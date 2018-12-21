21 декабря 2018, 10:28

Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет

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Хорошие новости для тех, кто владеет или только собирается стать владельцем Chevrolet Niva. С сегодняшнего дня вступает в силу новое Одобрение типа транспортного средства на тольяттинские внедорожники.
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Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет Chevrolet Niva

По сути, это сильный контрудар в адрес злопыхателей, поспешивших похоронить проект «Джи Эм-АвтоВАЗ» после неудачи с реализацией второй производственной очереди, где, как планировалось, должны были собирать машину второго поколения.

Chevrolet Niva
Выпускается с 2002 г.
Новый от 585 990 до 711 990 Р
Отзывов: 9
Теперь получается, что у действующего игрока появился некий запас прочности на определенное количество лет, в течение которых, как заявил генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» Ромуальд Рытвински, Chevrolet Niva получит ряд усовершенствований, не заметить которые потребитель просто не сможет.

Так, например, благодаря новому ОТТС, собранные уже в январе 2019-го внедорожники будут оснащены в базовой версии антиблокировочной системой тормозов и подушкой безопасности для водителя. Понятно, что до сих пор обе опции предлагались далеко не с первой комплектации. Кроме того, обязательной станет кнопка системы вызова оперативных служб «Эра-Глонасс». Это отныне как аксиома.

Заводчане составили план по дальнейшему развитию на I квартал 2019 года. Из того, что раскрыли журналистам на только что прошедшей в Тольятти пресс-конференции, известно о разработке нового пакета шумоизоляции для автомобиля. Скорой модернизации подлежит еще ряд характеристик, но о них представители предприятия решили пока не говорить, дескать, все будет озвучено «по факту».

Реализация новых идей – это, по сути, результат работы компании со своими дилерами. В ноябре делегация «Джи Эм-АвтоВАЗ» проехалась по стране и заглянула в дилерские центры с целью узнать на местах, что необходимо предпринять для изменения существующей бизнес-модели и, как следствия, увеличения продаж. По словам Ромуальда Рытвински, встречи и диалоги оказались весьма полезными для всех сторон. Во всяком случае, теперь есть четкое понимание чаяний продавцов и потребителей.

Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» « Много лет подряд продажи Chevrolet Niva были как «вечный двигатель». Сложилась удобная схема, когда каждые 2 года покупатель обновлял свой парк. Сейчас наши клиенты стали дольше владеть автомобилем. Значит, нашему клубу нужны новые фанаты. Раньше мы думали, что  основные покупатели Chevrolet Niva – это, скажем так, люди в возрасте. Сегодня видим, что покупатель помолодел, все чаще в салоны приходят 30-летние »
Ромуальд Рытвински, генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ»

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По информации гендериктора «Джи Эм-АвтоВАЗ», портрет покупателей продукции предприятия выглядит следующим образом: около 25%  - люди старше 45 лет, вторая группа - от 35 до 45 лет и, наконец, группа помоложе. При этом, как подчеркивает Ромуальд Рытвински, компания не стремится удержаться в какой-то одной возрастной группе – интерес представляют все слои потребителей. 

Три дня назад, как сообщал портал 110km.ru, прошла торжественная передача ключей от юбилейного 700-тысячного Chevrolet Niva. Для компании это определенная веха в истории. Всего же с начала производства заводчане реализовали 650 000 внедорожников, при этом «в живых» осталось 90% машин, что свидетельствует о долговечности продукта. По некоторым данным, подавляющее большинство машин накатали по 150 000 км и больше.

Как сообщает Департамент качества ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», налицо высокая степень приверженности покупателей к бренду. Есть люди, у которых в семье сразу 2 Chevrolet Niva, преимущественно в разных комплектациях. Высок процент повторных покупок – 25% от общих продаж. Есть целые семейные династии, которые вновь и вновь покупают Chevrolet Niva. При этом 17% - это корпоративные продажи (госорганы, силовые структуры и т.п.). Люди называют это «той самой НИВАзависимостью».

Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет

Ежегодно «Джи Эм АвтоВАЗ» продает практически одинаковый объем машин – около 32 000 ед. Производство организовано таким образом, чтобы каждый год изготавливать именно такое количество машин. Данный объем позволяет сохранить прибыльность компании. Наращивание рыночной доли не является главной целью предприятия.
Заводчане понимают, что должны сохранить эту приятную для них зависимость и усилить ее в ближайшей перспективе. Chevrolet Niva, как отмечают дилеры, точно хороший напиток, который с годами становится лишь лучше.

«В 2017 году мы изменили условия гарантии, добавили опций, улучшающих комфорт, - заявил Ромуальд Рытвински. - Хотим, чтобы все наши машины были тише. Дилеры говорят, что очень важна цена базовой версии. Мы должны найти баланс между недорогой базовой версией и топовой комплектацией, где есть многое из разряда комфорт-опций. Да, с новым ОТТС цена базовой версии немного увеличится, этого не избежать. Насколько? Цифры озвучим совсем скоро».

