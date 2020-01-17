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17 января 2020, 00:08

Chevrolet Niva обновят и переведут на конвейер АвтоВАЗа

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Фото: GM-АвтоВАЗ
Дизайнеры АвтоВАЗа уже подготовили пакет небольших обновлений для внедорожника Chevrolet Niva, который в этом году пополнит модельный ряд Lada. В перспективе сборку модели могут перенести на Волжский автозавод.
Chevrolet Niva обновят и переведут на конвейер АвтоВАЗа

Фото: Никита Чуйко / kolesa.ru

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Будущее Chevrolet Niva продолжает обрастать слухами. На пресс-конференции АвтоВАЗа, посвященной итогам 2019 года, исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне сообщил, что Chevrolet Niva в 2020 году будет интегрирована в модельный ряд Lada и усилит ее «внедорожную» линейку. Продавать модель планируют через дилерскую сеть Lada. Также он отметил, что переносить сборку на другие предприятия не планируется, сообщает портал «Лада.Онлайн».

Тем не менее, журналистам drom.ru стало известно, что производство Niva все-таки переедет – на третью нитку основного конвейера АвтоВАЗа, где сейчас собирают Lada 4x4. Линию модернизировали пять лет назад, и сейчас она загружена лишь на 20%. Произойдет «переезд» нескоро. Вероятнее всего, после более масштабного рестайлинга в фирменном X-стиле, который ожидается ориентировочно в 2022 году. Свою версию нового облика Lada Niva представил дизайнер Никита Чуйко.

А пока внедорожник ждет лишь косметическая «подтяжка лица», связанная с необходимостью заменить логотипы на радиаторной решетке и задней двери. Впервые за 10 лет Chevrolet Niva слегка освежат внешность. Предполагается, что автомобилю немного скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, установят иные задние фонари.

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Комментарии
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Форум Chevrolet Niva
Цитата:| Кому: Николай У шевика мотор слабоват. я нашел хорошего автора по прошивкам и чипанулся. машина просто сказка. поехала по веселей.
Виктор
Пять новых иномарок до 660 000 рублей
Сейчас бы datsun on do считать иномаркой...
sgdhaioq
Chevrolet Niva получит новую базовую комплектацию
Что мне шивы по таким ценам не встречались!Разводят..
александр
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Chevrolet Niva обновят и переведут на конвейер АвтоВАЗа
{{material_128611}}Будущее Chevrolet Niva продолжает обрастать слухами. На пресс-конференции АвтоВАЗа, посвященной итогам 2019 года, исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне сообщил, что Chevrolet Niva в 2020 году будет интегрирована в модельный ряд Lada и усилит ее «внедорожную» линейку. Продавать модель планируют через дилерскую сеть Lada. Также он отметил, что переносить сборку на другие предприятия не планируется, сообщает портал «Лада.Онлайн».Тем не менее, журналистам drom.ru стало известно, что производство Niva все-таки переедет – на третью нитку основного конвейера АвтоВАЗа, где сейчас собирают Lada 4x4. Линию модернизировали пять лет назад, и сейчас она загружена лишь на 20%. Произойдет «переезд» нескоро. Вероятнее всего, после более масштабного рестайлинга в фирменном X-стиле, который ожидается ориентировочно в 2022 году. Свою версию нового облика Lada Niva представил дизайнер Никита Чуйко.А пока внедорожник ждет лишь косметическая «подтяжка лица», связанная с необходимостью заменить логотипы на радиаторной решетке и задней двери. Впервые за 10 лет Chevrolet Niva слегка освежат внешность. Предполагается, что автомобилю немного скорректируют переднюю часть кузова и, возможно, установят иные задние фонари.
2020-01-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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