая степень приверженности покупателей к бренду. Есть люди, у которых в семье сразу 2 Chevrolet Niva, преимущественно в разных комплектациях. Высок процент повторных покупок – 25% от общих продаж. Есть целые семейные династии, которые вновь и вновь покупают Chevrolet Niva. При этом 17% - это корпоративные продажи (госорганы, силовые структуры и т.п.). Люди называют это «той самой НИВАзависимостью».
«В 2017 году мы изменили условия гарантии, добавили опций, улучшающих комфорт, - заявил Ромуальд Рытвински. - Хотим, чтобы все наши машины были тише. Дилеры говорят, что очень важна цена базовой версии. Мы должны найти баланс между недорогой базовой версией и топовой комплектацией, где есть многое из разряда комфорт-опций. Да, с новым ОТТС цена базовой версии немного увеличится, этого не избежать. Насколько? Цифры озвучим совсем скоро».
Дилеры порекомендовали пересмотреть список аксессуаров. К сожалению, на тот момент, когда принималось новое ОТТС, было уже поздно добавлять что-то из аксессуаров. Поэтому они будут предлагаться лишь в списке рекомендуемых позиций. По словам гендиректора предприятия, если получится изменять автомобиль, что называется, шаг за шагом – это сработает. Первым делом есть желание изменить внешний вид внедорожника и только потом говорить о замене силового агрегата.
«Идея нового поколения заключалась в том, чтобы сразу изменить экстерьер и двигатель. Не получилось. - заявил г-н Рытвински. - Единственное, что могу сказать: мы выучили урок на примере Chevrolet Niva нового поколения, когда много говорим, но ничего не происходит. Такого больше не повторится».
Отвечая на вопрос корреспондента 110km.ru относительно перспектив возрождения второй очереди завода, Ромуальд Рытвински заметил, что этого не будет, данное «приключение завершено». Автомобиль и впредь планируется собирать на нынешних мощностях, сохраняя «АвтоВАЗ» как основного поставщика кузовных деталей, штампов, ДВС.
«Максимум, сколько можем производить текущий вариант Chevrolet Niva, – 2 года, - отметил г-н Рытвински. - Дальше будет сложнее. Во что я верю, так это в фундаментальные основы нашего автомобиля. Сильные внедорожные способности, углы съезда, постоянный полный привод, высокий клиренс обеспечивают Chevrolet Niva безграничные возможности. Но мы готовы сделать нечто большее, чтобы сделать продукт еще более привлекательным».
Комментарии в Сети
Роман Кузин: «Это дело каждого, б/у брать или новую! Но среди новых внедорожников за эти деньги «Нивы» - лучшие»!
Андрей Коновалов: «Я не пожалел, что купил. В лесу она как рыба в воде, но вот на дороге... Хочется лучше... С дугой стороны, сколько заплатили - так и едем».
Роман Кандауров: «Смените вы уже двигатель, наконец».
Dimitry Maslov: «Да ей мотор нужен всего в 100 л.с. Еще бы «низов» побольше».
Виктор Васильев: «Норм авто».
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