Дилеры порекомендовали пересмотреть список аксессуаров. К сожалению, на тот момент, когда принималось новое ОТТС, было уже поздно добавлять что-то из аксессуаров. Поэтому они будут предлагаться лишь в списке рекомендуемых позиций. По словам гендиректора предприятия, если получится изменять автомобиль, что называется, шаг за шагом – это сработает. Первым делом есть желание изменить внешний вид внедорожника и только потом говорить о замене силового агрегата.

«Идея нового поколения заключалась в том, чтобы сразу изменить экстерьер и двигатель. Не получилось. - заявил г-н Рытвински. - Единственное, что могу сказать: мы выучили урок на примере Chevrolet Niva нового поколения, когда много говорим, но ничего не происходит. Такого больше не повторится».

Руководство предприятия видит определенный потенциал для продаж за пределами России. При этом вхождение в новый рынок занимает минимум 6 месяцев. Поэтому лишь в конце 2019-го по данной теме можно будет говорить обстоятельно. Скорее всего, речь может идти о рынках третьих стран, где уже приступили к работе другие отечественные компании - ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.
По словам топ-менеджера, в течение ближайших 2 лет продажи автомобиля останутся на том уровне, который компании необходим. Но вечно «штамповать» и продавать машину в нынешнем виде никто не собирается. План развития у завода есть, нужно несколько месяцев, чтобы довести до потребителя нечто существенное. «Я бы хотел дать вам ответ в том виде, который знаю, но пока не могу. Когда будет, что показать, мы позовем СМИ и расскажем о своих достижениях. Уверяю: слишком долго ждать от нас изменений не придется».

Отвечая на вопрос корреспондента 110km.ru относительно перспектив возрождения второй очереди завода, Ромуальд Рытвински заметил, что этого не будет, данное «приключение завершено». Автомобиль и впредь планируется собирать на нынешних мощностях, сохраняя «АвтоВАЗ» как основного поставщика кузовных деталей, штампов, ДВС.

«Максимум, сколько можем производить текущий вариант Chevrolet Niva, – 2 года, - отметил г-н Рытвински. - Дальше будет сложнее. Во что я верю, так это в фундаментальные основы нашего автомобиля. Сильные внедорожные способности, углы съезда, постоянный полный привод, высокий клиренс обеспечивают Chevrolet Niva безграничные возможности. Но мы готовы сделать нечто большее, чтобы сделать продукт еще более привлекательным».

Комментарии в Сети

Роман Кузин: «Это дело каждого, б/у брать или новую! Но среди новых внедорожников за эти деньги «Нивы» -  лучшие»!

Андрей Коновалов: «Я не пожалел, что купил. В лесу она как рыба в воде, но вот на дороге... Хочется лучше... С дугой стороны, сколько заплатили - так и едем».

Роман Кандауров: «Смените вы уже двигатель, наконец».

Dimitry Maslov: «Да ей мотор нужен всего в 100 л.с. Еще бы «низов» побольше».

Виктор Васильев: «Норм авто».

