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17 января 2020, 00:08
Chevrolet Niva обновят и переведут на конвейер АвтоВАЗа
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Фото: GM-АвтоВАЗ
Дизайнеры АвтоВАЗа уже подготовили пакет небольших обновлений для внедорожника Chevrolet Niva, который в этом году пополнит модельный ряд Lada. В перспективе сборку модели могут перенести на Волжский автозавод.
Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru
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Тем не менее, журналистам drom.ru стало известно, что производство Niva все-таки переедет – на третью нитку основного конвейера АвтоВАЗа, где сейчас собирают Lada 4x4. Линию модернизировали пять лет назад, и сейчас она загружена лишь на 20%. Произойдет «переезд» нескоро. Вероятнее всего, после более масштабного рестайлинга в фирменном X-стиле, который ожидается ориентировочно в 2022 году. Свою версию нового облика Lada Niva представил дизайнер Никита Чуйко.
А пока внедорожник ждет лишь косметическая «подтяжка лица», связанная с необходимостью заменить логотипы на радиаторной решетке и задней двери. Впервые за 10 лет Chevrolet Niva слегка освежат внешность. Предполагается, что автомобилю немного скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, установят иные задние фонари.
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Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
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