Иван Братуха Фото автора и Джи Эм-АвтоВАЗ
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Chevrolet Niva изменится в течение ближайших двух лет
По сути, это сильный контрудар в адрес злопыхателей, поспешивших похоронить проект «Джи Эм-АвтоВАЗ» после неудачи с реализацией второй производственной очереди, где, как планировалось, должны были собирать машину второго поколения. {{model_205}} Теперь получается, что у действующего игрока появился некий запас прочности на определенное количество лет, в течение которых, как заявил генеральный директор ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» Ромуальд Рытвински, Chevrolet Niva получит ряд усовершенствований, не заметить которые потребитель просто не сможет.Так, например, благодаря новому ОТТС, собранные уже в январе 2019-го внедорожники будут оснащены в базовой версии антиблокировочной системой тормозов и подушкой безопасности для водителя. Понятно, что до сих пор обе опции предлагались далеко не с первой комплектации. Кроме того, обязательной станет кнопка системы вызова оперативных служб «Эра-Глонасс». Это отныне как аксиома.Заводчане составили план по дальнейшему развитию на I квартал 2019 года. Из того, что раскрыли журналистам на только что прошедшей в Тольятти пресс-конференции, известно о разработке нового пакета шумоизоляции для автомобиля. Скорой модернизации подлежит еще ряд характеристик, но о них представители предприятия решили пока не говорить, дескать, все будет озвучено «по факту». Реализация новых идей – это, по сути, результат работы компании со своими дилерами. В ноябре делегация «Джи Эм-АвтоВАЗ» проехалась по стране и заглянула в дилерские центры с целью узнать на местах, что необходимо предпринять для изменения существующей бизнес-модели и, как следствия, увеличения продаж. По словам Ромуальда Рытвински, встречи и диалоги оказались весьма полезными для всех сторон. Во всяком случае, теперь есть четкое понимание чаяний продавцов и потребителей. {{person_217_Много лет подряд продажи Chevrolet Niva были как «вечный двигатель». Сложилась удобная схема, когда каждые 2 года покупатель обновлял свой парк. Сейчас наши клиенты стали дольше владеть автомобилем. Значит, нашему клубу нужны новые фанаты. Раньше мы думали, что  основные покупатели Chevrolet Niva – это, скажем так, люди в возрасте. Сегодня видим, что покупатель помолодел, все чаще в салоны приходят 30-летние}} {{material_125321}} По информации гендериктора «Джи Эм-АвтоВАЗ», портрет покупателей продукции предприятия выглядит следующим образом: около 25%  - люди старше 45 лет, вторая группа - от 35 до 45 лет и, наконец, группа помоложе. При этом, как подчеркивает Ромуальд Рытвински, компания не стремится удержаться в какой-то одной возрастной группе – интерес представляют все слои потребителей.  Три дня назад, как сообщал портал 110km.ru, прошла торжественная передача ключей от юбилейного 700-тысячного Chevrolet Niva. Для компании это определенная веха в истории. Всего же с начала производства заводчане реализовали 650 000 внедорожников, при этом «в живых» осталось 90% машин, что свидетельствует о долговечности продукта. По некоторым данным, подавляющее большинство машин накатали по 150 000 км и больше. Как сообщает Департамент качества ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ», налицо высокая степень приверженности покупателей к бренду. Есть люди, у которых в семье сразу 2 Chevrolet Niva, преимущественно в разных комплектациях. Высок процент повторных покупок – 25% от общих продаж. Есть целые семейные династии, которые вновь и вновь покупают Chevrolet Niva. При этом 17% - это корпоративные продажи (госорганы, силовые структуры и т.п.). Люди называют это «той самой НИВАзависимостью». {{gallery_1355}} {{photo_text_172}} Заводчане понимают, что должны сохранить эту приятную для них зависимость и усилить ее в ближайшей перспективе. Chevrolet Niva, как отмечают дилеры, точно хороший напиток, который с годами становится лишь лучше.«В 2017 году мы изменили условия гарантии, добавили опций, улучшающих комфорт, - заявил Ромуальд Рытвински. - Хотим, чтобы все наши машины были тише. Дилеры говорят, что очень важна цена базовой версии. Мы должны найти баланс между недорогой базовой версией и топовой комплектацией, где есть многое из разряда комфорт-опций. Да, с новым ОТТС цена базовой версии немного увеличится, этого не избежать. Насколько? Цифры озвучим совсем скоро». Дилеры порекомендовали пересмотреть список аксессуаров. К сожалению, на тот момент, когда принималось новое ОТТС, было уже поздно добавлять что-то из аксессуаров. Поэтому они будут предлагаться лишь в списке рекомендуемых позиций. По словам гендиректора предприятия, если получится изменять автомобиль, что называется, шаг за шагом – это сработает. Первым делом есть желание изменить внешний вид внедорожника и только потом говорить о замене силового агрегата. «Идея нового поколения заключалась в том, чтобы сразу изменить экстерьер и двигатель. Не получилось. - заявил г-н Рытвински. - Единственное, что могу сказать: мы выучили урок на примере Chevrolet Niva нового поколения, когда много говорим, но ничего не происходит. Такого больше не повторится».{{photo_text_173}} По словам топ-менеджера, в течение ближайших 2 лет продажи автомобиля останутся на том уровне, который компании необходим. Но вечно «штамповать» и продавать машину в нынешнем виде никто не собирается. План развития у завода есть, нужно несколько месяцев, чтобы довести до потребителя нечто существенное. «Я бы хотел дать вам ответ в том виде, который знаю, но пока не могу. Когда будет, что показать, мы позовем СМИ и расскажем о своих достижениях. Уверяю: слишком долго ждать от нас изменений не придется». Отвечая на вопрос корреспондента 110km.ru относительно перспектив возрождения второй очереди завода, Ромуальд Рытвински заметил, что этого не будет, данное «приключение завершено». Автомобиль и впредь планируется собирать на нынешних мощностях, сохраняя «АвтоВАЗ» как основного поставщика кузовных деталей, штампов, ДВС.«Максимум, сколько можем производить текущий вариант Chevrolet Niva, – 2 года, - отметил г-н Рытвински. - Дальше будет сложнее. Во что я верю, так это в фундаментальные основы нашего автомобиля. Сильные внедорожные способности, углы съезда, постоянный полный привод, высокий клиренс обеспечивают Chevrolet Niva безграничные возможности. Но мы готовы сделать нечто большее, чтобы сделать продукт еще более привлекательным». Комментарии в СетиРоман Кузин: «Это дело каждого, б/у брать или новую! Но среди новых внедорожников за эти деньги «Нивы» -  лучшие»!Андрей Коновалов: «Я не пожалел, что купил. В лесу она как рыба в воде, но вот на дороге... Хочется лучше... С дугой стороны, сколько заплатили - так и едем».Роман Кандауров: «Смените вы уже двигатель, наконец».Dimitry Maslov: «Да ей мотор нужен всего в 100 л.с. Еще бы «низов» побольше».Виктор Васильев: «Норм авто».
2018-12-21
Автор: Иван Братуха Фото автора и Джи Эм-АвтоВАЗ
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